Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Σούζαν Σάραντον «εξαφανίστηκε» από το Χόλιγουντ επειδή διαδήλωσε για τη Γάζα

Η Σούζαν Σάραντον μίλησε για την τρέχουσα κατάσταση της καριέρας της στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, λέγοντας ότι μετά την έκκλησή της για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, το Χόλιγουντ την «εξαφάνισε» από το προσκήνιο με γοργούς ρυθμούς.

«Απολύθηκα από το πρακτορείο μου, επειδή διαδήλωσα και μίλησα για τη Γάζα, ζητώντας κατάπαυση του πυρός», είπε η ηθοποιός και ακτιβίστρια.

«Μου έγινε αδύνατο να εμφανιστώ ακόμη και στην τηλεόραση. Δεν μπορούσα να κάνω καμία μεγάλη ταινία ή οτιδήποτε σχετικό με το Χόλιγουντ. Τελικά βρήκα ατζέντες στην Αγγλία και την Ιταλία, και εργάζομαι εκεί. Μόλις έκανα μια ταινία στην Ιταλία και έπαιξα σε ένα θεατρικό έργο στο Old Vic για αρκετούς μήνες. Ξέρω έναν Ιταλό σκηνοθέτη που μόλις με προσέλαβε — του είπαν να μην με προσλάβει. Εκείνος δεν τους άκουσε, αλλά όπως και να έχει υπήρξε αυτή η συζήτηση. Αυτή τη στιγμή, ειδικεύομαι σε μικρές ταινίες με σκηνοθέτες που δεν έχουν σκηνοθετήσει ποτέ, σε ανεξάρτητες ταινίες».

Ηνωμένες Πολιτείες ή Ισπανία;

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Θέλμα και Λουίζ» εκθείασε επίσης την Ισπανία, λέγοντας ότι στην χώρα υπάρχει ελευθερία σκέψης – κάτι που εκλείπει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Σε ένα μέρος όπου νιώθεις καταπίεση και υφίστασαι λογοκρισία [όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες], το να βλέπεις την Ισπανία και τον πρόεδρο και τις ομιλίες του και την υποστήριξη που έχει δείξει στη Γάζα, και να έχει ηθοποιούς όπως ο Χαβιέ Μπαρδέμ να εκφράζονται με τόσο δυναμικό τρόπο, είναι πολύ σημαντικό», είπε.

Τα σχόλιά της έγιναν κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στις 27 Φεβρουαρίου, πριν από την απονομή του Διεθνούς Βραβείου Goya σε αναγνώριση της καριέρας της, που περιλαμβάνει τις ταινίες «Θα ζήσω» (1995) και «Ατλάντικ Σίτι» (1980).

Η τελετή απονομής των Βραβείων Goya της Ισπανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου στη Βαρκελώνη.

Το 2023, η Σαρόντον απολύθηκε από την UTA μετά την ομιλία της σε μια συγκέντρωση στη Νέα Υόρκη, όπου διαδηλωτές/τριες ζητούσαν να μπει ένα τέλος στη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα.

Η Σαράντον έχει εμφανιστεί σε μια σειρά ταινιών που κυκλοφόρησαν από μεγάλα αμερικανικά στούντιο από τότε που την εγκατέλειψαν οι ατζέντες της, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών «The Six Triple Eight» και «Nonnas» του Netflix.

Ωστόσο, η παραγωγή αυτών των έργων είχε ξεκινήσει πριν από τον Οκτώβριο του 2023.

*Με πληροφορίες από: Variety | Entertainment Weekly