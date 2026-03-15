magazin
Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
15.03.2026 | 21:24
Λέσβος: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στο χωριό Στύψη – Κάηκε ολοσχερώς
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Όσκαρ εν μέσω πολέμου: Πλήρης οδηγός για τη μια μάχη μετά την άλλη – Bonus τα προγνωστικά των bookmakers
The Good Life 15 Μαρτίου 2026, 23:30

Όσκαρ εν μέσω πολέμου: Πλήρης οδηγός για τη μια μάχη μετά την άλλη – Bonus τα προγνωστικά των bookmakers

Το Χόλιγουντ προετοιμάζεται για την 98η απονομή των βραβείων Όσκαρ, σε μια βραδιά που υπόσχεται ιστορικά ρεκόρ και λάμψη αστέρων, όσο η Μέση Ανατολή φλέγεται

Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Spotlight

Τα Όσκαρ, η κορυφαία γιορτή του παγκόσμιου κινηματογράφου επιστρέφει απόψε στο Dolby Theatre, σε μια τελετή όπου η καλλιτεχνική λάμψη συναντά την πολιτική φόρτιση μιας ιδιαίτερα ταραγμένης περιόδου.

Με τις προβλέψεις να παραμένουν αμφίρροπες και τη διεθνή πολιτική συγκυρία να επηρεάζει το κλίμα, τα φετινά Όσκαρ υπόσχονται να είναι τα πιο απρόβλεπτα και ουσιαστικά των τελευταίων ετών.

Η τελετή ξεκινά στη 1:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας και ήδη το κλίμα είναι φορτισμένο με πολλούς σχολιαστές να αναρωτιούνται αν οι διάσημοι θα κρατήσουν την μακριά από την πολιτική και την επικαιρότητα λόγω της έντονης γεωπολιτικής αστάθειας όσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κυριαρχεί στην παγκόσμια ειδησεογραφία.

Αν και η σκηνή των Όσκαρ έχει συχνά λειτουργήσει ως χώρος δημόσιου σχολιασμού κανείς δεν είναι σίγουρος αν οι προνομιούχοι σταρ θα ενδιαφερθούν για κάτι άλλο από το αγαλματίδιο.

Ακολουθεί ένα μικρό Q&A για την 98η απονομή. Όλο το δράμα, η έκπληξη και ο (καλοσκηνοθετημένος) ενθουσιασμός στο live του in.gr με οικοδεσπότη τον Πάνο Καισαρράτο.

Ποιος παρουσιάζει τα Όσκαρ του 2026;

Ο talk show host και κωμικός Κόναν Ο’ Μπράιαν, ο οποίος πήρε τα ηνία από τον Τζίμι Κίμελ -τον τελετάρχη του 2023 και του 2024-, πέρυσι, θα επιστρέψει για να παρουσιάσει την τελετή του 2026.

«Ο μόνος λόγος που θα είμαι οικοδεσπότης των Όσκαρ του χρόνου είναι ότι θέλω να ακούσω τον Άντριεν Μπροούντι να τελειώνει την ομιλία του», αστειεύτηκε ο Ο’ Μπράιαν σε δήλωσή του.

Πότε ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2026;

Οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2026 αποκαλύφθηκαν στις 22 Ιανουαρίου, με τον τελικό γύρο ψηφοφορίας να λαμβάνει χώρα μεταξύ 26 Φεβρουαρίου και 5 Μαρτίου. Το γεύμα των υποψηφίων για Όσκαρ πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια στις 10 Φεβρουαρίου.

Διαβάστε όλες τις υποψηφιότητες εδώ.

Ποιοί τίτλοι μονοπωλούν τις λίστες;

Το Sinners ηγείται της ομάδας με 16 υποψηφιότητες που σπάνε κάθε ρεκόρ, τις περισσότερες για οποιαδήποτε ταινία στην ιστορία των βραβείων της Ακαδημίας. Ακολουθεί το Μια Mάχη Mετά την Aλλη με 13, και τα Φρανκενστάιν, Marty Supreme και Συναισθηματική Αξία με εννέα.

Ποιος θα κερδίσει Όσκαρ το 2026;

Το Μια Μάχη Μετά την  Αλλη φαίνεται να είναι φαβορί για τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας για τον Πολ Τόμας Άντερσον, την καλύτερη σκηνοθεσία.

