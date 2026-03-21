Τιμοτέ Σαλαμέ: «Ήμασταν μαζί τρία χρόνια, με παράτησε για τη Τζένερ» ισχυρίζεται πορνοστάρ

Η σκιά μιας πρώην ερωμένης πέφτει πάνω στο ειδύλλιο του Τιμοτέ Σαλαμέ και της Κάιλι Τζένερ, καθώς νέες λεπτομέρειες για τη μυστική ζωή του ηθοποιού βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Η Σάρα Τένα, πρώην πρωταγωνίστρια ταινιών ενηλίκων, ισχυρίζεται πως ήταν σε τριετή «θυελλώδη δεσμό» με τον ηθοποιό. Η σχέση έληξε απότομα αφήνοντάς την, όπως δηλώνει η ίδια, «εμβρόντητη».

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της 32χρονης Τένα, όλα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2020, όταν η ίδια έστειλε ένα μήνυμα στον Σαλαμέ αφού τον παρακολούθησε στην ταινία The King.

Μετά από μερικές ανταλλαγές μηνυμάτων, οι δυο τους συναντήθηκαν σε ένα σπίτι στη Σάντα Μόνικα.

Η Τένα περιγράφει τον Σαλαμέ ως έναν «γνήσιο τζέντλεμαν» που δεν την έκρινε ποτέ για την επαγγελματική της πορεία στην ερωτική βιομηχανία.

Μάλιστα, θυμάται τον ηθοποιό να της παίζει τραγούδια του Μπομπ Ντίλαν στην κιθάρα, ενώ προετοιμαζόταν για τον ρόλο του στη βιογραφική ταινία A Complete Unknown, δείχνοντάς της τα σενάρια που είχε σκορπισμένα στο χώρο.

Η σχέση τους, αν και ανοιχτή, φαίνεται πως είχε αποκτήσει συναισθηματικό βάθος, με τον Σαλαμέ να ενδιαφέρεται ακόμη και για την 11χρονη κόρη της Τένα.

Η ίδια παραδέχεται πως ήταν «ερωτευμένη μαζί του» και πως τον Ιούνιο του 2022, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησής τους στη Νέα Υόρκη, του εξέφρασε τα συναισθήματά της. Ο Σαλαμέ —ισχυρίζεται η ίδια— ανταποκρίθηκε. Της είπε πως και και ο ίδιος ένιωθε δεμένος μαζί της.

Ωστόσο, η τελευταία τους επικοινωνία ήταν τον Ιανουάριο του 2023, όταν ο Σαλαμέ έκανε απλώς ενα like σε ένα μήνυμά της για τα γενέθλιά του.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο ηθοποιός εθεάθη στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με την Κάιλι Τζένερ, αφήνοντας την Τένα να αναρωτιέται αν επρόκειτο για «διαφημιστικό κόλπο» ή πραγματικό δεσμό.

Η απάντηση των Τζένερ

Η δημοσίευση της ιστορίας από το Page Six προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση του αδερφού της Κάιλι, Μπρόντι Τζένερ.

Σε ένα καυστικό σχόλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 42χρονος Μπρόντι κάλεσε το κοινό να «αφήσει το ευτυχισμένο ζευγάρι ήσυχο», τονίζοντας πως «οι άνθρωποι έχουν ζωή πριν γνωρίσουν το ταίρι τους».

Κατηγόρησε μάλιστα την Τένα ότι επιζητά την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, ισχυριζόμενος πως «όλοι μπορούν να δουν την αλήθεια πίσω από τις δηλώσεις της».