magazin
Τετάρτη 01 Απριλίου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κάιλι Τζένερ και Τιμοτέ Σαλαμέ: Κάνουν κρυφά μαζί διακοπές;
Fizz 31 Μαρτίου 2026, 22:40

Οι Κάιλι Τζένερ και Τιμοτέ Σαλαμέ πυροδοτούν φήμες με ίδιες φωτογραφίες από παραλίες, χωρίς να επιβεβαιώνουν κοινές διακοπές

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τα όνειρα σε ξεκουράζουν: Το μυστικό για πιο βαθύ και ξεκούραστο ύπνο

Spotlight

Η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης, αυτή τη φορά όχι για κάποια κοινή εμφάνιση, αλλά για δύο ξεχωριστές αναρτήσεις που μοιάζουν… υπερβολικά ίδιες για να είναι τυχαίο. Οι εικόνες από τις «διακοπές» τους έχουν πυροδοτήσει κύμα σεναρίων για το αν τελικά βρίσκονται μαζί — απλώς χωρίς να το δείχνουν.

Ίδιες εικόνες, ίδιο σκηνικό

Όλα ξεκίνησαν όταν η Τζένερ δημοσίευσε φωτογραφίες από έναν εξωτικό προορισμό. Στα στιγμιότυπα, εμφανίζεται σε παραλία με λευκή άμμο και τιρκουάζ νερά, φορώντας μπικίνι με δαντέλα και ποζάροντας χαλαρή μπροστά στον φακό. Σε άλλη λήψη τη βλέπουμε να διαβάζει βιβλίο.

Στη λεζάντα έγραψε «Παράδεισος», συνοδεύοντας την ανάρτηση με το «Hey Jude» των The Beatles.

Instagram @kyliejenner

Λίγο αργότερα, ο Σαλαμέ ανέβασε το δικό του άλμπουμ φωτογραφιών — και εκεί άρχισαν οι συγκρίσεις. Οι εικόνες του δείχνουν μια παραλία που θυμίζει έντονα εκείνη της Τζένερ: ίδια λευκή άμμος, παρόμοια θέα στη θάλασσα. Σε ένα στιγμιότυπο τρέχει στην ακτογραμμή, ενώ σε άλλο οδηγεί jet ski — δραστηριότητα που είχε ήδη εμφανιστεί και στο δικό της feed.

View this post on Instagram

A post shared by Timothée Chalamet (@tchalamet)

Οι θαυμαστές… ενώνουν τα κομμάτια

Παρότι κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ότι βρίσκονταν μαζί, οι ομοιότητες δεν πέρασαν απαρατήρητες. Στα social media, οι χρήστες άρχισαν να «διαβάζουν» τις λεπτομέρειες, υποθέτοντας ότι οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στο ίδιο σημείο — ίσως ακόμη και ο ένας από τον άλλο.

«Μήπως τις τράβηξε ο Τίμι;», σχολίασε κάποιος, ενώ άλλος έγραψε με χιούμορ: «Τελικά ο Τιμοτέ είναι εξαιρετικός φωτογράφος». Δεν έλειψαν και όσοι υπαινίχθηκαν ότι ο ηθοποιός απολαμβάνει τις διακοπές του… πίσω από την κάμερα.

Μια σχέση μακριά από τα social

Οι δυο τους φέρονται να είναι μαζί από το 2023, όμως έχουν επιλέξει να κρατούν τη σχέση τους σχεδόν εκτός social media. Παρ’ όλα αυτά, οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους συντηρούν το ενδιαφέρον. Η Τζένερ έχει βρεθεί στο πλευρό του Σαλαμέ σε σημαντικές διοργανώσεις, όπως τα Critics’ Choice Awards.

Ο ίδιος, σε πρόσφατη ομιλία του, αναφέρθηκε στη «σύντροφό» του, ευχαριστώντας την για τη στήριξη. Η τελευταία τους κοινή εμφάνιση καταγράφηκε στα Oscars 2026, όπου κάθονταν μαζί καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Μαζί ή όχι;

Καμία επίσημη επιβεβαίωση δεν υπάρχει — όμως οι εικόνες λένε τη δική τους ιστορία. Και αν μη τι άλλο, το μυστήριο φαίνεται πως είναι μέρος της στρατηγικής τους.