Παράλληλα ο Τιμοτέ Σαλαμέ του Μarty Supreme και η Τζέσι Μπάκλεϊ του Άμνετ δείχνουν φαβορί για τα κορυφαία βραβεία υποκριτικής στο τσεπάκι τους.

Οι κούρσες των δεύτερων ρόλων είναι λιγότερο ξεκάθαρες, με την Τεγιάνα Τέιλορ του Μια Μάχη Μετά την Αλλη να αντιμετωπίζει την Έιμι Μάντιγκαν του Weapons, ενώ οι Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Συναισθηματική Αξία), Τζέικομπ Ελόρντι (Φρανκενστάιν) και Μπενίσιο ντελ Τόρο (Μια Μάχη Μετά την Αλλη) μάχονται για τον καλύτερο δεύτερο ανδρικό ρόλο.

Ποιος θα τραγουδήσει στα Όσκαρ του 2026;

Σε μια κίνηση που είναι ταυτόχρονα ασυνήθιστη και ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη, οι παραγωγοί των Όσκαρ αποκάλυψαν ότι μόνο δύο από τους υποψήφιους στην κατηγορία καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού θα ερμηνευτούν ζωντανά στη σκηνή στα βραβεία της Ακαδημίας -η μεγάλη επιτυχία Golden από το Κ-Pop Demon Hunters και το ξεσηκωτικό I Lied To You από το Sinners.

Σύμφωνα με τους παραγωγούς «τα δύο επιλεγμένα τραγούδια έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στον παγκόσμιο πολιτιστικό αντίκτυπο και τη σύνδεση με το κοινό των δύο ταινιών φέτος».

Θα έχει αφιερώματα;

Η Ακαδημία θα τιμήσει δύο εμβληματικές μορφές που έφυγαν πρόσφατα από τη ζωή: τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και τον Ρομπ Ράινερ.

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ βρίσκεται σε συζητήσεις για να τραγουδήσει προς τιμήν του Ρέντφορντ, ενώ στο αφιέρωμα για τον Ράινερ θα συμμετάσχουν οι Μπίλι Κρίσταλ και Μεγκ Ράιαν, πρωταγωνιστές του Όταν ο Χάρι Γνώρισε τη Σάλι.

Ποιοί θα είναι παρουσιαστές στα Όσκαρ του 2026;

Η λίστα των συμπαρουσιαστών είναι μεγάλη και εντυπωσιακή.

Οι Γουίλ Άρνετ, Χαβιέρ Μπαρδέμ, Άντριεν Μπρόντι, Ρόουζ Μπερν, Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας, Κίραν Κάλκιν, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Κρις Έβανς, Αν Χάθαγουεϊ, Τσέις Ινφίνιτι, Νικόλ Κίντμαν, Τζίμι Κίμελ, Ντελρόι Λίντο, Μάικι Μάντισον, Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Πολ Μεσκάλ, Ντέμι Μουρ, Βάγκνερ Μόουρα, Κουμάιλ Ναντζιάνι, Πέντρο Πασκάλ, Γκουίνεθ Πάλτροου, Μπιλ Πούλμαν, Λιούις Πούλμαν, Μάγια Ρούντολφ, Ζόι Σαλντάνα, Τσάνινγκ Τέιτουμ και Σιγκούρνι Γουίβερ έχουν όλοι επιλεγεί για να απονείμουν βραβεία αυτή τη βραδιά.

Υπάρχει ενδιαφέρον για την Ελλάδα;

Ναι, η Bουγονία (Βugonia) του Γιώργου Λάνθιμου, του πλέον διακεκριμένου Έλληνα σκηνοθέτη σήμερα, διεκδικεί τέσσερα βραβεία. Ο Λάνθιμος θα βρεθεί στην αίθουσα για τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας (με υποψήφιο τον ίδιο ως συμπαραγωγό), Α’ γυναικείου ρόλου για την Έμα Στόουν, καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου και μουσικής.

