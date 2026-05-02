magazin
Σάββατο 02 Μαϊου 2026
weather-icon 13o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Ο διάβολος φοράει Prada»: Ποια είναι η «αληθινή» Έμιλι της ταινίας
Fizz 02 Μαΐου 2026, 09:31

«Ο διάβολος φοράει Prada»: Ποια είναι η «αληθινή» Έμιλι της ταινίας

Η ταινία κυκλοφορεί ήδη στις ελληνικές αίθουσες.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

H Emily Blunt υποδύεται την Emily Charlton και στις δύο ταινίες «Ο Διάβολος Φοράει Prada». Πρόκειται για τη βοηθό της δύστροπης και απαιτητικής διευθύντριας στο περιοδικό μόδας «Runway», Miranda Priestley.

Η κοπέλα που ενέπνευσε τον ρόλο, η Leslie Fremar, υπήρξε βοηθός της εμβληματικής διευθύντριας της Vogue, Anna Wintour, από το 1999 ως το 2001.

Η πραγματική « Emily Charlton»

Η ταινία είναι βασισμένη στο ομότιλο βιβλίο που έγραψε Lauren Weisberger, δεύτερη βοηθός της Anna Wintour, την οποία στις ταινίες υποδύεται η Anne Hathaway ως Andrea Sachs.

Η Leslie Fremar θυμάται την πρώτη φορά που συνάντησε την Anna Wintour.

«Ήμουν τρομοκρατημένη για να είμαι ειλικρινής. Είχα τόσο άγχος».

Leslie Fremar: Ποια είναι η γνώμη της για την αρχική ταινία

«Η ταινία κατάφερε να το κάνει πιο φανταστικό, πιο διασκεδαστικό από ό,τι είναι ή ήταν. Μου άρεσε όμως η ταινία ως τρόπος διασκέδασης».

Σήμερα είναι η Leslie Fremar  εργάζεται ως προσωπική στυλίστρια μεγάλων ονομάτων του κινηματογράφου μεταξύ αυτών η Charlize Theron, η Jennifer Connelly και η Julianne Moore.

Το 2024, ανέλαβε την εικόνα της Kamala Harris για την προεκλογική της εκστρατεία ,ενώ τα τελευταία χρόνια συμβουλεύει μεγάλους οίκους μόδας όπως ο Dior και η Louis Vuitton.

Το στόρι της νέας ταινίας

Η Miranda Priestly προσπαθεί να σώσει την καριέρα της και το περιοδικό Runway σε μια εποχή που τα έντυπα μέσα παρακμάζουν. Αυτή τη φορά, έρχεται αντιμέτωπη με την παλιά της βοηθό, Emily Charlton, η οποία είναι πλέον υψηλόβαθμο στέλεχος σε έναν μεγάλο διαφημιστικό όμιλο.

Headlines:
Economy
Έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών: Η ανοιχτή πληγή που ανησυχεί το οικονομικό επιτελείο 

Έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών: Η ανοιχτή πληγή που ανησυχεί το οικονομικό επιτελείο 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Κόσμος
Ο Τραμπ λέει όχι σε «πρόωρο τέλος του πολέμου»

Ο Τραμπ λέει όχι σε «πρόωρο τέλος του πολέμου»

inWellness
inTown
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Μπραντ Πιτ, Ντάνιελ Κρεγκ, Κίλιαν Μέρφι: Ο Έλληνας «παπαράτσι των σταρ» σπάει τη σιωπή του
Νίκος Ζώτος 01.05.26

Μπραντ Πιτ, Ντάνιελ Κρεγκ, Κίλιαν Μέρφι: Ο Έλληνας «παπαράτσι των σταρ» σπάει τη σιωπή του

«Τέτοια ευγένεια, αύρα, προσωπικότητα, καλοσύνη σαν του Μπραντ Πιτ δεν έχω εισπράξει από κανέναν celebrity», είπε μεταξύ άλλων ο «παπαράτσι των σταρ», Νίκος Ζώτος

Σύνταξη
Είναι παλιοτόμαρο: Το «δεύτερο ημίχρονο» της μάχης Τραμπ – Κίμελ δεν έχει τέλος
«Αρχεία Τραμπ-Έπσταϊν»; 01.05.26

Είναι παλιοτόμαρο: Το «δεύτερο ημίχρονο» της μάχης Τραμπ – Κίμελ δεν έχει τέλος

Η κόντρα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζίμι Κίμελ κλιμακώνεται, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να τον αποκαλεί «άθλιο» και να πιέζει ξανά το ABC να τον βγάλει από τον αέρα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Μέριλ Στριπ, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο κι ένα «μυστικό»
«Γεια σε όλους!» 01.05.26

