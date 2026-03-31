Κάιλι Τζένερ και Τιμοτέ Σαλαμέ: Κάνουν κρυφά μαζί διακοπές;

Η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης, αυτή τη φορά όχι για κάποια κοινή εμφάνιση, αλλά για δύο ξεχωριστές αναρτήσεις που μοιάζουν… υπερβολικά ίδιες για να είναι τυχαίο. Οι εικόνες από τις «διακοπές» τους έχουν πυροδοτήσει κύμα σεναρίων για το αν τελικά βρίσκονται μαζί — απλώς χωρίς να το δείχνουν.

Ίδιες εικόνες, ίδιο σκηνικό

Όλα ξεκίνησαν όταν η Τζένερ δημοσίευσε φωτογραφίες από έναν εξωτικό προορισμό. Στα στιγμιότυπα, εμφανίζεται σε παραλία με λευκή άμμο και τιρκουάζ νερά, φορώντας μπικίνι με δαντέλα και ποζάροντας χαλαρή μπροστά στον φακό. Σε άλλη λήψη τη βλέπουμε να διαβάζει βιβλίο.

Στη λεζάντα έγραψε «Παράδεισος», συνοδεύοντας την ανάρτηση με το «Hey Jude» των The Beatles.

Λίγο αργότερα, ο Σαλαμέ ανέβασε το δικό του άλμπουμ φωτογραφιών — και εκεί άρχισαν οι συγκρίσεις. Οι εικόνες του δείχνουν μια παραλία που θυμίζει έντονα εκείνη της Τζένερ: ίδια λευκή άμμος, παρόμοια θέα στη θάλασσα. Σε ένα στιγμιότυπο τρέχει στην ακτογραμμή, ενώ σε άλλο οδηγεί jet ski — δραστηριότητα που είχε ήδη εμφανιστεί και στο δικό της feed.

Οι θαυμαστές… ενώνουν τα κομμάτια

Παρότι κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ότι βρίσκονταν μαζί, οι ομοιότητες δεν πέρασαν απαρατήρητες. Στα social media, οι χρήστες άρχισαν να «διαβάζουν» τις λεπτομέρειες, υποθέτοντας ότι οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στο ίδιο σημείο — ίσως ακόμη και ο ένας από τον άλλο.

«Μήπως τις τράβηξε ο Τίμι;», σχολίασε κάποιος, ενώ άλλος έγραψε με χιούμορ: «Τελικά ο Τιμοτέ είναι εξαιρετικός φωτογράφος». Δεν έλειψαν και όσοι υπαινίχθηκαν ότι ο ηθοποιός απολαμβάνει τις διακοπές του… πίσω από την κάμερα.

Μια σχέση μακριά από τα social

Οι δυο τους φέρονται να είναι μαζί από το 2023, όμως έχουν επιλέξει να κρατούν τη σχέση τους σχεδόν εκτός social media. Παρ’ όλα αυτά, οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους συντηρούν το ενδιαφέρον. Η Τζένερ έχει βρεθεί στο πλευρό του Σαλαμέ σε σημαντικές διοργανώσεις, όπως τα Critics’ Choice Awards.

Ο ίδιος, σε πρόσφατη ομιλία του, αναφέρθηκε στη «σύντροφό» του, ευχαριστώντας την για τη στήριξη. Η τελευταία τους κοινή εμφάνιση καταγράφηκε στα Oscars 2026, όπου κάθονταν μαζί καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Μαζί ή όχι;

Καμία επίσημη επιβεβαίωση δεν υπάρχει — όμως οι εικόνες λένε τη δική τους ιστορία. Και αν μη τι άλλο, το μυστήριο φαίνεται πως είναι μέρος της στρατηγικής τους.