Ποια κατηγορία έχει σκληρό ανταγωνισμό;

Η κατηγορία διεθνούς ταινίας αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον με το αγαλματίδιο να διεκδικούν πέντε ταινίες που έχουν κερδίσει εντυπώσεις, κοινό και κριτικούς.

Από το οικογενειακό δράμα Συναισθηματική Αξία του Τρίερ (Νορβηγία) , στο εφιαλτικά εκκωφαντικό Sirat (Ισπανία), ή τα Ο Μυστικός Πράκτορας (Βραζιλία), Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ (Τυνησία) και Ένα Απλό Ατύχημα (Γαλλία) οι ταινίες σε αυτή την κατηγορία δείχνουν τα δόντια τους.

Πως θα βγάλετε λεφτά;

Οι bookmakers των κορυφαίων στοιχηματικών εταιρειών στον κόσμο δείχνουν τις τάσεις των νικητών με τις αποδόσεις για όλους όσοι βρίσκουν στη σημερινή βραδιά το ιδεατό στοιχηματικό ραντεβού της showbiz.

Στην κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας το Μια Μάχη Μετά Την Άλλη (One battle after another) προηγείται με αποδόσεις από 1.13 μέχρι 1.25, τη στιγμή που το αντίπαλο Αμαρτωλοί (Sinners) είναι στο 3.75.

Στη σκηνοθεσία προηγείται ο Πολ Τόμας Άντερσον (Μια Μάχη Μετά την Άλλη) έναντι του του Ράιαν Κούγκλερ (Αμαρτωλοί).

Αν και πριν λίγες ημέρες ο Τιμοτέ Σαλαμέ (Μarty Supreme) ήταν το φαβορί για τον Α’ Ανδρικό Ρόλο, σήμερα ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν (Sinners) μοιάζει απόλυτος νικητής. Το ίδιο και ο Σον Πεν (Mια Μάχη Μετά την Άλλη) για τον Β’ Ανδρικό Ρόλο.

Στον Α’ Γυναικείο Ρόλο, παραμένει φαβορί η Τζέσι Μπάκλεϊ (Άμνετ). Αντιθέτως. Στον Β’ Γυναικείο Ρόλο πάλι η Τεγιάνα Τέιλορ (Μια Μάχη Μετά την Άλλη) μοιάζει να χάνει σε πιθανότητες με την Έιμι Μάντιγκαν (Weapons) να κερδίζει την πρωτιά.

Στο Πρωτότυπο Σενάριο, το Sinners δείχνει να είναι ο πιο πιθανός νικητής ενώ στο Διασκευασμένο Σενάριο, το Μια Μάχη Μετά την Άλλη μοιάζει να είναι το σίγουρο στοίχημα για (λίγα) κέρδη.

Η κατηγορία της Ξενόγλωσσης Ταινίας έχει ντέρμπι πιθανοτήτων ανάμεσα στη Συναισθηματική Αξία (Sentimental Value) και το Μυστικό Πράκτορα (The Secret Agent) ενώ η κατηγορία του Καλύτερου Ντοκιμαντέρ «βλέπει» το Όσκαρ να πηγαίνει είτε στο The Perfect Neighbor είτε στο Mr Nobody Against Putin.

Οι bookmakers δίνουν ξεκάθαρες νίκες στο KPop Demon Hunters για το Όσκαρ Animation (όπως και Όσκαρ Τραγουδιού), δύο ακόμη Όσκαρ (Μοντάζ και Φωτογραφίας) στο One Battle After Another, και νίκες του Frankenstein σε Κοστούμια, Μακιγιάζ/Κομμώσεις και Σχεδιασμό Παραγωγής.

Το Avatar 3 δείχνει να είναι φαβορί για τα Οπτικά Εφέ και τέλος το Sinners για το Όσκαρ Casting.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Ιράν, πετρέλαιο και κεντρικές τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Κόσμος
WSJ: Ο Τραμπ προωθεί διεθνή συμμαχία για προστασία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
82 χρόνια Ελλάδας στα Όσκαρ: Οι «ζωντανοί ή νεκροί» της Παξινού, η απαξίωση του Χατζιδάκι, η υπεροχή του Λάνθιμου
82 χρόνια Ελλάδας στα Όσκαρ: Οι «ζωντανοί ή νεκροί» της Παξινού, η απαξίωση του Χατζιδάκι, η υπεροχή του Λάνθιμου

