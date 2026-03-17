Το βράδυ της 15ης Μαρτίου μόνο εύκολο δεν ήταν για εκείνον. Από το μεγάλο φαβορί για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού ρόλου, κατάφερε μέσα σε δέκα μέρες να βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα, να δεχθεί σκληρή κριτική για τις δηλώσεις του για την οπερα και το μπαλέτο και στο τέλος να φύγει με άδεια χέρια από το Dolby Theater. Το τρίτο χρυσό αγαλματίδιο που χάνει ο Τιμοτέ Σαλαμέ μέσα σε 8 χρόνια.

Άλλοι στη θέση του ίσως και να επιζητούσαν μερικές ημέρες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τα social media. Ωστόσο, ο 30χρονος σταρ του Χόλιγουντ φαίνεται ότι δεν το έχει ανάγκη αυτό. Μάλλον είναι της άποψης «τι να κάνεις, η ζωή συνεχίζεται». Και η δική του ζωή είναι γεμάτη με νέα κινηματογραφικά projects.

Έτσι λίγες ώρες μετά τα ουκ ολίγα αστεία που άκουσε στα Όσκαρ, ο Τιμοτέ Σαλαμέ αποφάσισε να αλλάξει το κλίμα, δίνοντας στη δημοσιότητα μια πρώτη εικόνα από το τέλος της τριλογίας του Dune.

Έως σήμερα, λίγα πράγματα ήταν γνωστά για το έπος του Ντενί Βιλνέβ, που θα κάνει την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου 2026. Σίγουρα, η «αποκάλυψη» του Σαλαμέ δεν μας έκανε σοφότερους, ωστόσο μας κρατάει ζεστούς για τους επόμενους μήνες.

Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Όπως αποκάλυψε ο πρωταγωνιστής του Marty Supreme στην ανάρτησή του στο Instagram, μέσα στην ημέρα (Τρίτη 17/3) θα κυκλοφορήσει και το πρώτο trailer του Dune: Part Three.

Όσα ξέρουμε για το επικό τέλος του Dune

Ο Ντενί Βιλνέβ, έως σήμερα, δεν έχει αποκαλύψει πολλά πράγματα για το τελευταίο μέρος της τριλογίας του Dune. Εκτός από τον Τιμοτέ Σαλαμέ και τη Ζεντάγια, στο φιλμ μπαίνει ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ενώ οι Όστιν Μπάτλερ, Λέα Σεϊντού, Φλόρενς Πιου και Άνια Τέιλορ-Τζόι επιστρέφουν με μεγαλύτερους ρόλους.

Οι Τζος Μπρολίν και Τζέισον Μομόα επιστρέφουν στους ρόλους που κρατούν από την αρχή της τριλογίας.