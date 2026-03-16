Όσκαρ 2026: Λίγες εκπλήξεις, πολλά Τιμοτέ Σαλαμέ αστεία και ένας safe δρόμος

Είναι η σημαντικότερη γιορτή του κινηματογράφου, με τα μεγαλύτερα ονόματα της μεγάλης οθόνης να φορούν το πιο χαμογελαστό τους πρόσωπο, το πιο ακριβό outfit που έχουν στην καρμπαρόμπα τους και ελπίζοντας στο τέλος της βραδιάς να ακούσουν το όνομά τους από τη σκηνή. Ωστόσο, όπως όλες οι γιορτές, έτσι και στα Όσκαρ δεν σημαίνει ότι το αποτέλεσμα θα είναι επιτυχημένο.

Ουκ ολίγες φορές έχουμε γίνει μάρτυρες μιας βαρετής διοργάνωσης, άλλες ενός event πολλών εκπλήξεων και αδικιών, ενώ υπάρχουν κι εκείνες οι στιγμές που τα αστεία των παρουσιαστών κάνουν την αβολοσίνη να αγγίζει το κόκκινο. Φέτος, στην πραγματικότητα, δεν είχαμε τίποτα από τα παραπάνω – έστω κι αν πολλοί θεωρούσαν ότι τα Όσκαρ ισορροπούν σε τεντωμένο σκοινί.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η ICE, η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, οι φήμες για ακύρωση του κόκκινου χαλιού και για τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας καθώς το FBI φοβόταν κάποιο χτύπημα, έκαναν το event να μοιάζει ήδη περίεργο προτού καν οι σταρ εμφανιστούν στο Dolby Theater του Λος Άντζελες.

Τελικά, οι διοργανωτές κατάφεραν να… κόψουν το καρπούζι στη μέση και να μοιράσουν και τα κουκούτσια, ώστε να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Εκτός αν σε λένε Τιμοτέ Σαλαμέ και η ταινία είναι το Marty Supreme.

Νέα οσκαρική «σφαλιάρα» για τον Σαλαμέ

Η ταινία του Τζος Σαφντί ήταν υποψήφια για εννέα Όσκαρ (ανάμεσά τους Καλύτερης Ταινίας, Α’ Ανδρικού Ρόλου, Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Καλύτερου Σεναρίου) αλλά έφυγε με άδεια χέρια από το θέατρο.

Την ίδια ώρα, ο Τιμοτέ Σαλαμέ, έπρεπε να κάτσει αναπαυτικά στη θέση του και να ακούει όλα τα εις βάρος του αστεία. «Άκουσα ότι υπάρχουν αυξημένα μέτρα απόψε, καθώς περίμενουν χτύπημα από τις κοινότητες της όπερας και του μπαλέτου» είπε ο Κόναν Ο’ Μπράιαν, με τον 30χρονο ηθοποιό να κάνει ότι γελάει.

Λίγη ώρα αργότερα άκουσε και το όνομα Μάικλ Μπι Τζόρνταν από τη σκηνή, ο οποίος ήταν ο μεγάλος νικητής στην κατηγορία του ‘Α Ανδρικού ρόλου και η απογοητευτική του βραδιά ολοκληρώθηκε. Ο Σαλαμέ χειροκρότησε τον συνάδερφό του, έκανε ένας «γιες», αλλά η στεναχώρια του φαινόταν από μακριά.

Μάλιστα, ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν έχασε μόνο ένα Όσκαρ το βράδυ της Κυριακής (το 3ο του στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου) αλλά δύο, καθώς ήταν και ένας εκ των παραγωγών του Marty Supreme.

Ενώ δεν κατάφερε να σπάσει και την «κατάρα» των Καρντάσιαν. Χειρότερο δεν γίνεται.

Μάικλ Μπι Τζόρνταν ο 6ος

Την ίδια ώρα, ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν έγραφε τη δική του ιστορία στον θεσμό. Ο 39χρονος ηθοποιός, κέρδισε το χρυσό αγαλματίδιο με την πρώτη του υποψηφιότητα και έγινε μόλις ο 6ος μαύρος ηθοποιός που κερδίζει το Όσκαρ Α’ Ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο Sinners – όσο απίστευτο κι αν μοιάζει αυτό.

Όπως ήταν αναμενόμενο ο Τζόρνταν αφιέρωσε τον λόγο του στη μαύρη κοινότητα και στους ηθοποιούς που του άνοιξαν τον δρόμο. «Στέκομαι εδώ εξαιτίας άλλων ανθρώπων που έδειξαν τον δρόμο πριν από εμένα» είπε ο γνωστός ηθοποιός.

