09.09.2025 | 16:54
Ξεκινά η 24ωρη λειτουργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα
Η ισραηλινή κινηματογραφική βιομηχανία θορυβήθηκε από την υπόσχεση για μποϊκοτάζ ως πράξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη
Culture Live 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:30

Η ισραηλινή κινηματογραφική βιομηχανία θορυβήθηκε από την υπόσχεση για μποϊκοτάζ ως πράξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Ο Ναντάβ Μπεν Σιμόν, πρόεδρος της ένωσης σεναριογράφων του Ισραήλ, σε δήλωση του στον Guardian, υποστήριξε ότι με το μποϊκοτάζ «κινδυνεύουν να φιμωθούν εκείνοι που αγωνίζονται για τη συμφιλίωση».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Vita.gr
Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Spotlight

Εκπρόσωποι της ισραηλινής κινηματογραφικής βιομηχανίας πυκνώνουν τις προσπάθειές τους για να αποτρέψουν το ενδεχόμενο τήρησης μιας υπόσχεσης που υπέγραψαν περίπου 3,500 (μέχρι την στιγμή που γράφεται αυτό το άρθρο) σπουδαίοι επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι δεσμεύονται να κάνουν μποϊκοτάζ σε ισραηλινές κινηματογραφικές εταιρείες που έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού.

Η κοινή δήλωση των κινηματογραφιστών, σκηνοθετών και ηθοποιών, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, 9 Σεπτεβρίου υπογράφηκε αρχικά από 1.200 αλληλέγγυους, μεταξύ των οποίων οι Γιώργος Λάνθιμος, Άβα ΝτουΒερνάι, Άσιφ Καπάντια, Τζόσουα Όπενχάιμερ, Ολίβια Κόλμαν, Μαρκ Ράφαλο, Τίλντα Σουίντον, Χαβιέρ Μπαρδέμ, Αγιό Εντεμπίρι, Ριζ Αχμέντ, Τζος Ο’Κόνορ, Σίνθια Νίξον, Τζούλι Κρίστι, Ιλάνα Γκλέιζερ, Ρεμπέκα Χολ, Αίμι Λου Γουντ και Ντέμπρα Γουίνγκερ.

Έκτοτε, άλλοι 2.300 επαγγελματίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας έχουν προστεθεί στον μακρύ κατάλογο, μεταξύ των οποίων οι Τζόναθαν Γκλέιζερ, Έμα Στόουν και η Λίλι Γκλάντστοουν.

Η δέσμευση για μποϊκοτάζ

«Αντλώντας έμπνευση από τους Filmmakers United Against Apartheid (Κινηματογραφιστές Ενωμένοι Κατά του Απαρτχάιντ), οι οποίοι αρνήθηκαν να προβάλουν τις ταινίες τους στη Νότια Αφρική η οποία βρισκόταν υπό καθεστώς απαρτχάιντ, δεσμευόμαστε να μην προβάλουμε ταινίες, να μην εμφανιζόμαστε ή να μην συνεργαζόμαστε με ισραηλινούς κινηματογραφικούς φορείς —συμπεριλαμβανομένων φεστιβάλ, κινηματογράφων, τηλεοπτικών σταθμών και εταιρειών παραγωγής— που εμπλέκονται σε γενοκτονία και απαρτχάιντ κατά του παλαιστινιακού λαού», ανέφερε η ανακοίνωση τους.

Ωστόσο, εκπρόσωποι του ισραηλινού κινηματογράφου θορυβημένοι από την υπόσχεση για μποϊκοτάζ, μοιράστηκαν νωρίτερα σήμερα μια δήλωση στην εφημερίδα Guardian, στην οποία ο Ναντάβ Μπεν Σιμόν, πρόεδρος της ένωσης σεναριογράφων του Ισραήλ, έκανε λόγο για βαθιά «ανησυχητικές και αντιπαραγωγικές εκκλήσεις».

«Εδώ και δεκαετίες, οι Ισραηλινοί δημιουργοί, καλλιτέχνες και συγγραφείς – συμπεριλαμβανομένου και εμού – έχουμε αφιερώσει το έργο μας στην απεικόνιση της πολυπλοκότητας της πραγματικότητάς μας. Έχουμε δώσει βήμα στις παλαιστινιακές αφηγήσεις, στην κριτική των κυβερνητικών πολιτικών και στις διαφορετικές οπτικές που διαμορφώνουν την κοινωνία μας. Όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε επίσης συνεργαστεί με Παλαιστίνιους συναδέλφους σε ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ που επιδιώκουν να ενθαρρύνουν τον διάλογο, την αμοιβαία κατανόηση, την ειρήνη και το τέλος της βίας. Οι εκκλήσεις για μποϊκοτάζ των Ισραηλινών δημιουργών είναι βαθιά ανησυχητικές. Δεν προωθούν την ειρήνη. Αντίθετα, βλάπτουν ακριβώς εκείνους που είναι αφοσιωμένοι στην προώθηση του διαλόγου και στην οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των λαών. Τέτοιες ενέργειες κινδυνεύουν να φιμώσουν εκείνους που αγωνίζονται ακούραστα για τη συμφιλίωση και την κατανόηση», ανέφερε.

«Να τερματιστεί η συνενοχή»

Η πρωτοβουλία δεσμεύει τους υπογράφοντες να μην προβάλλουν ταινίες, να μην εμφανίζονται ή να μην συνεργάζονται με φορείς που «αποσιωπούν ή δικαιολογούν την γενοκτονία και το απαρτχάιντ, και όσους συνεργάζονται με την κυβέρνηση που τα διαπράττει».

«Απαντάμε στο κάλεσμα των Παλαιστινίων κινηματογραφιστών, οι οποίοι έχουν παροτρύνει τη διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία να αρνηθεί τη σιωπή, τον ρατσισμό και την απάνθρωπη μεταχείριση, καθώς και να κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να τερματίσει τη συνενοχή στην καταπίεσή τους», αναφέρεται στη δήλωση.

Ωστόσο, ο Σάιμον υποστηρίζει ότι οι «συνάδελφοί του» παρέμειναν «σταθεροί στην πεποίθηση ότι οι ιστορίες είναι ισχυρά εργαλεία για την ενσυναίσθηση, την επούλωση και τη σύνδεση. Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε την τέχνη μας για να προωθήσουμε τον διάλογο και να αγωνιστούμε για τον τερματισμό της βίας και την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης για όλους όσους ζουν στην περιοχή μας. Πάνω απ’ όλα, συμμετέχω στην επείγουσα έκκληση για άμεσο τερματισμό του πολέμου και για την ασφαλή επιστροφή όλων των ομήρων στα σπίτια και τις οικογένειές τους».

*Με πληροφορίες από: Guardian

