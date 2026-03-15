Όσκαρ εν μέσω πολέμου: Πλήρης οδηγός για τη μια μάχη μετά την άλλη – Bonus τα προγνωστικά των bookmakers

Τα Όσκαρ, η κορυφαία γιορτή του παγκόσμιου κινηματογράφου επιστρέφει απόψε στο Dolby Theatre, σε μια τελετή όπου η καλλιτεχνική λάμψη συναντά την πολιτική φόρτιση μιας ιδιαίτερα ταραγμένης περιόδου.

Με τις προβλέψεις να παραμένουν αμφίρροπες και τη διεθνή πολιτική συγκυρία να επηρεάζει το κλίμα, τα φετινά Όσκαρ υπόσχονται να είναι τα πιο απρόβλεπτα και ουσιαστικά των τελευταίων ετών.

Η τελετή ξεκινά στη 1:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας και ήδη το κλίμα είναι φορτισμένο με πολλούς σχολιαστές να αναρωτιούνται αν οι διάσημοι θα κρατήσουν την μακριά από την πολιτική και την επικαιρότητα λόγω της έντονης γεωπολιτικής αστάθειας όσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κυριαρχεί στην παγκόσμια ειδησεογραφία.

Αν και η σκηνή των Όσκαρ έχει συχνά λειτουργήσει ως χώρος δημόσιου σχολιασμού κανείς δεν είναι σίγουρος αν οι προνομιούχοι σταρ θα ενδιαφερθούν για κάτι άλλο από το αγαλματίδιο.

Ακολουθεί ένα μικρό Q&A για την 98η απονομή.

Ποιος παρουσιάζει τα Όσκαρ του 2026;

Ο talk show host και κωμικός Κόναν Ο’ Μπράιαν, ο οποίος πήρε τα ηνία από τον Τζίμι Κίμελ -τον τελετάρχη του 2023 και του 2024-, πέρυσι, θα επιστρέψει για να παρουσιάσει την τελετή του 2026.

«Ο μόνος λόγος που θα είμαι οικοδεσπότης των Όσκαρ του χρόνου είναι ότι θέλω να ακούσω τον Άντριεν Μπροούντι να τελειώνει την ομιλία του», αστειεύτηκε ο Ο’ Μπράιαν σε δήλωσή του.

Πότε ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2026;

Οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2026 αποκαλύφθηκαν στις 22 Ιανουαρίου, με τον τελικό γύρο ψηφοφορίας να λαμβάνει χώρα μεταξύ 26 Φεβρουαρίου και 5 Μαρτίου. Το γεύμα των υποψηφίων για Όσκαρ πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια στις 10 Φεβρουαρίου.

Ποιοί τίτλοι μονοπωλούν τις λίστες;

Το Sinners ηγείται της ομάδας με 16 υποψηφιότητες που σπάνε κάθε ρεκόρ, τις περισσότερες για οποιαδήποτε ταινία στην ιστορία των βραβείων της Ακαδημίας. Ακολουθεί το Μια Mάχη Mετά την Aλλη με 13, και τα Φρανκενστάιν, Marty Supreme και Συναισθηματική Αξία με εννέα.

Ποιος θα κερδίσει Όσκαρ το 2026;

Το Μια Μάχη Μετά την Αλλη φαίνεται να είναι φαβορί για τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας για τον Πολ Τόμας Άντερσον, την καλύτερη σκηνοθεσία.

Παράλληλα ο Τιμοτέ Σαλαμέ του Μarty Supreme και η Τζέσι Μπάκλεϊ του Άμνετ δείχνουν φαβορί για τα κορυφαία βραβεία υποκριτικής στο τσεπάκι τους.

Οι κούρσες των δεύτερων ρόλων είναι λιγότερο ξεκάθαρες, με την Τεγιάνα Τέιλορ του Μια Μάχη Μετά την Αλλη να αντιμετωπίζει την Έιμι Μάντιγκαν του Weapons, ενώ οι Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Συναισθηματική Αξία), Τζέικομπ Ελόρντι (Φρανκενστάιν) και Μπενίσιο ντελ Τόρο (Μια Μάχη Μετά την Αλλη) μάχονται για τον καλύτερο δεύτερο ανδρικό ρόλο.

Ποιος θα τραγουδήσει στα Όσκαρ του 2026;

Σε μια κίνηση που είναι ταυτόχρονα ασυνήθιστη και ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη, οι παραγωγοί των Όσκαρ αποκάλυψαν ότι μόνο δύο από τους υποψήφιους στην κατηγορία καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού θα ερμηνευτούν ζωντανά στη σκηνή στα βραβεία της Ακαδημίας -η μεγάλη επιτυχία Golden από το Κ-Pop Demon Hunters και το ξεσηκωτικό I Lied To You από το Sinners.

Σύμφωνα με τους παραγωγούς «τα δύο επιλεγμένα τραγούδια έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στον παγκόσμιο πολιτιστικό αντίκτυπο και τη σύνδεση με το κοινό των δύο ταινιών φέτος».

Θα έχει αφιερώματα;

Η Ακαδημία θα τιμήσει δύο εμβληματικές μορφές που έφυγαν πρόσφατα από τη ζωή: τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και τον Ρομπ Ράινερ.

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ βρίσκεται σε συζητήσεις για να τραγουδήσει προς τιμήν του Ρέντφορντ, ενώ στο αφιέρωμα για τον Ράινερ θα συμμετάσχουν οι Μπίλι Κρίσταλ και Μεγκ Ράιαν, πρωταγωνιστές του Όταν ο Χάρι Γνώρισε τη Σάλι.

