Μετράει αγωγές η Κάιλι Τζένερ – Ακόμη μία οικιακή βοηθός καταγγέλλει κακομεταχείριση
Fizz 02 Μαΐου 2026, 07:02

Στην αγωγή σε βάρος της Κάιλι Τζένερ περιλαμβάνονται κατηγορίες για φυλετικές διακρίσεις, παρενόχληση, μη καταβολή δεδουλευμένων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Κάιλι Τζένερ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης με πρώην μέλος του οικιακού προσωπικού της. Αυτή τη φορά, αγωγή κατέθεσε η Χουάνα Ντελγάδο Σότο, η οποία υποστηρίζει ότι επί χρόνια εργαζόταν σε ένα περιβάλλον όπου, όπως ισχυρίζεται, δεχόταν κακομεταχείριση, διακρίσεις και αντίποινα.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται οι Los Angeles Times, η Σότο στρέφεται κατά της 28χρονης ιδρύτριας της Kylie Cosmetics, της εταιρείας Kylie Jenner Inc., της προϊσταμένης προσωπικού Ιτζέλ Σιμπριάν, καθώς και των Tri Star Services και La Maison Family Services. Στην αγωγή της περιλαμβάνονται κατηγορίες για φυλετικές διακρίσεις, παρενόχληση, μη καταβολή δεδουλευμένων, αλλά και αποτυχία πρόληψης ή αντιμετώπισης παρενόχλησης και διακρίσεων.

Οι καταγγελίες για το εργασιακό περιβάλλον

Η Σότο αναφέρει ότι άρχισε να εργάζεται για την Κάιλι Τζένερ το 2019. Από την αρχή, όπως υποστηρίζει, δεν της επιτρέπονταν κανονικά διαλείμματα για φαγητό και ξεκούραση. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, η κατάσταση επιδεινώθηκε αισθητά το 2023, όταν προϊσταμένη της ανέλαβε η Ιτζέλ Σιμπριάν.

Το 2024, η Σότο κατέθεσε αναφορά στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού για την αντιμετώπιση που, όπως λέει, δεχόταν. Στην καταγγελία της υποστήριζε ότι η Σιμπριάν την κορόιδευε και την ταπείνωνε για την προφορά της, το ότι ήταν μετανάστρια και τη χώρα καταγωγής της, ενώ φέρεται να την αποκαλούσε «ηλίθια».

Οι ισχυρισμοί για αντίποινα

Σύμφωνα με την αγωγή, μετά την αναφορά της Σότο, η Σιμπριάν απομακρύνθηκε προσωρινά, όμως στη συνέχεια επέστρεψε στη θέση της. Η Σότο ισχυρίζεται ότι τότε άρχισαν τα αντίποινα: μειώθηκε το ωρομίσθιό της, της ανατέθηκαν υπερβολικές εργασίες και άλλαξε το πρόγραμμά της.

Στα δικαστικά έγγραφα περιγράφονται και άλλα περιστατικά. Η Σότο υποστηρίζει ότι αναγκάστηκε να χάσει το πάρτι-έκπληξη για τα γενέθλιά της, επειδή έπρεπε να εργαστεί σε δείπνο της Τζένερ. Αναφέρει επίσης ότι δεν της δόθηκε επαρκής άδεια για να πενθήσει τον θάνατο του αδελφού της.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, μέλη του προσωπικού «ψιθύριζαν ότι έλεγε ψέματα για τον θάνατο του αδελφού της» και την ανάγκαζαν να μαζεύει σκουπίδια που, όπως ισχυρίζεται, πετούσαν επίτηδες στο πάτωμα.

Η επιστολή στην Κάιλι Τζένερ

Τον Απρίλιο του 2025, η Σότο αποφάσισε να απευθυνθεί απευθείας στην Κάιλι Τζένερ. Έγραψε μια εκτενή επιστολή, στην οποία περιέγραφε όσα βίωνε, και, σύμφωνα με την αγωγή, την άφησε πάνω στο κρεβάτι μασάζ της Κάιλι Τζένερ, λίγο πριν από προγραμματισμένο μασάζ της.

Στην επιστολή φέρεται να έγραφε: «Πρέπει να εκφράσω πόσο φρικτά κακοποιούμαι ψυχικά» και «Ζητώ πραγματικά συγγνώμη που σας ενημερώνω για όλες αυτές τις καταστάσεις, ξέρω ότι δεν θα επιτρέπατε να συμβεί κάτι τέτοιο, αν το γνωρίζατε».

