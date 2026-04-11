Emily In Paris: Στην Ελλάδα τα γυρίσματα του 6ου κύκλου
Ξεκινάνε σύντομα τα γυρίσματα για τον νέο κύκλο της σειράς Emily In Paris στη χώρα μας.
Η σειρά του Netflix «Emily in Paris» ολοκλήρωσε τον 5ο κύκλο με μια σκηνή που προμήνυε τι θα ακολουθήσει στη 6η season.
Οι τελευταίες σκηνές μας έδειχναν τον άντρα που είναι ερωτευμένη η Emily, τον Γκαμπριέλ (Lucas Bravo) να εργάζεται ως σεφ σε θαλαμηγό στα ελληνικά νησιά. Μάλιστα, να την προσκαλεί με μια κάρτα να πάει και εκείνη να τον συναντήσει.
@ice_wc Season 6 please🥹 #lucasbravo #emilyinparis #netflix #pourtoi #CapCut
Emily in Paris: Έρχεται στην Ελλάδα να συναντήσει τον σεφ της
Η ηρωίδα, που υποδύεται η Λίλι Κόλινς (Lily Collins), φαίνεται πως θα συνεχίσει τις περιπέτειές της πέρα από το Παρίσι και τη Ρώμη. Η Έμιλι βρίσκεται ανάμεσα σε διαφορετικές επιλογές ζωής και σχέσεων, με το δίλημμα ανάμεσα στην Ιταλία και τη Γαλλία να παραμένει ανοιχτό.
Ο πέμπτος κύκλος συγκέντρωσε 26,8 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως μέσα σε μόλις 11 ημέρες, ενώ βρέθηκε στο top 10 σε 91 χώρες.
Στον νέο κύκλο επιστρέφουν βασικά μέλη του καστ, όπως η Ashley Park και ο Lucien Laviscount, διατηρώντας τη δυναμική της σειράς.
Τις τελευταίες ώρες τα μεγαλύτερα sites για τη βιομηχανία του θεάματος γράφουν ότι ο 6ος κύκλος του Emily In Paris θα γυριστεί στο Μονακό και στην Ελλάδα.
‘Emily in Paris’ Readies Season 6 Shoot With Greece and Monaco as New Locations (EXCLUSIVE) https://t.co/dVnTtPqOgo
— Variety (@Variety) April 10, 2026
Οι αρνητικές κριτικές για τη σειρά
Πάρα ότι η σειρά του Netflix θεωρείται από τις πιο δημοφιλείς δεν λείπουν και οι αρνητικές κριτικές:
«Η ικανότητα της Έμιλι να προσελκύει άντρες που μοιάζουν να ενσαρκώνουν το εθνικό στερεότυπο κάθε χώρας που επισκέπτεται παραμένει αξεπέραστη», έγραψαν για τον 5ο κύκλο.
Για τον Μαρτσέλο, η ίδια κριτική ανέφερε:
«Ο Μαρτσέλο είναι ένας ψηλός, μελαχρινός και γοητευτικός μαμάκιας που δουλεύει στο οικογενειακό brand κασμίρ και του οποίου η ιδέα για μια μεγάλη έξοδο είναι ένα κυνήγι τρούφας στο δάσος».
Πότε θα δούμε τον 6ο κύκλο
Ο δημιουργός της σειράς, Ντάρεν Σταρ, ανέφερε σε συνέντευξή στο Decider, τον περασμένο Δεκέμβριο:
«Έχω μερικά πράγματα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, αλλά δεν με έχει προβληματίσει ακόμα βαθιά… και τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν.
Οπότε δεν θα ήθελα να μιλήσω πραγματικά για οτιδήποτε με συγκεκριμένο τρόπο».
Προς το παρόν, ημερομηνία πρεμιέρας για τον 6ο κύκλο δεν έχει ανακοινωθεί.
