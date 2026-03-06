Όσκαρ 2026: Πάλτροου, Mουρ, Ντάουνι Τζούνιορ αναλαμβάνουν δράση – Η ελίτ του Χόλιγουντ στη σκηνή

Με οικοδεσπότη τον ασταμάτητο Κόναν Ο’ Μπράιαν και μια παρέλαση αστέρων πρώτης γραμμής, τα Όσκαρ 2026 υπόσχονται να καθηλώσουν το παγκόσμιο κοινό.

Καθώς οι προετοιμασίες κορυφώνονται για τη 15η Μαρτίου, το ενδιαφέρον στρέφεται στους νέους παρουσιαστές αλλά και στις μεγάλες ανατροπές που αναμένονται στις νέες κατηγορίες βραβείων.

Η λίστα των καλεσμένων για τα Όσκαρ του 2026 παίρνει την τελική της μορφή, καθώς όλο και περισσότερα ονόματα της πρώτης γραμμής ανακοινώνονται ως παρουσιαστές.

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου, η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών αποκάλυψε ακόμη περισσότερους σταρ που θα παρελάσουν στη σκηνή της 98ης τελετή.

Γουίλ Αρνέτ, Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Άν Χάθαγουεϊ, Πολ Μέσκαλ και Γκουίνεθ Πάλτροου έρχονται να προστεθούν στους ήδη ανακοινωθέντες παρουσιαστές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι περσινοί νικητές των βραβείων ερμηνείας Άντριεν Μπρόντι, Μάικι Μάντισον, Κίραν Κάλκιν και Ζόι Σαλντάνια.

Στη σκηνή θα ανέβουν επίσης οι Χαβιέ Μπαρδέμ, Κρις Έβανς, Τσέις Ινφίνιτι, Ντέμι Μουρ, Κουμάιλ Ναντζιάνι και Μάγια Ρούντολφ, ενώ αναμένονται και άλλες ανακοινώσεις το προσεχές διάστημα.

Ο Κόναν Ο’ Μπράιαν επιστρέφει για να αναλάβει τα ηνία της παρουσίασης της φετινής τελετής, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή 15 Μαρτίου.

Η βραδιά δεν θα περιοριστεί μόνο στις βραβεύσεις, καθώς θα περιλαμβάνει ζωντανές ερμηνείες δύο εκ των υποψηφίων για το βραβείο Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού: το Golden από την ταινία KPop Demon Hunters και το I Lied to You από το φιλμ Sinners.

Το Sinners αναδεικνύεται στον απόλυτο κυρίαρχο της φετινής χρονιάς, κατέχοντας τις περισσότερες υποψηφιότητες.

Στις κατηγορίες των ερμηνειών, τα ονόματα των Τιμοτέ Σαλαμέ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Ίθαν Χοκ, Έμμα Στόουν και Τζέσι Μπάκλεϊ ξεχωρίζουν, υποσχόμενα σκληρές αναμετρήσεις για το χρυσό αγαλματίδιο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η φετινή διοργάνωση καθώς εισάγει για πρώτη φορά τη διαγωνιστική κατηγορία Καλύτερου Casting.

Οι ταινίες που διεκδικούν την ιστορική πρώτη νίκη σε αυτή την κατηγορία είναι οι Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent και Sinners.