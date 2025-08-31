Ο Τζιμ Τζάρμους για την απόφαση της Mubi να δεχτεί επενδυτή που διατηρεί δεσμούς με τον ισραηλινό στρατό

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Τζιμ Τζάρμους προστίθεται στην ολοένα και μεγαλύτερη λίστα με ανθρώπους της κινηματογραφικής βιομηχανίας που ενώνουν τις φωνές τους εναντίον της απόφασης της Mubi -εταιρεία streaming, παραγωγής και διανομέας ταινιών- να δεχθεί επένδυση από εταιρεία με στενούς δεσμούς με τον ισραηλινό στρατό.

Η Mubi συμμετείχε στην παραγωγή της τελευταίας ταινίας του σκηνοθέτη, «Father Mother Sister Brother», η οποία θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή, 31 Αυγούστου, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

«Δεν είμαι ο εκπρόσωπός τους»

Οι επικρίσεις εναντίον της Mubi έχουν ενταθεί από τότε που η εταιρεία ανακοίνωσε μια επένδυση 100 εκατομμυρίων δολαρίων από την Sequoia Capital, μια εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων με έδρα τη Silicon Valley, η οποία έχει επενδύσει επίσης σε μια νεοσύστατη εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας που ιδρύθηκε από ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες.

Πολλοί καλλιτέχνες που έχουν σχέσεις με τον διανομέα έχουν υπογράψει μια ανοιχτή επιστολή στην οποία καλούν τη Mubi όχι μόνο να επανεξετάσει τη σχέση της με τη Sequoia, αλλά και να καταδικάσει δημοσίως την εταιρεία για αυτό που περιγράφουν ως «κερδοσκοπία από τη γενοκτονία».

«Η σχέση μου με τη Mubi ξεκίνησε πολύ νωρίτερα και η συνεργασία μας για την ταινία ήταν φανταστική. Ήμουν απογοητευμένος και ταραγμένος από αυτή τη σχέση [μεταξύ της Mubi και της Sequoia]. Αν θέλετε να το συζητήσετε, πρέπει να απευθυνθείτε στη Mubi. Δεν είμαι ο εκπρόσωπός τους», δήλωσε κατά τη διάρκεια της επίσημης συνέντευξης τύπου για την ταινία. «Ναι, θορυβήθηκα. Έχω επίσης μια συμφωνία διανομής με τη Mubi για [ορισμένες ταινίες], την οποία υπέγραψα πριν από τη συμφωνία [της εταιρείας με τη Sequoia]».

Σε προσωπικό επίπεδο, συνέχισε, «Είμαι ανεξάρτητος κινηματογραφιστής και έχω λάβει χρήματα από διάφορες πηγές για να χρηματοδοτήσω τις ταινίες μου. Όλα τα εταιρικά χρήματα είναι βρώμικα. Αν αρχίσεις να αναλύεις καθεμία από αυτές τις κινηματογραφικές εταιρείες[…]θα βρεις πολλά βρώμικα πράγματα. Μπορείς να το αποφύγεις και να μην κάνεις καθόλου ταινίες. Αλλά οι ταινίες είναι ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρω αυτό που θέλω να πω. Ανησυχώ. Αλλά ένα πράγμα που δεν μου αρέσει είναι να φορτώνουμε το βάρος της ευθύνης της απολογίας σε εμάς τους καλλιτέχνες. Δεν φταίμε εμείς».

«Μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη»

Η Ίντια Μουρ, μία από τις πρωταγωνίστριες της ταινίας του Τζιμ Τζάρμους, επίσης εξέφρασε την άποψή της επί του θέματος, αναφέροντας: «Οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν τρόπους να εργαστούν με τρόπο ηθικό και όχι καταχρηστικό. Νομίζω ότι η δέουσα προσοχή που προσπαθούν να δώσουν οι άνθρωποι είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη».

Το «Father Mother Sister Brother», είναι μια ανθολογία για τις σχέσεις μεταξύ ενήλικων παιδιών και των γονιών τους. Η ταινία, που έκανε πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, έχει ένα καστ το οποίο περιλαμβάνεις τους: Κέιτ Μπλάνσετ, Βίκι Κριπς, Μέιμ Μπιάλικ, Σάρλοτ Ράμπλινγκ, Μουρ και Λούκα Σάμπατ.

Ο Άνταμ Ντράιβερ, που επίσης πρωταγωνιστεί στην ταινία, δεν παρευρέθηκε στην συνέντευξη Τύπου της Κυριακής το απόγευμα.

*Με πληροφορίες από: Variety