Είναι ο χειρότερος - Η Μέριλ Στριπ αποκαλύπτει ένα αστείο «μυστικό» για τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Η Μέριλ Στριπ και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχουν συνεργαστεί πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια σε ταινίες όπως «Ο Ελαφοκυνηγός» (1978), «Μια αγάπη γεννιέται» (1984) και «Σταγόνες Αγάπης» (1996).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μπάρι Κίογκαν απαντά για πρώτη φορά στις φήμες ότι απάτησε τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ
«Ήταν τρελό» 30.04.26

«Απλά εξαφανίστηκα» - Ο Μπάρι Κίογκαν απαντά για πρώτη φορά στις φήμες ότι απάτησε τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Ο γνωστός ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν μίλησε για τις φήμες που τον ήθελαν να έχει απατήσει τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και εξήγησε γιατί κλείστηκε στο σπίτι του

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Μέριλ Στριπ γνώριζε ότι «Ο Διάβολος Φοράει Prada» θα ήταν επιτυχία
Έξυπνο 30.04.26

Κάν'το όπως η Μέριλ Στριπ - Αρνήθηκε ρόλο, ώστε να της προτείνουν διπλάσιο μισθό

Η Μέριλ Στριπ διάβασε το σενάριο της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada» και αμέσως κατάλαβε ότι θα γινόταν επιτυχία. Οπότε τι έκανε; Αρνήθηκε τον ρόλο, ώστε να διεκδικήσει μεγαλύτερη αμοιβή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Βαλαντσιούνας, η πρόταση της Ζαλγκίρις και οι πιθανότητες για επιστροφή στη Euroleague
Euroleague 02.05.26

Ο Βαλαντσιούνας, η πρόταση της Ζαλγκίρις και οι πιθανότητες για επιστροφή στη Euroleague

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας είναι ο μεγάλος στόχος της Ζαλγκίρις, έχει καταθέσει επίσημη πρόταση, αλλά ο Παναθηναϊκός «παραμονεύει» σε περίπτωση που επιστρέψει στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Μωβ μέδουσες: Γιατί έχει αυξηθεί η παρουσία τους στις ελληνικές θάλασσες – Σχέδιο με πλωτά πλέγματα σε παραλίες της Εύβοιας
Τι λένε ειδικοί 02.05.26

Γιατί έχει αυξηθεί η παρουσία μωβ μεδουσών στις ελληνικές θάλασσες - Σχέδιο με πλωτά πλέγματα σε παραλίες της Εύβοιας

Επέστρεψαν οι μωβ μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες - «Δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Οι μέδουσες υπάρχουν εδώ και εκατομμύρια χρόνια».

Σύνταξη
«Δεν είναι ύποπτος φυγής ο 89χρονος» – Αιχμές από τον δικηγόρο του για την ποινική μεταχείρισή του
Ένοπλες επιθέσεις 02.05.26

Αιχμές για την ποινική μεταχείριση του 89χρονου άφησε ο δικηγόρος του - «Δεν είναι ύποπτος φυγής»

Ο 89χρονος πιστολέρο που άνοιξε πυρ στο ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο στη Λουκάρεως, με αποτέλεσμα πέντε τραυματίες, έχει προφυλακιστεί με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα

Σύνταξη
NBA: Μυθικός Λεμπρόν Τζέιμς έστειλε τους Λέικερς στους ημιτελικούς της Δύσης – Δύο Game 7 στην Ανατολή (vids)
Μπάσκετ 02.05.26

NBA: Μυθικός Λεμπρόν Τζέιμς έστειλε τους Λέικερς στους ημιτελικούς της Δύσης – Δύο Game 7 στην Ανατολή (vids)

Ο Λεμπρόν Τζέιμς -με μια ιστορική εμφάνιση- οδήγησε τους Λέικερς στο 4-2 επί των Ρόκετς και στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA, την ώρα που Ράπτορς και Πίστονς έστειλαν τις σειρές τους σε Game 7.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Διάκριση των εξουσιών;
Opinion 02.05.26

Διάκριση των εξουσιών;

Αν όμως υπάρχουν κάποιοι που αντιλαμβάνονται και υπερασπίζονται α λα καρτ τη δικαιοσύνη, είναι οι κυβερνώντες που προ εβδομάδος, έκαναν επίθεση στον θεσμό και στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επειδή ακριβώς έκανε τη δουλειά της.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
ΕΕ: Χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών – Η απαίτηση των εργοδοτών για απορρύθμιση απειλεί ό,τι έχουμε πετύχει
Social Europe 02.05.26

