17.03.2026 | 07:40
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ «χάρισε» μια πρώτη γεύση από τον Dune: Part Three
Έρχεται! 17 Μαρτίου 2026, 10:30

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ «χάρισε» μια πρώτη γεύση από τον Dune: Part Three

Λίγες ώρες μετά το δύσκολο βράδυ που είχε στην τελετή των 98ων βραβείων Όσκαρ, ο Τιμοτέ Σαλαμέ έδωσε στην δημοσιότητα μια πρώτη εικόνα από το έπος του Ντενί Βιλνέβ Dune: Part Three.

Φροίξος Φυντανίδης
Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Το βράδυ της 15ης Μαρτίου μόνο εύκολο δεν ήταν για εκείνον. Από το μεγάλο φαβορί για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού ρόλου, κατάφερε μέσα σε δέκα μέρες να βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα, να δεχθεί σκληρή κριτική για τις δηλώσεις του για την οπερα και το μπαλέτο και στο τέλος να φύγει με άδεια χέρια από το Dolby Theater. Το τρίτο χρυσό αγαλματίδιο που χάνει ο Τιμοτέ Σαλαμέ μέσα σε 8 χρόνια.

Άλλοι στη θέση του ίσως και να επιζητούσαν μερικές ημέρες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τα social media. Ωστόσο, ο 30χρονος σταρ του Χόλιγουντ φαίνεται ότι δεν το έχει ανάγκη αυτό. Μάλλον είναι της άποψης «τι να κάνεις, η ζωή συνεχίζεται». Και η δική του ζωή είναι γεμάτη με νέα κινηματογραφικά projects.

Έτσι λίγες ώρες μετά τα ουκ ολίγα αστεία που άκουσε στα Όσκαρ, ο Τιμοτέ Σαλαμέ αποφάσισε να αλλάξει το κλίμα, δίνοντας στη δημοσιότητα μια πρώτη εικόνα από το τέλος της τριλογίας του Dune.

Έως σήμερα, λίγα πράγματα ήταν γνωστά για το έπος του Ντενί Βιλνέβ, που θα κάνει την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου 2026. Σίγουρα, η «αποκάλυψη» του Σαλαμέ δεν μας έκανε σοφότερους, ωστόσο μας κρατάει ζεστούς για τους επόμενους μήνες.

Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Όπως αποκάλυψε ο πρωταγωνιστής του Marty Supreme στην ανάρτησή του στο Instagram, μέσα στην ημέρα (Τρίτη 17/3) θα κυκλοφορήσει και το πρώτο trailer του Dune: Part Three.

Όσα ξέρουμε για το επικό τέλος του Dune

Ο Ντενί Βιλνέβ, έως σήμερα, δεν έχει αποκαλύψει πολλά πράγματα για το τελευταίο μέρος της τριλογίας του Dune. Εκτός από τον Τιμοτέ Σαλαμέ και τη Ζεντάγια, στο φιλμ μπαίνει ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ενώ οι Όστιν Μπάτλερ, Λέα Σεϊντού, Φλόρενς Πιου και Άνια Τέιλορ-Τζόι επιστρέφουν με μεγαλύτερους ρόλους.

Οι Τζος Μπρολίν και Τζέισον Μομόα επιστρέφουν στους ρόλους που κρατούν από την αρχή της τριλογίας.

E.E.: Η ενεργειακή κρίση διχάζει (ξανά) τους 27

Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Αναφορές ότι οι IDF στοχοποίησαν τον Λαριτζανί

Σκάνδαλο στα Όσκαρ: Γιατί η Μπριζίτ Μπαρντό «αγνοήθηκε» επιδεικτικά;
Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ τίμησε όσους έφυγαν από τη ζωή, όχι όμως και την αμφιλεγόμενη ντίβα της Γαλλίας Μπριζίτ Μπαρντό που αγνοήθηκε στο In Memoriam -δεν ήταν η μόνη

Ο Πολ Τόμας Άντερσον κερδίζει επιτέλους Όσκαρ μετά από 11 ήττες
«Μας κάνετε να δουλεύουμε σκληρά για να κερδίσουμε ένα τέτοιο βραβείο», είπε ο Πολ Τόμας Άντερσον κατά τη διάρκεια της απονομής του Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας.

Ποια είναι η Τζέσι Μπάκλεϊ που «σάρωσε» στα Όσκαρ;
Η Ιρλανδή ηθοποιός Τζέσι Μπάκλεϊ κατέκτησε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου στα 98α Βραβεία της Ακαδημίας για την ερμηνεία της στο «Hamnet», σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και προσωπικές αναφορές

Όσκαρ 2026: Λίγες εκπλήξεις, πολλά Τιμοτέ Σαλαμέ αστεία και ένας safe δρόμος
Όσοι πίστευαν ότι τα φετινά βραβεία Όσκαρ θα προκαλούσαν πολλές άβολες και αμήχανες στιγμές, έπεσαν έξω. Οι διοργανωτές ακολούθησαν τον πιο σίγουρο δρόμο που μπορούσαν.

