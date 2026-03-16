Ιστορικό Όσκαρ για την Ότομ Ντάραλντ Άρκαποου

Η κινηματογραφίστρια Ότομ Ντάραλντ Άρκαποου έγραψε ιστορία στα Όσκαρ, κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας για την ταινία Sinners. Με τη διάκριση αυτή έγινε η πρώτη γυναίκα και η πρώτη μη λευκή κινηματογραφίστρια που κατακτά ποτέ το συγκεκριμένο βραβείο, σε μια κατηγορία που για δεκαετίες κυριαρχούνταν σχεδόν αποκλειστικά από άνδρες.

Η ίδια είχε ήδη σημειώσει ένα σημαντικό ορόσημο όταν ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα από μειονοτικό φυλετικό υπόβαθρο που προτάθηκε για Όσκαρ φωτογραφίας. Η ταινία Sinners συγκέντρωσε συνολικά 16 υποψηφιότητες, ενώ είχε ήδη τιμηθεί και με το κορυφαίο βραβείο του Σωματείου Ηθοποιών (Screen Actors Guild).

Μια ιστορία που ξεκίνησε ως προσωπικό σχέδιο

Όταν η Άρκαποου έλαβε το σενάριο της ταινίας από τον σκηνοθέτη Ράιαν Κούγκλερ, δεν γνώριζε πολλά για το πρότζεκτ. Οι δυο τους είχαν ήδη συνεργαστεί για έναν χρόνο στα γυρίσματα του Wakanda Forever, της συνέχειας του Black Panther. Για το Sinners όμως ο Κούγκλερ της είχε αποκαλύψει μόνο ότι επρόκειτο για μια ταινία εποχής και ότι η ιστορία είχε έντονο προσωπικό χαρακτήρα.

Η ταινία εμπνεύστηκε από έναν αγαπημένο θείο του σκηνοθέτη, με τον οποίο περνούσε χρόνο μεγαλώνοντας και ακούγοντας μπλουζ μουσική. Η Άρκαποου θέλησε από την αρχή η κινηματογράφηση να αποτυπώνει αυτή τη μνήμη και την ατμόσφαιρα.

Ωστόσο, η κλίμακα της ιστορίας την εξέπληξε. Η αφήγηση εκτείνεται χρονικά από την περίοδο πριν από τους νόμους του Τζιμ Κρόου μέχρι τη σύγχρονη εποχή, ενώ περιλαμβάνει και στοιχεία φαντασίας, όπως βαμπίρ. Παράλληλα, ο πρωταγωνιστής Μάικλ Μπ. Τζόρνταν υποδύεται δύο διαφορετικούς χαρακτήρες — δίδυμα αδέλφια.

Για να μεταφέρει το οπτικό ύφος που φανταζόταν, ο Κούγκλερ της έστειλε ένα βιβλίο με φωτογραφίες της δεκαετίας του 1930 της συγγραφέα Ευντόρα Γουέλτι, μια αισθητική αναφορά πολύ διαφορετική από τον αφροφουτουρισμό του Black Panther.

Το μεγάλο στοίχημα του IMAX

Η παραγωγή πήρε μια ακόμη τολμηρή απόφαση: να γυριστεί η ταινία σε φιλμ και μάλιστα σε δύο μεγάλου φορμά μορφές, IMAX και Ultra Panavision 70.

Με αυτή την επιλογή, η Άρκαποου έγινε η πρώτη γυναίκα που κινηματογράφησε ταινία σε μεγάλου φορμά IMAX, χειριζόμενη πολλές φορές η ίδια την κάμερα που ζυγίζει περίπου 65 λίβρες.

Όπως έχει δηλώσει, πάντα ήθελε να δουλεύει σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές. Παράλληλα όμως γνώριζε ότι μια τόσο φιλόδοξη και πρωτότυπη ιστορία όπως το Sinners αποτελούσε ρίσκο για τη βιομηχανία.