Καθώς η λάμψη της αποψινής 98ης τελετής των Όσκαρ κατακλύζει οθόνες, ιστοσελίδες και social media η ιστορική μνήμη μάς γυρίζει πίσω στις εμβληματικές ελληνικές συμμετοχές του ιστορικού θεσμού

Λουκάς Καρνής
Πώς κατέληξε να στάζει τόσο δηλητήριο ο διάλογος για τα φετινά Όσκαρ;
Πώς κατέληξε να στάζει τόσο δηλητήριο ο διάλογος για τα φετινά Όσκαρ;

Η οργή για τα σχόλια του Τιμοθέ Σαλαμέ σχετικά με το μπαλέτο ή για το γεγονός ότι η Τζέσι Μπάκλεϊ δεν συμπαθεί τις γάτες έχει φτάσει σε ένα παράξενο αποκορύφωμα πριν τα Όσκαρ.

Έφη Αλεβίζου
28 ΦΝΘ: Παγκόσμια πρεμιέρα «Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα» – Τα γυρίσματα στο Ηρώδειο
28 ΦΝΘ: Παγκόσμια πρεμιέρα «Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα» - Τα γυρίσματα στο Ηρώδειο

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου παρουσία του Αμερικανού συνθέτη Ντέσμοντ Τσάιλντ και της σκηνοθέτριας Χέδερ Γουίντερς.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 
«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 

Μια άνευ προηγουμένου αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην Ιταλία με αφορμή το κομμάτι που επιλέχθηκε στη Eurovision που μετράει τη μία κρίση μετά την άλλη όσο ο Akylas και το Ferto κερδίζει εντυπώσεις

Λουκάς Καρνής
The Tasters: Η άγνωστη ιστορία των γυναικών που δοκίμαζαν το φαγητό του Χίτλερ – με τον φόβο της δηλητηρίασης
The Tasters: Η άγνωστη ιστορία των γυναικών που δοκίμαζαν το φαγητό του Χίτλερ – με τον φόβο της δηλητηρίασης

Η ταινία «The Tasters» του Σίλβιο Σολντίνι αφηγείται την αληθινή ιστορία μιας ομάδας γυναικών που στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αναγκάστηκαν να δοκιμάζουν τα γεύματα του Αδόλφου Χίτλερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τη Γάζα στην Θεσσαλονίκη – Πώς έφτασε η οικογένεια της Hind Rajab στη χώρα
Από τη Γάζα στην Θεσσαλονίκη – Πώς έφτασε η οικογένεια της Hind Rajab στη χώρα

Ο Alex Ritman έφερε στο φως μια άγνωστη ιστορία για το πώς οι παραγωγοί του «The Voice of Hind Rajab» βοήθησαν τα μέλη της οικογένειας τoυ μικρού κοριτσιού που σκότωσε το Ισραήλ να φτάσουν στην χώρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θα σκηνοθετήσει ο Μπράντλεϊ Κούπερ το prequel του «Ocean’s 11» με πρωταγωνίστρια την Μάργκο Ρόμπι;
Θα σκηνοθετήσει ο Μπράντλεϊ Κούπερ το prequel του «Ocean’s 11» με πρωταγωνίστρια την Μάργκο Ρόμπι;

Η ιστορία αναμένεται να διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα της κωμωδίας «Ocean’s Eleven» του 2001, με πρωταγωνιστές τους Τζορτζ Κλούνεϊ, Ματ Ντέιμον, Μπραντ Πιτ και Τζούλια Ρόμπερτς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Του είπα ένα μεγάλο όχι: Όταν η ντίβα της μουσικής Ρομπέρτα Φλακ έριξε «άκυρο» στον Κλιντ Ίστγουντ
Του είπα ένα μεγάλο όχι: Όταν η ντίβα της μουσικής Ρομπέρτα Φλακ έριξε «άκυρο» στον Κλιντ Ίστγουντ

Προτού γίνει ο θρύλος της μουσικής σκηνής, η Ρομπέρτα Φλακ αρνήθηκε να δώσει στον Κλιντ Ίστγουντ ένα τραγούδι της. Τελευταία στιγμή άλλαξε γνώμη - και αυτό εκτόξευσε την καριέρα της.

