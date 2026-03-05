Πρέπει να σκεφτούν τι είναι κατάλληλο μια τέτοια περίοδο: Στον «αέρα» η λάμψη των Όσκαρ λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Περίπου δέκα ημέρες έμειναν για τη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης, ωστόσο η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα πραγματοποιηθεί η τελετή των Όσκαρ εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Από την ώρα που μπήκε το 2026 ξεκίνησε στον χώρο του θεάματος η «μεγάλη κούρσα» για τα φετινά βραβεία Όσκαρ. Δημιουργοί και σταρ του Χόλιγουντ δεν άφησαν εκπομπή, περιοδικό και site, που να μην προμοτάρουν την υποψήφια ταινία τους, ονειρευόμενοι ότι το βράδυ της 15ης Μαρτίου θα φύγουν από το Dolby Theatre του Λος Άντζελες αγκαλιά με το χρυσό αγαλματίδιο.
Ωστόσο την τελευταία εβδομάδα τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, η «απάντηση» του τελευταίου και οι λεπτές ισορροπίες που επικρατούν αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, έχουν βάλει την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου σε σκέψεις.
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν βρίσκουν κάποιο νόημα στην πραγματοποίηση της τελετής, όταν ανθρώπινες ζωές χάνονται από τους βομβαρδισμούς. Ωστόσο, πολύ δύσκολα η Ακαδημία θα ακυρώσει τη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης.
Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να… περιορίσει τη λάμψη της, δείχνοντας σεβασμό για την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν πηγές που βρίσκονται κοντά στους διοργανωτές της τελετής.
«Υπάρχουν σκέψεις να ακυρωθεί το κόκκινο χαλί στη φετινή διοργάνωση» δήλωσε στην Page Six μια πηγή. «Το αρχικό πλάνο ήταν το φετινό χαλί να ήταν διακοσμημένο με ιαπωνικά σφενδάμια, ως σύμβολο ειρήνης και μακροζωίας. Ωστόσο αυτό το σχέδιο επανεξετάζεται εξαιτίας της κατάστασης».
Μια άλλη πηγή είπε πως η διοργανωτές εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή. «Σκέφτονται τι είναι κατάλληλο σε μια τέτοια περίοδο. Είναι πολύ ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα» τόνισε.
Να σημειωθεί ότι φέτος, τρεις Ιρανοί δημιουργοί είναι υποψήφιοι για ένα βραβείο Όσκαρ – ο Τζαφάρ Παναχί στην κατηγορία Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο για την ταινία Ένα Απλό Ατύχημα και οι Σάρα Χάκι και Μοχαμαντρέζα Εϊνί για το ντοκιμαντέρ Cutting Through Rocks.