Ποιοί θα είναι παρουσιαστές στα Όσκαρ του 2026;

Η λίστα των συμπαρουσιαστών είναι μεγάλη και εντυπωσιακή.

Οι Γουίλ Άρνετ, Χαβιέρ Μπαρδέμ, Άντριεν Μπρόντι, Ρόουζ Μπερν, Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας, Κίραν Κάλκιν, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Κρις Έβανς, Αν Χάθαγουεϊ, Τσέις Ινφίνιτι, Νικόλ Κίντμαν, Τζίμι Κίμελ, Ντελρόι Λίντο, Μάικι Μάντισον, Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Πολ Μεσκάλ, Ντέμι Μουρ, Βάγκνερ Μόουρα, Κουμάιλ Ναντζιάνι, Πέντρο Πασκάλ, Γκουίνεθ Πάλτροου, Μπιλ Πούλμαν, Λιούις Πούλμαν, Μάγια Ρούντολφ, Ζόι Σαλντάνα, Τσάνινγκ Τέιτουμ και Σιγκούρνι Γουίβερ έχουν όλοι επιλεγεί για να απονείμουν βραβεία αυτή τη βραδιά.

Υπάρχει ενδιαφέρον για την Ελλάδα;

Ναι, η Bουγονία (Βugonia) του Γιώργου Λάνθιμου, του πλέον διακεκριμένου Έλληνα σκηνοθέτη σήμερα, διεκδικεί τέσσερα βραβεία. Ο Λάνθιμος θα βρεθεί στην αίθουσα για τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας (με υποψήφιο τον ίδιο ως συμπαραγωγό), Α’ γυναικείου ρόλου για την Έμα Στόουν, καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου και μουσικής.

Ποια κατηγορία έχει σκληρό ανταγωνισμό;

Η κατηγορία διεθνούς ταινίας αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον με το αγαλματίδιο να διεκδικούν πέντε ταινίες που έχουν κερδίσει εντυπώσεις, κοινό και κριτικούς.

Από το οικογενειακό δράμα Συναισθηματική Αξία του Τρίερ (Νορβηγία) , στο εφιαλτικά εκκωφαντικό Sirat (Ισπανία), ή τα Ο Μυστικός Πράκτορας (Βραζιλία), Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ (Τυνησία) και Ένα Απλό Ατύχημα (Γαλλία) οι ταινίες σε αυτή την κατηγορία δείχνουν τα δόντια τους.

Πως θα βγάλετε λεφτά;

Οι bookmakers των κορυφαίων στοιχηματικών εταιρειών στον κόσμο δείχνουν τις τάσεις των νικητών με τις αποδόσεις για όλους όσοι βρίσκουν στη σημερινή βραδιά το ιδεατό στοιχηματικό ραντεβού της showbiz.

Στην κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας το Μια Μάχη Μετά Την Άλλη (One battle after another) προηγείται με αποδόσεις από 1.13 μέχρι 1.25, τη στιγμή που το αντίπαλο Αμαρτωλοί (Sinners) είναι στο 3.75.

Στη σκηνοθεσία προηγείται ο Πολ Τόμας Άντερσον (Μια Μάχη Μετά την Άλλη) έναντι του του Ράιαν Κούγκλερ (Αμαρτωλοί).

Αν και πριν λίγες ημέρες ο Τιμοτέ Σαλαμέ (Μarty Supreme) ήταν το φαβορί για τον Α’ Ανδρικό Ρόλο, σήμερα ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν (Sinners) μοιάζει απόλυτος νικητής. Το ίδιο και ο Σον Πεν (Mια Μάχη Μετά την Άλλη) για τον Β’ Ανδρικό Ρόλο.

Στον Α’ Γυναικείο Ρόλο, παραμένει φαβορί η Τζέσι Μπάκλεϊ (Άμνετ). Αντιθέτως. Στον Β’ Γυναικείο Ρόλο πάλι η Τεγιάνα Τέιλορ (Μια Μάχη Μετά την Άλλη) μοιάζει να χάνει σε πιθανότητες με την Έιμι Μάντιγκαν (Weapons) να κερδίζει την πρωτιά.

Στο Πρωτότυπο Σενάριο, το Sinners δείχνει να είναι ο πιο πιθανός νικητής ενώ στο Διασκευασμένο Σενάριο, το Μια Μάχη Μετά την Άλλη μοιάζει να είναι το σίγουρο στοίχημα για (λίγα) κέρδη.

Η κατηγορία της Ξενόγλωσσης Ταινίας έχει ντέρμπι πιθανοτήτων ανάμεσα στη Συναισθηματική Αξία (Sentimental Value) και το Μυστικό Πράκτορα (The Secret Agent) ενώ η κατηγορία του Καλύτερου Ντοκιμαντέρ «βλέπει» το Όσκαρ να πηγαίνει είτε στο The Perfect Neighbor είτε στο Mr Nobody Against Putin.

Οι bookmakers δίνουν ξεκάθαρες νίκες στο KPop Demon Hunters για το Όσκαρ Animation (όπως και Όσκαρ Τραγουδιού), δύο ακόμη Όσκαρ (Μοντάζ και Φωτογραφίας) στο One Battle After Another, και νίκες του Frankenstein σε Κοστούμια, Μακιγιάζ/Κομμώσεις και Σχεδιασμό Παραγωγής.

Το Avatar 3 δείχνει να είναι φαβορί για τα Οπτικά Εφέ και τέλος το Sinners για το Όσκαρ Casting.