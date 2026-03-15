Σοκ και Όσκαρ: Από τον «φόρεμα-κύκνος» της Μπιορκ στο δεξί πόδι της Τζολί – Εφτά Oscar looks που άλλαξαν τους κανόνες
Go Fun 15 Μαρτίου 2026, 20:10

Από τις διαφάνειες της Μπάρμπαρα Στρέιζαντ στα φτερά και πούπουλα της Μπιορκ, το κόκκινο χαλί των Όσκαρ υπήρξε πάντα το πεδίο για τις πιο ριψοκίνδυνες και εμβληματικές ενδυματολογικές επιλογές

Λουκάς Καρνής
Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Spotlight

Το κόκκινο χαλί των βραβείων Όσκαρ είναι πολλά. Αρένα για δηλώσεις, πόζα για μπράντες, προθάλαμος για να δειγματίσει κάθε σταρ τις εμπορικές του συμφωνίες -αλήθεια, το κόκκινο χαλί των Όσκαρ είναι μια κούρσα από μόνο του.

Μια αυστηρά ελεγχόμενη ζώνη με ερωτήσεις συμφωνημένες και απαντήσεις προσεκτικά δοσμένες για να μην προσβληθεί κάτι/κάποιος/ό,τι εκεί έξω, το το red carpet είναι μια πίστα που όταν δεν παίζει το παιχνίδι με τους όρους του, το απογειώνει ξαναγράφοντας το ξανά από την αρχή.

Η αξία του σοκ δεν έχει πουθενά αλλού μεγαλύτερη σημασία από εδώ, την άτυπη πασαρέλα των τοτέμ της σόου μπιζ -ευτυχώς που μερικά από αυτά θελησαν να κάνουν δηλώσεις με τις εμφανίσεις τους, από αυτές που γίνονται χωρίς λόγια.

Μέσα στις δεκαετίες των Όσκαρ, δημιουργίες που δεν περιορίστηκαν στα στενά όρια της κομψότητας, αλλά λειτούργησαν ως μανιφέστα προσωπικής έκφρασης, πολιτικής παρέμβασης ή ακόμα και καλλιτεχνικής επανάστασης τράβηξαν βλέμματα, φλας και σχολιάστηκαν με μένος ή θαυμασμό. Σίγουρα συζητήθηκαν.

Αν και ορισμένες από τις παρακάτω εμφανίσεις αντιμετωπίστηκαν αρχικά με σκεπτικισμό ή και απόλυτη ειρωνεία από τους κριτικούς μόδας, ο χρόνος τις δικαίωσε πανηγυρικά από τον χρόνο.

Η δύναμη τους είναι η τόλμη τους να σπάσουν τα πρέπει, μετατρέποντας την πλατφόρμα δημοσιότητας των Όσκαρ σε ένα βήμα για να ανοίξουν συζητήσεις -ακόμη και αν ξεκίνησαν από ένα δεξί πόδι στην πρώτη γραμμή, αυτό της Αντζελίνα Τζολί.

Με αφορμή τη βραδιά που σε λίγες ώρες από τώρα θα μετράει κερδισμένους, χαμένους, ανατρέχουμε σε επτά στιγμές που η μόδα στα βραβεία της Ακαδημίας προκάλεσε σκάνδαλο, χλευάστηκε από τους κριτικούς και τελικά έγινε κομμάτι του μύθου του αγαλματιδίου που ανεβάζει (ή κόβει) κασέ.

Όταν το 2001 η Μπιορκ εμφανίστηκε στην τελετή των Όσκαρ με το περίφημο φόρεμα-κύκνο του σχεδιαστή Marjan Pejoski, οι κριτικοί μόδας έκαναν λόγο για μια από τις πιο ανόητες εμφανίσεις στην ιστορία.

Σήμερα, 25 χρόνια μετά, η Ισλανδή καλλιτέχνιδα έχει δικαιωθεί πλήρως, η εμφάνιση είναι θρυλική, ο παράγοντας wow δεν έχει σκονιστεί και η απαξίωση έγινε αποθέωση. Δεν ήταν η πρώτη.

Η ιστορία των προκλήσεων ξεκινά ήδη από το 1969, όταν η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ παρέλαβε το Όσκαρ της με ένα διάφανο σύνολο του Arnold Scaasi που άφησε εμβρόντητο το κοινό.

Αντίστοιχα, το 1986, η Σερ αποφάσισε να εκδικηθεί την Ακαδημία που δεν την πρότεινε για το Mask, εμφανιζόμενη με ένα εκκεντρικό σύνολο του Bob Mackie και ένα εντυπωσιακό κεφαλόδεσμο με φτερά.