Φροίξος Φυντανίδης
«Perfect» – Η καυτή, λεσβιακή ταινία με την Τζούλια Φοξ φέρνει έναν αέρα δράματος και σεξ
«Perfect» – Η καυτή, λεσβιακή ταινία με την Τζούλια Φοξ φέρνει έναν αέρα δράματος και σεξ

H άκρως ερωτική ταινία «Perfect» ακολουθεί την Κάι, μια περιπλανώμενη γυναίκα που εγκλωβίζεται σε μια άγνωστη πόλη εν μέσω μιας παγκόσμιας έλλειψης καθαρού νερού και ξεκινάει μια σχέση με το «απόλυτο MILF», δηλαδή την Τζούλια Φοξ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΣΥΡΙΖΑ: Οι επόμενες κινήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Οι επόμενες κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Οι αποκαλύψεις του Ταλ Ντίλιαν στο MEGA προκαλούν κραδασμούς στην κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ να εξετάζει κινήσεις που μπορεί να γίνουν και στο επίπεδο της διαδικασίας στη Βουλή, αλλά και συνολικά σε πολιτικό επίπεδο.

Meta: Νέα εργαλεία ανίχνευσης απάτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – Οι ενδείξεις που ενεργοποιούν τις προειδοποιήσεις
Νέα εργαλεία ανίχνευσης απάτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - Οι ενδείξεις που ενεργοποιούν τις προειδοποιήσεις

Όσο εξελίσσονται τα κοινωνικά δίκτυα, τόσο πιο «επαγγελματικές» γίνονται και οι απάτες. Σήμερα, απάτη δεν είναι ένα καλογραμμένο μήνυμα από έναν «πρίγκιπα» που ζητάει βοήθεια, αλλά συχνά μια πολύ πειστική παγίδα. Η Meta ανακοίνωσε ότι ενισχύει τα εργαλεία ανίχνευσης απάτης σε Facebook, WhatsApp και Messenger.

Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός 0-0: Ματσάρα με σασπένς αλλά χωρίς γκολ στη Λεωφόρο (vid)
Ματσάρα με σασπένς αλλά χωρίς γκολ στη Λεωφόρο (0-0)

Ο Παναθηναϊκός είχε εκτεταμένο ροτέισον με το μυαλό στη Μπέτις, ο Παναιτωλικός πάλεψε για το καλύτερο, αλλά οι παίκτες σπατάλησαν μεγάλες ευκαιρίες και δεν μπόρεσαν να σκοράρουν ένα γκολ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο στρατός του Ισραήλ ζητά από την κυβέρνηση επιστράτευση 450.000 εφέδρων για τον Λίβανο
Ο στρατός του Ισραήλ ζητά από την κυβέρνηση επιστράτευση 450.000 εφέδρων για τον Λίβανο

Σύμφωνα με πληροφορίες στην δημόσια ραδιοτηλεόραση του Ισραήλ, η κυβέρνηση της χώρας ετοιμάζεται για μαζική επιστράτευση εναντίον της Χεζμπολάχ, ύστερα από αίτημα του ισραηλινού στρατού.

Μπέτις – Θέλτα 1-1: Πέμπτο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη η αντίπαλος του Παναθηναϊκού
Μπέτις – Θέλτα 1-1: Πέμπτο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη η αντίπαλος του Παναθηναϊκού

Η Μπέτις έμεινε για πέμπτο διαδοχικό παιχνίδι (σε όλες τις διοργανώσεις) χωρίς νίκη, μετά το 1-1 στην έδρα της με Θέλτα δείχνοντας να μην... πατάει καλά πριν τον Παναθηναϊκό.

Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος που εκμεταλλεύτηκε ο Έπσταϊν – Πίσω από τα «πυροτεχνήματα» του σκανδάλου
Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος που εκμεταλλεύτηκε ο Έπσταϊν – Πίσω από τα «πυροτεχνήματα» του σκανδάλου

Το σκάνδαλο Έπσταϊν δεν αποτελεί απλώς την ιστορία ενός διεφθαρμένου ατόμου, αλλά το σύμπτωμα μιας βαθιά άνισης κοινωνίας, όπου ο ακραίος πλούτος και η εξουσία επιτρέπουν στις ελίτ να δρουν εντελώς ανεξέλεγκτα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το Ιράν επιθυμεί «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με αραβικά κράτη του Κόλπου
Το Ιράν επιθυμεί «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με αραβικά κράτη του Κόλπου

Με προφανή αναφορά τις σχέσεις των χωρών του Κόλπου με τις ΗΠΑ, ο πρέσβης του Ιράν στο Ριάντ είπε ότι η ευημερία της περιοχής προϋποθέτει «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ άφησε ανέγγιχτα τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν – Ίσως δεν ξέρει τι να τα κάνει
Ο Τραμπ άφησε ανέγγιχτα τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν – Ίσως δεν ξέρει τι να τα κάνει

Ο Τραμπ διατείνεται ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου δεν δείχνει να έχει κάποιο σχέδιο για το τι θα κάνουν το εμπλουτισμένο ουράνιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα μετακινήθηκαν μακριά από την Υεμένη και το Ιράν
Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα μετακινήθηκαν μακριά από την Υεμένη και το Ιράν

Τα αεροπλανοφόρα του αμερικανικού ναυτικού μετακινήθηκαν μακριά από την εμβέλεια των περισσότερων βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και της Υεμένης, ενώ αεροσκάφη αναχώρησαν για τη Σαουδική Αραβία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοβαρός κίνδυνος τιμωρίας του ΠΑΟΚ στα play offs μετά την επίθεση στα δημοσιογραφικά – Οι τρεις εκθέσεις και ο βαρύς πέλεκυς
Σοβαρός κίνδυνος τιμωρίας του ΠΑΟΚ στα play offs μετά την επίθεση στα δημοσιογραφικά – Οι τρεις εκθέσεις και ο βαρύς πέλεκυς

H επίθεση των οπαδών στους δημοσιογράφους «κλείνει» την Τούμπα καθώς τα επεισόδια ήταν σοβαρά και υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

ΠΑΣΟΚ: Έκλεισαν οι κάλπες των εσωκομματικών εκλογών – Μεγάλη συμμετοχή και μηνύματα ικανοποίησης
Έκλεισαν οι κάλπες των εσωκομματικών εκλογών - Μεγάλη συμμετοχή και μηνύματα ικανοποίησης

Ικανοποίηση για τη μαζική συμμετοχή που καταγράφεται στις κάλπες της διαδικασίας ανάδειξης συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. Εκτίμηση ότι ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων ενδέχεται να ξεπεράσει τις 150.000 μέλη και φίλους του κόμματος.

«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»
«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»

Οι μάνατζερ των σταρ επιβάλλουν πλέον «σιωπητήριο» στις δημόσιες εμφανίσεις των πελατών τους με τους αναγνώστες χειλιών να είναι αυτοί που προδίδουν τα μεγάλα μυστικά διαβάζοντας το στόμα

Λουκάς Καρνής
Νέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»
Νέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»

Το γεγονός ότι ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια φουντώνει τα σενάρια για την κατάσταση της υγείας του. Εφημερίδα του Κουβέιτ, που επικαλείται πηγή κοντά στον ηγέτη του Ιράν, λέει ότι βρίσκεται στη Ρωσία.

Λίβερπουλ – Τότεναμ 1-1: Νέα γκέλα οι «κόκκινοι», βαθμός-ανάσα στο 90′ για τους «σπερς» (pics, vids)
Λίβερπουλ – Τότεναμ 1-1: Νέα γκέλα οι «κόκκινοι», βαθμός-ανάσα στο 90′ για τους «σπερς» (pics, vids)

Φτιαγμένη για… γκέλες η φετινή Λίβερπουλ, η οποία μετά την ήττα-σοκ από τη Γουλβς την περασμένη αγωνιστική, αυτή τη φορά είδε και την παραπαίουσα Τότεναμ να της παίρνει το 1-1 στο 90′.

Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών
Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών

Οι συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών και οι συνεντεύξεις Τύπου των διοικητών τους θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αφήνει το αποτύπωμα του στις οικονομίες

Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
Απόρρητο