Η Σότο υποστηρίζει ότι την επόμενη ημέρα απειλήθηκε με απόλυση. Όπως αναφέρεται στην αγωγή, οι εναγόμενοι της είπαν ότι δεν επιτρεπόταν πλέον να κοιτάζει την Κάιλι Τζένερ, να της χαμογελά ή, αν τη συναντούσε, θα έπρεπε να «εξαφανιστεί».

Το μήνυμα παραίτησης και η δεύτερη αγωγή

Η πρώην οικιακή βοηθός ισχυρίζεται ακόμη ότι της περιόρισαν την πρόσβαση στην τουαλέτα, την ανάγκασαν να καθαρίζει το σπιτάκι του σκύλου της Κάιλι Τζένερ και της απαγόρευσαν να πίνει νερό μέσα στο σπίτι, το οποίο αποκαλούσαν «το νερό της Κάιλι».

Τον Αύγουστο του 2025, η Σότο έστειλε μήνυμα παραίτησης στους προϊσταμένους της. «Λυπάμαι, δεν μπορώ να το κάνω άλλο αυτό, κάθε μέρα με κακομεταχειρίζεστε, έχω φάει όλα μου τα νύχια, δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια και έχω συνέχεια άγχος εξαιτίας του τρόπου που με αντιμετωπίζετε. Ό,τι κι αν έκανα, κανείς δεν με βοήθησε», έγραψε.

Τη Σότο εκπροσωπεί η δικηγόρος Ντέλα Σέικερ, η οποία έχει αναλάβει και την Αντζέλικα Βάσκες, άλλη μία πρώην οικιακή βοηθό της Κάιλι Τζένερ που κατέθεσε αγωγή στα μέσα Απριλίου. Και εκείνη κατηγόρησε την Τζένερ και τις εταιρείες για «εχθρότητα και αποκλεισμό».

Καμία από τις δύο αγωγές, πάντως, δεν διατυπώνει άμεσες κατηγορίες κατά της ίδιας της Κάιλι Τζένερ.

*Με πληροφορίες από: People, Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @ kyliejenner

Έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών: Η ανοιχτή πληγή που ανησυχεί το οικονομικό επιτελείο 

Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Societe Generale: Ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να αυξάνεται

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Μπραντ Πιτ, Ντάνιελ Κρεγκ, Κίλιαν Μέρφι: Ο Έλληνας «παπαράτσι των σταρ» σπάει τη σιωπή του
«Τέτοια ευγένεια, αύρα, προσωπικότητα, καλοσύνη σαν του Μπραντ Πιτ δεν έχω εισπράξει από κανέναν celebrity», είπε μεταξύ άλλων ο «παπαράτσι των σταρ», Νίκος Ζώτος

Είναι παλιοτόμαρο: Το «δεύτερο ημίχρονο» της μάχης Τραμπ – Κίμελ δεν έχει τέλος
Η κόντρα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζίμι Κίμελ κλιμακώνεται, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να τον αποκαλεί «άθλιο» και να πιέζει ξανά το ABC να τον βγάλει από τον αέρα

Η Μέριλ Στριπ, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο κι ένα «μυστικό»
Η Μέριλ Στριπ και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχουν συνεργαστεί πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια σε ταινίες όπως «Ο Ελαφοκυνηγός» (1978), «Μια αγάπη γεννιέται» (1984) και «Σταγόνες Αγάπης» (1996).

Ο Μπάρι Κίογκαν απαντά για πρώτη φορά στις φήμες ότι απάτησε τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ
Ο γνωστός ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν μίλησε για τις φήμες που τον ήθελαν να έχει απατήσει τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και εξήγησε γιατί κλείστηκε στο σπίτι του

Η Μέριλ Στριπ γνώριζε ότι «Ο Διάβολος Φοράει Prada» θα ήταν επιτυχία
Η Μέριλ Στριπ διάβασε το σενάριο της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada» και αμέσως κατάλαβε ότι θα γινόταν επιτυχία. Οπότε τι έκανε; Αρνήθηκε τον ρόλο, ώστε να διεκδικήσει μεγαλύτερη αμοιβή.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποφεύγει να βλέπει παλιές του ταινίες
«Όσο μεγαλώνεις, είναι δύσκολο να βλέπεις ταινίες από όταν ήσουν νεότερος, γιατί σκέφτεσαι ότι δεν μοιάζει καν [με αυτόν τον τύπο στην οθόνη]», δήλωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων
Η Ελλάδα προσανατολίζεται στην ανανέωση του στόλου των μεταγωγικών της με τις επικρατέστερες επιλογές να εμφανίζονται να είναι αυτή των C-130 της Lockheed Martin και των C-390 της Embraer.