Από την άλλη, η Σάρον Στόουν το 1996 απέδειξε ότι το στιλ δεν απαιτεί πάντα περιουσία, συνδυάζοντας μια φούστα υψηλής ραπτικής με ένα βαμβακερό ζιβάγκο Gap, μια κίνηση που θεωρείται πλέον μάθημα «high-low» ντυσίματος.

Το 1999 η Σελίν Ντιόν βρέθηκε στις λίστες με τις πιο κακοντυμένες επειδή επέλεξε να φορέσει ένα σμόκιν του John Galliano ανάποδα. Η ίδια δήλωσε αργότερα πως η επιλογή της ήταν απλώς μπροστά από την εποχή της. «Αν το έκανα σήμερα, πάλι θα συζητιόταν» είχε πει η ντίβα από τον Καναδά δικαίως.

Το 2012, το βελούδινο φόρεμα της Αντζελίνα Τζολί με το βαθύ σκίσιμο έγινε η πρώτη μεγάλη viral στιγμή των Όσκαρ, με το δεξί της πόδι να αποκτά δικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα.

Η συγκυρία βοήθησε πολύ το μέλος της Τζολί να γίνει δημοφιλές καθώς το στιγμιότυπο συνέβη όταν η επέλαση των μιμιδίων στα social media ξεκινούσε.

To πόδι της Τζολί που για τα κομψευόμενα media ήταν «sophisticated, όχι sexy» απέκτησε το δικό του λογαριασμό στο Twitter.

Aναπαράχθηκε μετά το κόκκινο χαλί στη σκηνή της τελετής όταν οι τρεις σεναριογράφοι της ταινίας Οι Απόγονοι, μιμήθηκαν τη στάση της ενώ παραλάμβαναν το βραβείο τους και έγινε meme ξανά και ξανά.

Ακόμη και σήμερα μια από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις της σταρ. Βέβαια, όταν ρωτήθηκε αν είχε καταλάβει τι συνέβη με το σκίσιμο, η Τζολί είπε:

«Κάτι άκουσα, δεν έδωσα σημασία».

Πιο πρόσφατα, το 2019, ο Μπίλι Πόρτερ με την εντυπωσιακή του τουαλέτα-σμόκιν μετέτρεψε το κόκκινο χαλί σε πολιτική παρέμβαση, διεκδικώντας χώρο για τη non-binary έκφραση. Το κέρδισε αλλά η νίκη έμεινε στο χαλί.

Παρά την ορατότητα και τη συμπερίληψη, η συζήτηση για την ποιότητα της εκπροσώπησης παραμένει ανοιχτή. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της GLAAD, ενώ ο αριθμός των LGBTQ+ χαρακτήρων αυξάνεται, οι non-binary χαρακτήρες αποτελούν ακόμα ένα μικρό ποσοστό του συνόλου.

Ειδικότερα στις μεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες (blockbusters), η εκπροσώπηση παραμένει συχνά περιορισμένη σε δευτερεύοντες ρόλους, καθώς τα μεγάλα στούντιο φοβούνται τις αντιδράσεις σε συντηρητικές αγορές του εξωτερικού.

Business
Εμπόριο: Νέα concepts σε μια αγορά που «φλέγεται»

Vita.gr
Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Κόσμος
Άμαχοι οι περισσότεροι από τους 3.000 νεκρούς στο Ιράν, λέει ΜΚΟ των ΗΠΑ

Πόλεμος των influencer στο Ντουμπάι – «Φτωχομπινέδες, αχάριστοι» όσοι δεν βλέπουν τον πόλεμο ως χρήμα
Go Fun 14.03.26

Ενώ οι καπνοί από τα χτυπήματα του Ιράν καλύπτουν τον ορίζοντα του Ντουμπάι, ένας νέος, ιδιότυπος πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους influencer που επιτίθενται ο ένας στον άλλον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Κόκκινα δάνεια»: Κραυγή αγωνίας από δανειολήπτες με τα funds να δρουν πέρα από κάθε έλεγχο
Από servicer σε servicer 15.03.26

Περίπου 80.000 πλειστηριασμοί αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2026. Αγωνία, απελπισία και ντροπή, τα αισθήματα που βιώνουν οι δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, παρά τις προσπάθειές τους.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 3-0: Όλα έγιναν γρήγορα και εύκολα για τους Θεσσαλονικείς
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Στο ματς που έγινε στη σκιά της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού του, ο ΠΑΟΚ δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον Λεβαδειακό, τον οποίο «τελείωσε» με τα δυο γκολ στις αρχές των ημιχρόνων. Το 3-0 στο 57’

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Διακοπή στο 20΄ και συγκίνηση για τον οπαδό που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης της Τούμπα ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός υπήρξε προσωρινή διακοπή ως φόρος τιμής για τον 20χρονο οπαδό του δικεφάλου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά.

