«Θα βρούμε τον σωστό τόνο» – Η λεπτή ισορροπία του παρουσιαστή των Όσκαρ, Κόναν Ο’Μπράιεν, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν

Φέτος, το θέμα που όλοι αποφεύγουν να αναφέρουν είναι ο συνεχιζόμενος πόλεμος στο Ιράν, ο οποίος, όπως και οι πυρκαγιές του περασμένου έτους, θέτει σε έντονη αντίθεση μια φιέστα όπως τα Όσκαρ. Όμως, για τον Κόναν Ο’Μπράιεν, η εξισορρόπηση μεταξύ σοβαρότητας και ελαφρότητας αποτελεί μέρος των καθηκόντων του ως παρουσιαστή.

«Η δουλειά μου είναι να προσπαθώ πάντα να ισορροπώ σε αυτή την πολύ, πολύ λεπτή γραμμή μεταξύ της ψυχαγωγίας του κοινού και της αναγνώρισης ορισμένων πραγματικών γεγονότων», δήλωσε ο Ο’Μπράιεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη με τη δημιουργική ομάδα των Όσκαρ.

«Είναι μια διαδικασία που συνεχίζεται μέχρι να ξεκινήσει η εκπομπή», είπε ο πρώην παρουσιαστής του talk show, προσθέτοντας ότι αυτός και η ομάδα των σεναριογράφων του εξακολουθούν να αναθεωρούν το υλικό πριν από την εκπομπή, για να διασφαλίσουν ότι το περιεχόμενό τους θα είναι όσο το δυνατόν πιο επίκαιρο.

«Μεταξύ μας», είπε, αναφερόμενος στους εκτελεστικούς παραγωγούς της τηλεοπτικής μετάδοσης των Όσκαρ, Κέιτι Μούλαν και Ρατζ Καπούρ, «θα βρούμε τον σωστό τόνο».

Χιούμορ κι επικαιρότητα

Ο Κόναν Ο’Μπράιεν, επίσης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου αναφέρθηκε με τη σειρά του Τζόνι Κάρσον ως παρουσιαστή των Όσκαρ κατά τη διάρκεια της κρίσης των ομήρων στο Ιράν, όταν 52 Αμερικανοί, συμπεριλαμβανομένων διπλωματών και άλλου προσωπικού, κρατήθηκαν όμηροι στην αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη από το 1979 έως το 1981.

Ο κωμικός θυμήθηκε τον τηλεοπτικό παρουσιαστή να παρωδεί το «Nightline» του ABC με το αστείο του: «Είναι η 444η μέρα των Όσκαρ».

«Ήταν τόσο αστείο όσο κι επίκαιρο επειδή άγγιζε κάτι που όλοι σκέφτονταν και, ταυτόχρονα, προκάλεσε γέλια και ένωσε τον κόσμο», είπε ο Ο’Μπράιεν. «Αυτό είχε μεγάλη σημασία για μένα».

Ο Καπούρ δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ότι η ομάδα παραγωγής εφαρμόζει μέτρα για να καθησυχάσει τις ανησυχίες των παρευρισκομένων σχετικά με την ασφάλεια, εν μέσω της τεταμένης παγκόσμιας κατάστασης και των αναφερόμενων απειλών κατά της Καλιφόρνιας.

Η «ανθρώπινη πινελιά»

«Κάθε χρόνο παρακολουθούμε τι συμβαίνει στον κόσμο», είπε ο υπεύθυνος της τηλεοπτικής κάλυψης, προσθέτοντας ότι η τελετή έχει την υποστήριξη του FBI και της Αστυνομίας του Λος Άντζελες. «Αυτή η τελετή πρέπει να λειτουργήσει σαν ρολόι»

Πρόσθεσε: «Όλοι όσοι έρχονται σε αυτή την εκπομπή, όσοι την παρακολουθούν, ακόμα και οι θαυμαστές της εκπομπής που στέκονται έξω από τα οδοφράγματα -θέλουμε όλοι να αισθάνονται ασφαλείς, προστατευμένοι και ευπρόσδεκτοι».

Όσον αφορά τη δημιουργική κατεύθυνση της τηλεοπτικής μετάδοσης, η ομάδα ανέφερε την «ανθρώπινη πινελιά» ως ενοποιητικό θέμα — μια όχι και τόσο διακριτική κριτική προς την τεχνητή νοημοσύνη.

Η γιορτή της κορεάτικης κουλτούρας

«Γιορτάζουμε την ανθρώπινη πινελιά, την ανθρώπινη σύνδεση και αυτό που μου αρέσει να αποκαλώ πραγματική νοημοσύνη, σε αντίθεση με την τεχνητή», δήλωσε ο μουσικός διευθυντής Μάικλ Μπίρντεν. «Θέλουμε να επιστρέψουμε στο κοινοτικό… και έτσι η μουσική θα το αντανακλά αυτό».

Αυτό το εορταστικό κλίμα θα είναι ιδιαίτερα αισθητό στην παράσταση «KPop Demon Hunters», ανέφερε ο Καπούρ. Η παράσταση αυτή θα συμπληρωθεί από μια εμφάνιση των «Sinners» με τους Miles Caton και Raphael Saadiq, καθώς και τους προσκεκλημένους Misty Copeland, Eric Gales, Buddy Guy, Brittany Howard, Christone «Kingfish» Ingram, Jayme Lawson, Li Jun Li, Bobby Rush, Shaboozey και Alice Smith.

«Έχουμε αυτή την υπέροχη ιστορία που γιορτάζει την κορεατική κουλτούρα με αυθεντικούς Κορεάτες τυμπανιστές και τραγουδιστές, ακόμη και χορογραφία», είπε ο παραγωγός. «Έτσι, για άλλη μια φορά, έχουμε διευρύνει το εύρος μας και αφηγούμαστε αυτές τις παγκόσμιες ιστορίες, γιορτάζοντας διεθνείς ταινίες που είχαν παγκόσμιο αντίκτυπο και κάνοντας τα πράγματα με έναν πραγματικά διαφορετικό τρόπο».

Το μισό Όσκαρ δικό του

Ο Μούλαν και ο Καπούρ έκλεισαν τη συνέντευξη τύπου με μια πρόγευση για δύο επανασυνδέσεις με μέλη του καστ από το «Bridesmaids» και το Marvel Cinematic Universe.

Η Ρόουζ Μπερν, πρώην μέλος του καστ του «Bridesmaids», είναι υποψήφια για Όσκαρ πρωταγωνίστριας για τον ρόλο της στην ταινία «If I Had Legs I’d Kick You», η οποία σηματοδότησε το δραματικό ντεμπούτο του Κόναν Ο’Μπράιεν. Αν κερδίσει η Byrne, είπε, «το μισό Όσκαρ είναι δικό μου».

«Θα έχουμε σούπερ σταρ, σούπερ ήρωες, και θα υπάρχει επίσης ένας εξωγήινος στη σκηνή, οπότε μπορείτε να το κάνετε εικόνα» είπε ο Μούλαν.

*Τα Όσκαρ του 2026 θα μεταδοθούν ζωντανά την Κυριακή στο ABC, με streaming διαθέσιμο στο Hulu, το YouTube TV, το AT&T TV και το FuboTV.

*Με στοχεία από latimes.com | Αρχική Φωτό: Ο παρουσιαστής Κόναν Ο’Μπράιεν χαιρετά τα ΜΜΕ την ημέρα της τελετής στο κόκκινο χαλί για την 98η τελετή απονομής των Όσκαρ στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας, στις ΗΠΑ, στις 11 Μαρτίου 2026. REUTERS/Mike Blake