ΕΕ: Χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών – Η απαίτηση των εργοδοτών για απορρύθμιση απειλεί ό,τι έχουμε πετύχει

Οι εργοδότες πιέζουν για αποδυνάμωση της Οδηγίας της ΕΕ που στόχο έχει να αντιμετωπίσει το χάσμα αμοιβών. Και κύριος στόχος τους είναι το άρθρο για την αξιολόγηση της παροχής εργασίας ίσης αξίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αλιβέρι: Θρίλερ με την εξαφάνιση του επιχειρηματία και πολύτεκνου πατέρα – Η μαρτυρία για το δεύτερο ταξί
Φως στο Τούνελ 02.05.26

Θρίλερ με την εξαφάνιση του επιχειρηματία και πολύτεκνου πατέρα στο Αλιβέρι - Η μαρτυρία για το δεύτερο ταξί

«Όταν έφτασα στην παραλία, διαπίστωσα ότι ήταν ταξί», θυμάται ο μάρτυρας που είχε προσπεράσει το αυτοκίνητο στο Αλιβέρι, το οποίο δεν φαινόταν να είναι «της περιοχής»

Σύνταξη
Το συγκινητικό αντίο πιλότου στην τελευταία του προσγείωση – «Δεν αλλάζω επάγγελμα αλλά τρόπο ζωής»
Ελλάδα 02.05.26

Το συγκινητικό αντίο πιλότου στην τελευταία του προσγείωση – «Δεν αλλάζω επάγγελμα αλλά τρόπο ζωής»

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, ο πιλότος θέλησε να πει το δικό του ευχαριστώ, στους επιβάτες τονίζοντας ότι δεν θα αλλάξει επάγγελμα, αλλά τρόπο ζωής

Σύνταξη
Ολυμπία Κηρύκου: Νέες μαρτυρίες φωτίζουν την υπόθεση της εξαφάνισης της νεαρής γυναίκας 30 χρόνια μετά
Ελλάδα 02.05.26

Ολυμπία Κηρύκου: Νέες μαρτυρίες φωτίζουν την υπόθεση 30 χρόνια μετά - Το άγνωστο πρόσωπο που κάλεσε πριν χαθεί

Τριάντα χρόνια μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου, η έρευνα του «Τούνελ» φέρνει στο φως νέες μαρτυρίες που φωτίζουν την σκοτεινή εξαφάνιση

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει όχι σε «πρόωρο τέλος του πολέμου» – Έξι στους δέκα Αμερικανούς θεωρούν λάθος την επέμβαση στο Ιράν
Κόσμος 02.05.26 Upd: 10:45

Ο Τραμπ λέει όχι σε «πρόωρο τέλος του πολέμου» – Έξι στους δέκα Αμερικανούς θεωρούν λάθος την επέμβαση στο Ιράν

Ο Τραμπ εμφανίστηκε δυσαρεστημένος και με την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν ενώ επέβαλε κυρώσεις σε πετρελαϊκό σταθμό στην Κίνα - Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ανοίγοντας την πραγματική συζήτηση
Editorial 02.05.26

Ανοίγοντας την πραγματική συζήτηση

Η χώρα έχει ανάγκη μια συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που να εκπροσωπεί την κοινωνική πλειοψηφία. Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα συνεισφέρει στον αναγκαίο διάλογο θέτοντας τη βάση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το «αθόρυβο» μοντέλο της QSI
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Το «αθόρυβο» μοντέλο της QSI

Η στρατηγική της Μπράγκα και το δίκτυο των Καταριανών - Μακριά από την επιθετική επενδυτική πολιτική άλλων πολυεθνικών ομίλων, ο Νασέρ Αλ Κελαϊφί οικοδομεί στην Πορτογαλία ένα πρότυπο «ήπιας ισχύος».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πολυτελή ακίνητα: Πωλείται το ιδιωτικό νησί του εκλιπόντος δισεκατομμυριούχου της Swarovski κοντά στη Βενετία
Οικονομικές Ειδήσεις 02.05.26

Πωλητήριο στο ιδιωτικό νησί του κληρονόμου της Swarovski - Πόσο κοστίζει

Ένα οικογενειακό καταπίστευμα για τον Gernot Langes-Swarovski, δισέγγονο του ιδρυτή της εταιρείας κρυστάλλων, πουλάει το νησί Isola Santa Cristina, έκτασης 72 στρεμμάτων για 24 εκ. ευρώ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 02 Μαϊου 2026
Cookies