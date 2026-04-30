Κάν’το όπως η Μέριλ Στριπ – Αρνήθηκε ρόλο, ώστε να της προτείνουν διπλάσιο μισθό

Όταν η παραγωγή της πρώτης ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» πρότεινε στη Μέριλ Στριπ το ρόλο της Μιράντα Πρίστλει, η ηθοποιός είχε ήδη στο ενεργητικό της ταινίας όπως: «Η εκλογή της Σόφι», «Ο Ελαφοκυνηγός» και «Η ερωμένη του Γάλλου λοχαγού».

Η εμπειρία της στη μεγάλη οθόνη την οδήγησε λοιπόν στο να πάρει μια έξυπνη απόφαση: αρχικά αρνήθηκε το ρόλο, ώστε να την προτείνουν τα διπλάσια χρήματα, καθώς γνώριζε ότι την έχουν ανάγκη.

«’Ημουν έτοιμη να αποσυρθώ»

Μιλώντας στην εκπομπή «Today», στο πλαίσιο μιας ομαδικής συνέντευξης με τους συμπρωταγωνιστές της στο πολυαναμενόμενο σίκουελ «Ο διάβολος φοράει Prada 2», Άν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι, η Μέριλ Στριπ μίλησε για την αρχική ταινία του 2006, στην οποία συμμετείχε ούσα 56 χρόνων.

«Ήξερα ότι θα γινόταν επιτυχία», είπε η Στριπ στην παρουσιάστρια Τζένα Μπους Χέιγκερ (η οποία εμφανίζεται στο «The Devil Wears Prada 2»).

«Διάβασα το σενάριο, το οποίο ήταν υπέροχο. Μου τηλεφώνησαν, μου έκαναν μια προσφορά και είπα: ‘Όχι. Δεν θα το κάνω’». Η Στριπ είπε ότι προέβλεψε την επιτυχία της ταινίας και ήθελε να ανταμειφθεί αναλόγως.

«Ήθελα να δω αν θα διπλασίαζαν το ποσό που ζητούσα, και αμέσως απάντησαν: ‘Φυσικά’. Ήμουν 56 ετών [τότε] και μου πήρε πολύ καιρό να καταλάβω ότι μπορούσα να [διαπραγματευτώ με αυτόν τον τρόπο]. Ήμουν σίγουρη ότι θα ήταν επιτυχία. Και ένιωθα ότι με χρειάζονταν. Και το ήθελα, αλλά αν δεν [πρότειναν αύξηση], δεν είχα πρόβλημα [να μην το αναλάβω]. Ήμουν 56, οπότε ήμουν έτοιμη να αποσυρθώ».

Μπορεί η Στριπ να δηλώνει ότι «ήταν έτοιμη να αποσυρθεί» πριν από την εμβληματική ταινία, αλλά η ζωή απέδειξε ότι δεν ήταν ακόμη η ώρα της: τα χρόνια που ακολούθησαν της έφεραν μια σειρά από πρωταγωνιστικούς ρόλους και μια νίκη στα Όσκαρ, για την ταινία «Η Σιδηρά Κυρία».

Ουσιαστικά, η ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada» μετέτρεψε την Μέριλ Στριπ σε ένα χολιγουντιανό όνομα συνώνυμο του «παχουλού» box-office, με τις επόμενες ταινίες όπως το «Mamma Mia!» και το «It’s Complicated» να το αποδεικνύουν.

Στο σήμερα

Σε ότι αφορά τώρα το πολυαναμενόμενο σίκουελ, εκτός από τη Μιράντα Πρίστλεϊ, την αρχισυντάκτρια του «Runway» που υποδύεται η Μέριλ Στριπ, στο «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» επιστρέφουν η Άνι Χάθαγουεϊ στον ρόλο της Άντι, η Έμιλι Μπλαντ ως Έμιλι Τσάρλτον και ο Στάνλεϊ Τούτσι ως Νάιτζελ Κίπλινγκ.

Η Τρέισι Τόμς και ο Τίμπορ Φέλντμαν θα επαναλάβουν επίσης τους ρόλους τους από την αρχική ταινία του 2006, σε σενάριο της Αλίν Μπρος ΜακΚέννα, ενώ στο καστ θα δούμε μεταξύ άλλων τους Κένεθ Μπράνα, Σιμόν Άσλεϊ, Λούσι Λιου, Τζάστιν Θέρου, Μπι Τζέι Νόβακ, Πολίν Σαλαμέ, Ρέιτσελ Μπλουμ, Πάτρικ Μπράμαλ και Κόνραντ Ρικάμορα.

*Με πληροφορίες από: People & Variety