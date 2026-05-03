Ποια είναι η νέα ομάδα του 40χρονου Χουλκ…

Ο Χουλκ επιβεβαιώνει το ρητό ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, καθώς στα 40 του θα συνεχίσει σε νέα ομάδα.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός που τον Ιούλιο θα σβήσει 40 κεράκια ζωής, μπορεί να έμεινε ελεύθερος από την Ατλέτικο Μινέιρο, ωστόσο δεν άργησε καθόλου να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Όπως αναφέρεται από τα διεθνή ΜΜΕ ο Χουλκ, θα υπογράψει με την ομάδα της Φλουμινένσε, παραμένοντας στο πρωτάθλημα της χώρας του. Το συμβόλαιο που αναμένεται να υπογράψει θα έχει διάρκεια δύο ετών, επομένως ο Βραζιλιάνος θα συνεχίσει να αγωνίζεται τουλάχιστον μέχρι τα 42 του.

🚨 Atlético Mineiro have TERMINATED Hulk’s contract 🇧🇷 The veteran forward is now set to join Fluminense as a FREE AGENT on a deal until 2028. ✍️ ⚠️ He remains the TOP ACTIVE Brazilian scorer — ahead of Neymar — and ranks 9th in the world. As a reminder, he turns 40 in July…… pic.twitter.com/SbU8mXbVJY — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 2, 2026

Έχοντας ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα από το μακρινό πλέον 2003, ο Χουλκ μετράει έως τώρα 444 γκολ και 238 ασίστ σε… 885 επίσημες συμμετοχές.