Δημογραφικό: Ραγδαία ανατροπή της κρίσιμης αναλογίας εργαζομένων προς συνταξιούχους
Η ραγδαία μείωση του παραγωγικού πληθυσμού καθιστά τη μετανάστευση και την τεχνητή νοημοσύνη τις μόνες σανίδες σωτηρίας για μια Ευρώπη που γερνάει και αδειάζει επικίνδυνα

Από το Παλλάς στο Ηράκλειο: Ο Αλέξης Τσίπρας, η Ιθάκη του και η νέα περιπέτεια που τώρα αρχίζει
Ο Αλέξης Τσίπρας ολοκλήρωσε τη σειρά των παρουσιάσεων της «Ιθάκης» του σε επιλεγμένα μέρη στην επικράτεια μέσα σε πέντε μήνες. Το πραγματικό ταξίδι όμως, τώρα αρχίζει....

Εφορία: Δύο δισ. ευρώ φόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο του έτους
Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία έχουν εκτοξευτεί στα 114,537 δισ. ευρώ - Από τους 3.681.752 οφειλέτες, οι 2.332.133 είναι ανοιχτοί σε κατασχέσεις καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων

Οι νέοι δασμοί Τραμπ σε ευρωπαϊκά οχήματα δείχνουν την αναξιοπιστία των ΗΠΑ, δηλώνει αξιωματούχος της ΕΕ
Η απειλή Τραμπ για επιβολή δασμών 25% σε ευρωπαϊκά οχήματα είναι μια κίνηση που «καταδεικνύει πόσο αναξιόπιστη είναι η αμερικανική πλευρά», τονίζει αξιωματούχος της ΕΕ.

Βραβεία Οσκαρ: Δεν θα είναι επιλέξιμα «ηθοποιοί» και σενάρια που έχουν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη
«Ηθοποιοί» και σενάρια που έχουν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα είναι επιλέξιμα για βραβεία Οσκαρ, ανακοινώνει η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Βολιβία: Η εργατική συνομοσπονδία κήρυξε απεργία διαρκείας
Η εργατική συνομοσπονδία στη Βολιβία κήρυξε απεργία διαρκείας, ζητώντας αύξηση του κατώτατου μισθού και των συντάξεων, και κατάργηση μιας φορολογικής μεταρρύθμισης που πλήττει τις μικρές επιχειρήσεις.

Μέση Ανατολή: Πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ σε συμμάχους τους
Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν την πώληση σε συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή όπλων αξίας άνω των 8,6 δισ. δολαρίων, εννέα εβδομάδες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Λίβανος: 12 νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί, σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς παρά την εκεχειρία
Δώδεκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στον νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας. Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, οκτώ άνθρωποι – ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες – σκοτώθηκαν κι άλλοι 21 τραυματίστηκαν εξαιτίας πληγμάτων στο χωριό Χαμπούς, του οποίου την εκκένωση είχε διατάξει ο […]

Μεξικό: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 30 τραυματίες σε ανατροπή λεωφορείου
Λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν εκδρομείς, βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τουλάχιστον 11 άνθρωποι και άλλοι 30 να τραυματιστούν.

Λιντς Γιουνάιτεντ- Μπέρνλι 3-1: «Άλμα» παραμονής για τα «παγώνια»
«Αγκαλιά» με την παραμονή της στην Premier League είναι η Λιντς μετά το 3-1 επί της ήδη υποβιβασμένης Μπέρνλι, χάρη στην οποία έφτασε στο +9 από την 18η Τότεναμ που παραμένει στην επικίνδυνη ζώνη.

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Μια νίκη μακριά από το Final-4 η «βασίλισσα»
Αν και χωρίς τον τραυματία Ταβάρες στη διάθεσή της, η Ρεάλ επικράτησε και στο 2ο παιχνίδι στην Ισπανία της Χάποελ Τελ Αβίβ (102-75) κι έκανε το 2-0 στη σειρά των πλέι οφ. Σούπερ Γκαρούμπα και Καμπάτσο

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

