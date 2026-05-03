Σακίρα: Αποθεώθηκε από 2 εκατομμύρια κόσμου στη δωρεάν συναυλία της στο Ριο

Η Σακίρα προσκάλεσε το κοινό σε δωρεάν συναυλία στην παραλία Κοπακαμπάνα της Βραζιλίας και περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι προσήλθαν σε μια από τις πιο εμβληματικές παραλίες του πλανήτη.

Η εμφάνιση της εκρηκτικής τραγουδίστριας ήταν μέρος της παγκόσμιας περιοδείας της «Las Mujeres Ya No Lloran» ή «Women No Longer Cry», που πήρε το όνομά της από το άλμπουμ της του 2024.

Υπερπαραγωγή με τον κόσμο να την αποθεώνει

Παράλληλα τον χώρο αστυνόμευαν 8.000 αστυνομικοί. Μετά τη Μαντόνα και τη Lady Gaga, οι οποίες εμφανίστηκε στην Κοπακαμπάνα το 2024 και το 2025 αντίστοιχα, η Σακίρα προσέφερε ένα υπερθέαμα.

Η συναυλία ξεκίνησε γύρω στις 11 μ.μ., ενώ θαυμαστές της που είχαν συγκεντρωθεί εκεί από νωρίς.

Οι πλανόδιοι πωλητές πουλούσαν καλαμπόκι και άλλα βραζιλιάνικα σνακ, εμφιαλωμένο νερό και καϊπιρίνια, το δημοφιλές βραζιλιάνικο κοκτέιλ — αλλά και χαρτί υγείας, αποσμητικά, ακόμη και σακούλες με άμμο για να μπορούν οι θεατές της συναυλίας να σταθούν πάνω τους για να έχουν καλύτερη θέα στη σκηνή που ήταν στημένη απέναντι από το Copacabana Palace, ένα ιστορικό πολυτελές ξενοδοχείο.

Το ένθερμο κοινό φώναζε με ενθουσιασμό και χειροκροτούσε ξέφρενα, καθώς drones που έγραφαν στον ουρανό πετούσαν από πάνω, γράφοντας στον ουρανό «Σ’ αγαπώ Βραζιλία» στα πορτογαλικά.

«Έφτασα εδώ όταν ήμουν 18 ετών, έχοντας όνειρο να τραγουδήσω για εσάς. Και τώρα δείτε αυτό. Η ζωή είναι μαγική», είπε η Σακίρα στο πλήθος λίγο μόλις ανέβηκε στη σκηνή.

Shakira 2 million persons show , I never see any show bigger like this I’m not gonna lie#shakira #faceless pic.twitter.com/rp2N8cNmL1 — FACELESS MAN (@facelessman21) May 3, 2026

Σακίρα: Η μεγαλύτερη συναυλία της καριέρας της

Η Σακίρα αναμένει ότι η συναυλία στην Κοπακαμπάνα θα είναι η μεγαλύτερη της καριέρας της.

Video de AHORA 20.50 hs desde Copacabana imágenes de la Policía de Río. Muchísimos vacíos. Hasta ahora ni llega a 800K esto. #shakira #Copacabana pic.twitter.com/lQ2K5Bv2Bk — Emia (@irraed_) May 3, 2026

Η αγαπημένη τραγουδίστρια είπε πολλά αγαπημένα τραγούδια της, όπως τα «Hips Don’t Lie», «La Tortura» και «La Bicicleta», ενώ τελείωσε με το «BZRP Music Sessions #53/66».

Το μήνυμα της προς τις γυναίκες

«Εμείς οι γυναίκες, κάθε φορά που πέφτουμε, σηκωνόμαστε λίγο πιο σοφές», φώναξε προς το γυναικείο κοινό.