«Είναι σημαντικό το να είμαι ανάμεσα σε αυτούς τους σπουδαίους ηθοποιούς, τους γίγαντες, τους προγόνους μου. Σας ευχαριστώ όλους εδώ και στο σπίτι που με στηρίξατε στην καριέρα μου. Το νιώθω ότι θέλατε να τα καταφέρω. Σας ευχαριστώ» τόνισε ο Τζόρνταν.

Για την ιστορία, πριν από τον πρωταγωνιστή του Sinners, οι μοναδικοί μαύροι ηθοποιοί που είχαν κατακτήσει το Όσκαρ Α’ Ανδρικού ρόλου ήταν οι Σίντνεϊ Πουατιέ (1964), Ντένζελ Ουάσινγκτον (2002), Τζέιμι Φοξ (2005), Φόρεστ Γουίτακερ (2007) και Γουίλ Σμιθ (2022). Στις γυναίκες, η Χάλι Μπέρι είναι η μοναδική μαύρη ηθοποιός που τα έχει καταφέρει.

Η καθαρή κούρσα της Τζέσι Μπάκλεϊ

Αν υπήρχε μια κατηγορία που δεν την έπαιζαν ούτε στα… στοιχήματα, ήταν ποια θα κερδίσει το Όσκαρ Α’ Γυναικείου ρόλου. Η Τζέσι Μπάκλεϊ έκανε μια καθαρή κούρσα για την ερμηνεία της στο Hamnet, κερδίζοντας όποιο μεγάλο βραβείο βρήκε μπροστά της.

Η 36χρονη ηθοποιός κέρδισε φέτος τα Actor Awards, BAFTA, Critics Choice, Χρυσή Σφαίρα και τελικά το Όσκαρ.

Η λαμπερή απουσία του Σον Πεν

Ξεχωριστή ήταν και η βραδιά για τον Σον Πεν, που κέρδισε το 3ο του Όσκαρ για την ερμηνεία του στο Μια Μάχη Μετά την Άλλη. Ή, για την ακρίβεια, θα ήταν μια ξεχωριστή βραδιά, αν είχε πάει στην τελετή.

Ο 65χρονος σταρ του Χόλιγουντ αποφάσισε να σνομπάρει τη βραδιά για τους δικούς του λόγους και ο Κίραν Κάλκιν που παρουσίασε το βραβείο, στο τέλος έριξε και το «καρφάκι» του.

«Ο Σον Πεν δεν μπορούσε να είναι εδώ απόψε» είπε ο Κάλκιν, προτού συμπληρώσει: «Ή απλά δεν ήθελε». Μεγάλη αλήθεια.

Οι εκπλήξεις που δεν ήταν και τόσο εκπλήξεις

Σε σχέση με άλλες χρονιές, οι εκπλήξεις δεν ήταν τόσο δυνατές. Και αυτό το καταλαβαίνει κάποιος και από την ανάλυση του Variety, που σε αυτή την κατηγορία έβαλε τη νίκη του Μάικλ Μπι Τζόρνταν (έστω κι αν ήταν τις τελευταίες εβδομάδες ένα από τα φαβορί) και τη νίκη του Μια Μάχη Μετά την Άλλη στην κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας (έστω κι αν ήταν ένα από τα φαβορί από την αρχή).

Αν υπάρχει όντως μια έκπληξη, αυτή ήταν η ισοπαλία στην κατηγορία Καλύτερό Φιλμ Μικρού Μήκους, όπου δύο ταινίες ήρθαν ισόπαλες και πήραν σπίτι τους το χρυσό αγαλματίδιο: οι The Singers και Two People Exchanging Saliva.

Αυτή είναι η 7η φορά που έχουμε ισοπαλία στη μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου. Η πρώτη φορά ήταν το 1932 όταν οι Φρέντρικ Μαρτς και Γουάλας Μπίρι μοιράστηκαν το βραβεία Ά Ανδρικού ρόλου. Από τότε ισοπαλία είχαμε: το 1950 στην Κατηγορία του Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μικρού μήκους, το 1969 για τον Α’ Γυναικείο ρόλο, το 1987 για το Καλύτερο Ντοκιμαντέρ, το 1995 για την Ταινία Μικρού Μήκους και το 2013 για τον βραβείο Καλύτερου Ήχου.

Δείτε όλους τους νικητές των φετινών βραβείων Όσκαρ