Ο Ράιαν Κούγκλερ έχει επισημάνει ότι η συνεργασία τους βασίστηκε στην εμπιστοσύνη που είχαν ήδη αναπτύξει στα γυρίσματα του Wakanda Forever, μιας δύσκολης παραγωγής που επηρεάστηκε από την πανδημία αλλά και από τον θάνατο του πρωταγωνιστή Τσάντγουικ Μπόουζμαν.

Από το Σαν Φρανσίσκο στο Χόλιγουντ

Η Ότομ Ντάραλντ Άρκαποου, 46 ετών, μεγάλωσε στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, όπως και ο Κούγκλερ. Η μητέρα της είναι φιλιππινέζικης καταγωγής, ενώ ο πατέρας της προέρχεται από οικογένεια κρεολικής καταγωγής από τη Νέα Ορλεάνη και το Μισισίπι, περιοχές όπου διαδραματίζεται και η ιστορία της ταινίας.

Αρχικά σπούδασε ιστορία της τέχνης, όμως γρήγορα στράφηκε στον κινηματογράφο. Από μικρή είχε την κάμερα στο χέρι, καταγράφοντας φίλους και στιγμές της καθημερινότητας.

Στα είκοσί της εγκατέλειψε μια εταιρική δουλειά και άρχισε να εργάζεται σε κινηματογραφικά πλατό χωρίς αμοιβή για να μάθει την τέχνη από μέσα. Στη συνέχεια φοίτησε στο Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου, από όπου αποφοίτησε το 2010.

Από τότε εργάστηκε σε ανεξάρτητες παραγωγές, μουσικά βίντεο για καλλιτέχνες όπως η Ριάνα και η SZA, τηλεοπτικές σειρές της Marvel όπως το Loki, αλλά και μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές.

Οι δυσκολίες της διαδρομής

Η πορεία της προς την επιτυχία δεν ήταν εύκολη. Αρχικά απορρίφθηκε από κινηματογραφικές σχολές — ακόμη και από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου — ενώ αργότερα δυσκολεύτηκε να βρει εκπροσώπηση από πρακτορεία.

Όταν ο Κούγκλερ θέλησε να τη συμπεριλάβει στους υποψήφιους συνεργάτες για την ταινία Creed, το στούντιο αντέδρασε λέγοντας ότι δεν είχε αρκετή εμπειρία. Η δουλειά της στη σειρά Loki ήταν τελικά εκείνη που την οδήγησε στη συνεργασία για το Wakanda Forever.

«Ο κινηματογράφος είναι δύσκολος χώρος», έχει πει η ίδια. «Λέω πάντα στους φοιτητές μου ότι είναι επάγγελμα για ανθρώπους με επιμονή. Περιμένεις εκείνον τον έναν άνθρωπο που θα σε δει πραγματικά και θα πιστέψει σε εσένα».

Οικογένεια και το μήνυμα προς τις νεότερες γενιές

Η Άρκαποου είναι παντρεμένη με τον κινηματογραφιστή Άνταμ Άρκαποου, γνωστό από τη σειρά True Detective, και έχουν έναν δεκάχρονο γιο. Στην καθημερινότητά τους βοηθούν η μητέρα και ο πατριός της.

Για την ίδια, η αναγνώριση που έφερε το Sinners δεν αφορά μόνο την προσωπική της επιτυχία. Όπως έχει πει, θέλει κυρίως να δείξει στα νεότερα κορίτσια ότι μπορούν να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα παραμένοντας ο εαυτός τους.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στη ζεστή καλοκαιρινή Νέα Ορλεάνη, η ιστορία της οικογένειάς της ήταν πάντα παρούσα. «Σκέφτεσαι τους προγόνους σου και όσα έζησαν σε αυτή τη γη», έχει πει.

«Το να κάνεις ταινίες είναι μια προνομιούχα θέση», σημειώνει. «Αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά πού βρισκόμαστε και σε ποια γη στεκόμαστε — και δεν θέλουμε να το προδώσουμε αυτό».