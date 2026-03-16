Λεπτό προς λεπτό η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ

Η ώρα των Όσκαρ του 2026 έφτασε! Το παγκόσμιο κινηματογραφικό ενδιαφέρον στρέφεται για τις επόμενες 4 -περίπου- ώρες στην 98η τελετή απονομής των Βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, τη σημαντικότερη διοργάνωση της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Η τελετή πραγματοποιείται στο εμβληματικό Dolby Theatre στο Λος Άντζελες, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα εκατομμυρίων θεατών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Την παρουσίαση της αποψινής τελετής έχει αναλάβει ο κωμικός και τηλεοπτικός παρουσιαστής Κόναν Ο’Μπράιαν, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί μια βραδιά που συνδυάζει το θέαμα με την έντονη πολιτική και κοινωνική φόρτιση της εποχής.

Η τελετή των Όσκαρ αναμένεται να εξελιχθεί σε μία από τις πιο αμφίρροπες των τελευταίων ετών, με αρκετές κατηγορίες να παραμένουν ανοιχτές μέχρι την τελευταία στιγμή και το αποτέλεσμα να μπορεί να ανατρέψει ακόμη και τις πιο ισχυρές προβλέψεις.

Ο Γιώργος Λάνθιμος είδε ξανά το όνομά του να βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους. Η «Bugonia» είναι υποψήφια στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας, ενώ η Έμα Στόουν είναι ξανά υποψήφια για τον πρώτο γυναικείο ρόλο. Παράλληλα, διεκδικεί το χρυσό αγαλματίδιο στην κατηγορία του διασκευασμένου σεναρίου και μουσικής.