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
MSCI: Αναβαθμίζει ο MSCI το ελληνικό χρηματιστήριο στις ανεπτυγμένες αγορές, από τον… Μάιο του 2027

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα όνειρα σε ξεκουράζουν: Το μυστικό για πιο βαθύ και ξεκούραστο ύπνο

Κόσμος
Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

inWellness
Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Superfood 31.03.26

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
«Παλιά σου έλεγαν ότι είσαι παχιά, τώρα σου λένε ότι έχεις φλεγμονή» – Το skinny ως δείγμα υγείας
Ευεξία και ξερό ψωμί 31.03.26

Η σκηνοθέτις Chloé Wallace καταγγέλλει την άνοδο του «heroin chic» και του υπερσυντηρητικού βλέμματος που κρύβεται πίσω από την επιστροφή στο skinny πρότυπο ομορφιάς.

Έφη Αλεβίζου
Βασιλιάς Κάρολος: Υπό πίεση να συναντήσει θύματα του Έπσταϊν στις ΗΠΑ – Στο κάδρο Άντριου και Μάντελσον
Τι θα κάνει; 31.03.26

Ο βασιλιάς Κάρολος δέχεται πιέσεις από τον βουλευτή Ρο Κάνα να συναντήσει επιζώσες του Τζέφρι Έπσταϊν κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η 90χρονη μητέρα του Μπρους Γουίλις κόντρα στον χρόνο – Εθελόντρια στο Αστυνομικό Τμήμα του LA
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 31.03.26

Στα 90 της χρόνια, η Μαρλέν Γουίλις προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ελέγχοντας τις αστυνομικές αναφορές, κρατώντας σημειώσεις και διορθώνοντας τη γραμματική.

Έφη Αλεβίζου
O Μπρους Γουίλις λείπει στον κόσμο του Χόλιγουντ
«Ευλογημένη» 31.03.26

«Κανείς δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερος παρτενέρ από τον Μπρους Γουίλις», έγραψε σε πρόσφατη δημοσίευση της η Κιμ Μπάσιντζερ, αναφερόμενη στη συνεργασία τους στο «Blind Date».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αϊτή: Τουλάχιστον 70 νεκροί από επιθέσεις συμμορίας στην πόλη Πετίτ Ριβιέρ
Κόσμος 01.04.26

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μέλη της συμμορίας «Gran Grif» εξαπέλυσαν επίθεση στη συνοικία Ζαν Ντενί γύρω στις 3 τα ξημερώματα (τοπική ώρα), πυρπολώντας σπίτια και σκορπώντας τον θάνατο

Σύνταξη
Μουντιάλ 2026: Τουρκία και Σουηδία «έκλεισαν» θέση στα τελικά – Πρόκριση στα πέναλτι Βόσνιοι και Τσέχοι (vid)
Ποδόσφαιρο 01.04.26

Μετά από 24 χρόνια η Τουρκία επιστρέφει σε τελική φάση Μουντιάλ (1-0 το Κόσοβο), ενώ το «παρών» θα δώσει και η Σουηδία μετά τη μετά τη νίκη της με 3-2 επί της Πολωνίας

Σύνταξη
Ενεργειακή κρίση: Οι Βρυξέλλες καλούν τους Ευρωπαίους να μειώσουν τη χρήση ΙΧ και να δουλεύουν από το σπίτι
Ανακοίνωση Κομισιόν 31.03.26

Η ενεργειακή κρίση θα είναι παρατεταμένη προειδοποιεί η Κομισιόν και καλεί τις χώρες της ΕΕ να υιοθετήσουν μέτρα εξοικονόμησης καυσίμων - προς το παρόν εθελοντικά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τεχνητή Νοημοσύνη: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη AI φαρμάκων – Μια παγκόσμια συνεργασία
Φάρμακα με TN 31.03.26

Η Τεχνητή Νοημοσύνη απλώνει τα «πλοκάμια» σε νέους κλάδους με τον αμερικανικό φαρμακευτικό κολοσσό Eli Lilly να καταλήγει σε συμφωνία ύψους 2,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία Insilico Medicine, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, για την προώθηση φαρμάκων που αναπτύχθηκαν με τη χρήση ΤΝ.