Σύνταξη
Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας
Δευτέρα έως Πέμπτη 15.03.26

Ο «αντισυμβατικός» τρόπος ζωής μιας 36χρονης από την Αμερική που αποφάσισε να αφήσει πίσω τη ζωή που έκανε. Άλλαξε χώρα, άλλαξε ωράριο εργασίας και είπε «ποτέ δουλειά την Παρασκευή».

Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 15.03.26

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΑΕΚ για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
Μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις: Δύσκολη συγκυρία σε αγορά με έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση
ΓΣΕΒΕΕ 15.03.26

Μπορεί η οικονομία να αναπτύσσεται, αλλά όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τα λουκέτα αυξάνονται διαρκώς. Δύο τα βασικά προβλήματα για τον κλάδο: το υψηλό κόστος και ο αποκλεισμός από χρηματοδότηση.

Σύνταξη
Mε ποια επίδοση πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο κλειστού στίβου οι Καραλής και Τεντόγλου
Ελληνικές ελπίδες 15.03.26

Οι δύο Ολυμπιονίκες είναι η μεγάλη ελπίδα της Ελλάδας για διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που θα γίνει στο Τορούν της Πολωνίας στις 20-22 Μαρτίου.

Δήμος Μπουλούκος
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα 3-1: Φαβορί για το… σεντόνι οι Κόκκινοι Διάβολοι, ιστορική επίδοση του Μπρούνο Φερνάντες
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καθάρισε με 3-1 την Άστον Βίλα στο «Ολντ Τράφορντ», πέρασε μόνη 3η στη βαθμολογία και το +3 από τους «Χωριάτες» και πλέον βλέπει για τα καλά το σεντόνι του επόμενου Champions League.

Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Λίβερπουλ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 15.03.26

LIVE: Λίβερπουλ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Τότεναμ για την 30η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Παπανδρέου: Το ΠΑΣΟΚ μεγαλούργησε όταν εξέφρασε την αλλαγή – Υπάρχει το μεγάλο αίτημα για μια διαφορετική Ελλάδα
Συνέδριο 15.03.26

«Μέσα από τη σύνθεση και μέσα από τον διάλογο, παρουσιάζουμε ξανά το αίτημα του ελληνικού λαού για μια μεγάλη, νέα αλλαγή», τόνισε μετά την ψήφο του του για την εκλογή συνέδρων για το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Ικανοποίηση στο ΠΑΣΟΚ για την υψηλή συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές – Παρατείνεται η διαδικασία
Για το συνέδριο 15.03.26

Όπως επισημαίνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, αναμένεται έως το τέλος των εσωκομματικών εκλογών, που βρίσκονται σε εξέλιξη, να έχουν ψηφίσει πάνω από 150.000 μέλη του κόμματος.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 103-78: «Πράσινη» κυριαρχία μετά το +17 της «Ένωσης» (vid)
Μπάσκετ 15.03.26

Η ΑΕΚ προηγήθηκε με 17 πόντους στο 13' (25-42), όμως στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός με 37 πόντους στο 2ο δεκάλεπτο και ηγέτη τον ασταμάτητο Ναν (28π. συνολικά) κυριάρχησε επικρατώντας με 25 πόντους.

Σύνταξη
Τεχεράνη: «Δεν ζητήσαμε ποτέ εκεχειρία από τις ΗΠΑ – Ούτε βλέπουμε λόγο να μιλήσουμε μαζί τους»
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Ο Αμπάς Αραγτσί απέρριψε την ιδέα ότι το Ιράν διεξάγει πόλεμο επιβίωσης. Τόνισε ότι οι επιθέσεις σε χώρες της Μέσης Ανατολής είναι αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα. «Έδωσαν έδαφος στις ΗΠΑ», είπε

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 15.03.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
«Η ζωή μου είναι ρομποτική»: 45χρονη έχασε στομάχι και έντερο μετά από χειρουργική επέμβαση
Γολγοθάς 15.03.26

Η 45χρονη και η γιατρός βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη, με την ασθενή να μη ζητάει κάτι περισσότερο από δικαίωση - «Η κατάληξή μου θα ήταν μία και μοναδική. Θα πέθαινα», τονίζει

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