Ιστορικό Όσκαρ για την Ότομ Ντάραλντ Άρκαποου
Η Ότομ Ντάραλντ Άρκαποου κέρδισε το Όσκαρ Φωτογραφίας για το Sinners, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα και η πρώτη μη λευκή κινηματογραφίστρια που το κατακτά

Όσκαρ 2026: Η ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκουντίς η νικήτρια της νέας κατηγορίας των βραβείων
Η Κασσάνδρα Κουλουκουντίς κέρδισε το πρώτο Όσκαρ για το κάστινγκ στην ιστορία του θεσμού για την ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον.

Κέρδισε τη μεγάλη «μάχη» η ταινία «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» – Οι εκπλήξεις και οι καλύτερες στιγμές των φετινών Όσκαρ
Με τα βλέμματα στραμμένα στην «κόντρα» μεταξύ «Sinners» και «Μια μάχη μετά την άλλη» και τα «Frankenstein» και «KPop Demon Hunters» να κερδίζουν τις εντυπώσεις ολοκληρώθηκε η τελετή απονομής των φετινών Όσκαρ - Όλα όσα συνέβησαν και η νίκη της Ελληνοαμερικανής, Κασσάνδρα Κουλουκουντίς

Απεργούν οι γιατροί του ΕΣΥ την Τετάρτη – Διήμερο κινητοποιήσεων στην Υγεία
Γιατροί και νοσηλευτές ζητούν την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων - ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ ζητούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών

Φήμες για παράλληλη σχέση του Εμπαπέ με ηθοποιό και influencer
Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται ξανά ο Κιλιάν Εμπαπέ, όχι για τις αγωνιστικές του επιδόσεις, αλλά για την προσωπική του ζωή, καθώς νέα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα «έπαιζε» σε... διπλό ταμπλό.

Κρήτη: Ξεκινά η δίκη για τον φρικτό θάνατο του 3χρονου Άγγελου
Ξεκινά η δίκη για τον φρικτό θάνατο του 3χρονου Άγγελου - Έφτασαν στα δικαστήρια η μητέρα και ο πατριός

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ξεκινάει σήμερα, Τρίτη 17/3, στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου στην Κρήτη η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου.

Το άγχος κατά την πρώιμη παιδική ηλικία συνδέεται με πεπτικά προβλήματα – Τι έδειξαν μελέτες
Οι μελέτες δείχνουν ότι το άγχος στην πρώιμη ζωή μπορεί να διαμορφώσει την ανάπτυξη της επικοινωνίας εντέρου και εγκεφάλου και να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη γαστρεντερική λειτουργία.

Μαξίμου gate: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι θα λογοδοτήσει για τις υποκλοπές
Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι δεν μπορεί άλλο να συγκαλύπτει την ευθύνη της για τις υποκλοπές και πλέον ό,τι λέει μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον της

Athens Features in Time Out’s 2026 Ranking
To compile the ranking, Time Out surveyed more than 24,000 residents across 150 cities in 42 languages, asking locals about dozens of factors shaping urban life — including food, nightlife, culture, affordability, happiness, community and overall atmosphere

Κουτσούμπας: Είμαι 100% σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης ζήτησε και έδωσε συγκατάθεση για τις υποκλοπές, είναι στις βασικές αρχές του τέτοιες πρακτικές
Ο πρωθυπουργός «εκτός από πολιτικές έχει και ποινικές ευθύνες» για το σκάνδαλο των υποκλοπών τονίζει ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας δηλώνοντας πεπεισμένος ότι ο ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ηθικός αυτουργός. Ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση γιατί ψήφισε το θεσμικό πλαίσιο για τις παρακολουθήσεις, αλλά και γιατί δεν στήριξε τη διερεύνηση της υπόθεσης για το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ. Αναλύει το πολιτικό σκηνικό, απορρίπτοντας τους φόβους περί ακυβερνησίας. «Το σύστημα πάντα βρίσκει διέξοδο» λέει, ενώ προεξοφλεί την αποχώρηση Μητσοτάκη από την ηγεσία της ΝΔ. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης Κουτσούμπα.

ΕΚΠΟΙΖΩ: Το πλαφόν δεν αναχαιτίζει την ακρίβεια – Καταγγελίες για τσουχτερές ανατιμήσεις
Η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ αναλύει τις συνέπειες του πολέμου στην τσέπη του καταναλωτή, την ανεπάρκεια των κυβερνητικών μέτρων, την ανάγκη να αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