Στράτος Ιωακείμ
Δημοσκόπηση: Κάτω από τη βάση η κυβέρνηση σε κρίσιμα θέματα – Ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης, δώρο άδωρο η αύξηση του κατώτατου, σημαντικό θέμα οι υποκλοπές
Δημοσκόπηση 31.03.26

Αρνητικά ή μάλλον αρνητικά κρίνουν τα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε η κυβέρνηση οι πολίτες σε νέα δημοσκόπηση. Σαρωτικό ποσοστό θεωρεί ότι η αύξηση στον κατώτατο μισθό δεν καλύπτει τις πληθωριστικές αυξήσεις. Σημαντικό το ζήτημα των υποκλοπών για τη συντριπτική πλειοψηφία.

Σύνταξη
Fuel Pass Applications Open as Drivers to Get Cash Aid
English edition 31.03.26

A new government fuel subsidy scheme is set to launch within days, offering targeted financial support to millions of vehicle owners facing high fuel prices through digital payments or bank transfers

Σύνταξη
Ουγγαρία – Ελλάδα 0-0: Θετικό «μήνυμα» με κορυφαίο τον Τζολάκη (vids)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Ο τερματοφύλακας της Εθνικής ήταν εξαιρετικός και είπε όχι στον σούπερ σταρ των Ούγγρων, Σομποσλάι με εξαιρετικές αποκρούσεις. Καλή εμφάνιση για την Εθνική μας που είχε και δοκάρι με τον Παυλίδη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πεζεσκιάν: Υπάρχει βούληση στο Ιράν να τελειώσει ο πόλεμος – Αλλά απαιτούνται εγγυήσεις
Πόλεμος στο Ιράν 31.03.26

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει τη βούληση να βάλει τέλος στον πόλεμο. Ωστόσο ζητά εγγυήσεις για να αποφευχθεί «νέα επίθεση».

Σύνταξη
LIVE: Κόσοβο – Τουρκία
Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Κόσοβο – Τουρκία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόσοβο – Τουρκία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 6.

Σύνταξη
LIVE: Σουηδία – Πολωνία
Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Σουηδία – Πολωνία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σουηδία – Πολωνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Τσεχία – Δανία
Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Τσεχία – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσεχία – Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Βοσνία Ερζεγοβίνη – Ιταλία
Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Ανατριχίλα από το Ιράν: Ο Ταρέμι και οι συμπαίκτες του με φωτογραφίες παιδιών-θυμάτων του πολέμου (Pics, Vid)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές τίμησαν τα πάνω από 100 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο δημοτικό σχολείο θηλέων «Shajareh Tayyebeh» πριν το φιλικό με την Κόστα Ρίκα και μπροστά τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Νικόλαος Κώτσης
Αμπελόκηποι: Δικογραφία για την παράνομη στάνη σε ταράτσα πολυκατοικίας – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. – Νέες εικόνες
Ελλάδα 31.03.26

Η δικογραφία αφορά την παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ζώων (ν. 4830/2021) και σχηματίστηκε σε βάρος ενός ημεδαπού και της εταιρείας που διαχειρίζεται το κτίριο στους Αμπελόκηπους

Σύνταξη
Υποκλοπές: Ο Μητσοτάκης κερδίζει χρόνο μετά τις απειλές Ντίλιαν και ο Ανδρουλάκης ετοιμάζει παρέμβαση στη Βουλή
Κράτος Δικαίου 31.03.26

Ο Ντίλιαν βάζει φωτιά στο Μαξίμου και η αναβολή της συζήτησης για τις υποκλοπές βάζει μπουρλότο. Κλιμάκωση της στάσης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και παρέμβαση στη Βουλή.

Ελένη Στεργίου
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο