«Ο διάβολος φοράει Prada»: Ποια είναι η «αληθινή» Έμιλι της ταινίας
Η ταινία κυκλοφορεί ήδη στις ελληνικές αίθουσες.
H Emily Blunt υποδύεται την Emily Charlton και στις δύο ταινίες «Ο Διάβολος Φοράει Prada». Πρόκειται για τη βοηθό της δύστροπης και απαιτητικής διευθύντριας στο περιοδικό μόδας «Runway», Miranda Priestley.
Η κοπέλα που ενέπνευσε τον ρόλο, η Leslie Fremar, υπήρξε βοηθός της εμβληματικής διευθύντριας της Vogue, Anna Wintour, από το 1999 ως το 2001.
Η πραγματική « Emily Charlton»
Η ταινία είναι βασισμένη στο ομότιλο βιβλίο που έγραψε Lauren Weisberger, δεύτερη βοηθός της Anna Wintour, την οποία στις ταινίες υποδύεται η Anne Hathaway ως Andrea Sachs.
Η Leslie Fremar θυμάται την πρώτη φορά που συνάντησε την Anna Wintour.
«Ήμουν τρομοκρατημένη για να είμαι ειλικρινής. Είχα τόσο άγχος».
Leslie Fremar: Ποια είναι η γνώμη της για την αρχική ταινία
«Η ταινία κατάφερε να το κάνει πιο φανταστικό, πιο διασκεδαστικό από ό,τι είναι ή ήταν. Μου άρεσε όμως η ταινία ως τρόπος διασκέδασης».
Σήμερα είναι η Leslie Fremar εργάζεται ως προσωπική στυλίστρια μεγάλων ονομάτων του κινηματογράφου μεταξύ αυτών η Charlize Theron, η Jennifer Connelly και η Julianne Moore.
Το 2024, ανέλαβε την εικόνα της Kamala Harris για την προεκλογική της εκστρατεία ,ενώ τα τελευταία χρόνια συμβουλεύει μεγάλους οίκους μόδας όπως ο Dior και η Louis Vuitton.
Το στόρι της νέας ταινίας
Η Miranda Priestly προσπαθεί να σώσει την καριέρα της και το περιοδικό Runway σε μια εποχή που τα έντυπα μέσα παρακμάζουν. Αυτή τη φορά, έρχεται αντιμέτωπη με την παλιά της βοηθό, Emily Charlton, η οποία είναι πλέον υψηλόβαθμο στέλεχος σε έναν μεγάλο διαφημιστικό όμιλο.
- Σάρον Στόουν: Φωτογραφίζεται ανέμελη με μαγιό και χωρίς φίλτρα στα 68 της
- Ο Βαλαντσιούνας, η πρόταση της Ζαλγκίρις και οι πιθανότητες για επιστροφή στη Euroleague
- Μωβ μέδουσες: Γιατί έχει αυξηθεί η παρουσία τους στις ελληνικές θάλασσες – Σχέδιο με πλωτά πλέγματα σε παραλίες της Εύβοιας
- «Δεν είναι ύποπτος φυγής ο 89χρονος» – Αιχμές από τον δικηγόρο του για την ποινική μεταχείρισή του
- NBA: Μυθικός Λεμπρόν Τζέιμς έστειλε τους Λέικερς στους ημιτελικούς της Δύσης – Δύο Game 7 στην Ανατολή (vids)
- Διάκριση των εξουσιών;
- ΕΕ: Χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών – Η απαίτηση των εργοδοτών για απορρύθμιση απειλεί ό,τι έχουμε πετύχει
- Πότε χαϊδεύουμε τον σκύλο μας και πότε το αποφεύγουμε
