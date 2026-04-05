Η μεγιστάνας του κλάδου της ομορφιάς και τηλεοπτική προσωπικότητα, Κάιλι Τζένερ, έκανε τη δεύτερη εμφάνισή της σε podcast, στην καινούργια εκπομπή του Kid Cudi.

Η Τζένερ ήταν η πρώτη καλεσμένη στο podcast του ράπερ, «Big Bro».

«Η Κάιλι Τζένερ και εγώ γνωριζόμαστε από παλιά», έγραψε ο Cudi στο βίντεο που έκανε πρεμιέρα στο YouTube.

«Υπάρχει λόγος που αυτή ήταν η πρώτη που υποδέχτηκα: η Κάιλι και εγώ γνωριζόμαστε σχεδόν από πάντα, και είναι σαν μικρή μου αδελφή», πρόσθεσε.

«Μεγάλωσα με αυτό το τραγούδι»

Η ιδρύτρια της Kylie Cosmetics αναφέρθηκε σε μια σειρά από «καυτά» ζητήματα, όπως τις αγαπημένες της ταινίες με πρωταγωνιστή τον σύντροφο της, Τιμοτέ Σαλαμέ, το πώς επηρεάζει τη ζωή της η φήμη, ενώ προχώρησε και σε μια ανάλαφρη αποκάλυψη: ποιο κομμάτι του Kid Cudi της αρέσει να ακούει όταν «μαστουρώνει».

Η Κάιλι Τζένερ, δήλωσε αρχικά ότι λατρεύει το τραγούδι «Hyyer» του Kid Cudi, ένα κομμάτι από το άλμπουμ του 2009 «Man on the Moon: The End of the Day».

«Μεγάλωσα με αυτό το τραγούδι», είπε.

«Έχω καπνίσει πολύ χόρτο ακούγοντας αυτό το τραγούδι. Σίγουρα με έχει επηρεάσει βαθιά», συμπλήρωσε, γελώντας.

Η Κάιλι Τζένερ επίσης άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να κυκλοφορήσει νέα μουσική.

Πέρυσι, η influencer έκανε αίσθηση με την εμφάνισή της στο τραγούδι «Fourth Strike» μαζί με τον Terror Jr και είπε ότι έχει επιστρέψει στο στούντιο. «Θα αναλάβω σίγουρα την εκτελεστική παραγωγή του άλμπουμ σου», είπε ο Kid Cudi.

Η σταρ των ριάλιτι σόου αποκάλυψε επίσης τις αγαπημένες της ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστεί ο Τιμοτέ Σαλαμέ.

«Είναι δύσκολο για μένα, γιατί τις αγαπώ όλες», είπε, πριν καταλήξει στο «Call Me By Your Name».

Πρόσθεσε επίσης ότι είναι μεγάλη θαυμάστρια της σειράς ταινιών Dune και ανυπομονεί για το «Dune 3».

Το «Dune 3» θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο του 2026.

*Με πληροφορίες από: The Sun