magazin
Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ο Τζιμ Τζάρμους για την απόφαση της Mubi να δεχτεί επενδυτή που διατηρεί δεσμούς με τον ισραηλινό στρατό
Culture Live 31 Αυγούστου 2025 | 20:00

Ο Τζιμ Τζάρμους για την απόφαση της Mubi να δεχτεί επενδυτή που διατηρεί δεσμούς με τον ισραηλινό στρατό

«Αν αρχίσεις να αναλύεις καθεμία από αυτές τις κινηματογραφικές εταιρείες[...]θα βρεις πολλά βρώμικα πράγματα» ανέφερε ο σκηνοθέτης Τζιμ Τζάρμους, προσθέτοντας ότι οι καλλιτέχνες δεν είναι αυτοί που θα πρέπει να λογοδοτούν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Spotlight

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Τζιμ Τζάρμους προστίθεται στην ολοένα και μεγαλύτερη λίστα με ανθρώπους της κινηματογραφικής βιομηχανίας που ενώνουν τις φωνές τους εναντίον της απόφασης της Mubi -εταιρεία streaming, παραγωγής και διανομέας ταινιών- να δεχθεί επένδυση από εταιρεία με στενούς δεσμούς με τον ισραηλινό στρατό.

Η Mubi συμμετείχε στην παραγωγή της τελευταίας ταινίας του σκηνοθέτη, «Father Mother Sister Brother», η οποία θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή, 31 Αυγούστου, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

«Δεν είμαι ο εκπρόσωπός τους»

Οι επικρίσεις εναντίον της Mubi έχουν ενταθεί από τότε που η εταιρεία ανακοίνωσε μια επένδυση 100 εκατομμυρίων δολαρίων από την Sequoia Capital, μια εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων με έδρα τη Silicon Valley, η οποία έχει επενδύσει επίσης σε μια νεοσύστατη εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας που ιδρύθηκε από ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες.

Πολλοί καλλιτέχνες που έχουν σχέσεις με τον διανομέα έχουν υπογράψει μια ανοιχτή επιστολή στην οποία καλούν τη Mubi όχι μόνο να επανεξετάσει τη σχέση της με τη Sequoia, αλλά και να καταδικάσει δημοσίως την εταιρεία για αυτό που περιγράφουν ως «κερδοσκοπία από τη γενοκτονία».

Φωτογραφία: Ο σκηνοθέτης Τζιμ Τζάρμους ποζάρει με τους ηθοποιούς Κέιτ Μπλάνσετ, Βίκι Κριπς και Σάρλοτ Ράμπλινγκ κατά τη διάρκεια φωτογράφησης για την ταινία «Father Mother Sister Brother» που συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα του 82ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στις 31 Αυγούστου 2025. REUTERS/Yara Nardi

«Η σχέση μου με τη Mubi ξεκίνησε πολύ νωρίτερα και η συνεργασία μας για την ταινία ήταν φανταστική. Ήμουν απογοητευμένος και ταραγμένος από αυτή τη σχέση [μεταξύ της Mubi και της Sequoia]. Αν θέλετε να το συζητήσετε, πρέπει να απευθυνθείτε στη Mubi. Δεν είμαι ο εκπρόσωπός τους», δήλωσε κατά τη διάρκεια της επίσημης συνέντευξης τύπου για την ταινία. «Ναι, θορυβήθηκα. Έχω επίσης μια συμφωνία διανομής με τη Mubi για [ορισμένες ταινίες], την οποία υπέγραψα πριν από τη συμφωνία [της εταιρείας με τη Sequoia]».

Σε προσωπικό επίπεδο, συνέχισε, «Είμαι ανεξάρτητος κινηματογραφιστής και έχω λάβει χρήματα από διάφορες πηγές για να χρηματοδοτήσω τις ταινίες μου. Όλα τα εταιρικά χρήματα είναι βρώμικα. Αν αρχίσεις να αναλύεις καθεμία από αυτές τις κινηματογραφικές εταιρείες[…]θα βρεις πολλά βρώμικα πράγματα. Μπορείς να το αποφύγεις και να μην κάνεις καθόλου ταινίες. Αλλά οι ταινίες είναι ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρω αυτό που θέλω να πω. Ανησυχώ. Αλλά ένα πράγμα που δεν μου αρέσει είναι να φορτώνουμε το βάρος της ευθύνης της απολογίας σε εμάς τους καλλιτέχνες. Δεν φταίμε εμείς».

«Μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη»

Η Ίντια Μουρ, μία από τις πρωταγωνίστριες της ταινίας του Τζιμ Τζάρμους, επίσης εξέφρασε την άποψή της επί του θέματος, αναφέροντας: «Οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν τρόπους να εργαστούν με τρόπο ηθικό και όχι καταχρηστικό. Νομίζω ότι η δέουσα προσοχή που προσπαθούν να δώσουν οι άνθρωποι είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη».

Το «Father Mother Sister Brother», είναι μια ανθολογία για τις σχέσεις μεταξύ ενήλικων παιδιών και των γονιών τους. Η ταινία, που έκανε πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, έχει ένα καστ το οποίο περιλαμβάνεις τους:  Κέιτ Μπλάνσετ, Βίκι Κριπς, Μέιμ Μπιάλικ, Σάρλοτ Ράμπλινγκ, Μουρ και Λούκα Σάμπατ.

Ο Άνταμ Ντράιβερ, που επίσης πρωταγωνιστεί στην ταινία, δεν παρευρέθηκε στην συνέντευξη Τύπου της Κυριακής το απόγευμα.

*Με πληροφορίες από: Variety

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Εμπόδιο τα στοιχεία για την απασχόληση στις ελπίδες για μείωση επιτοκίων

Wall Street: Εμπόδιο τα στοιχεία για την απασχόληση στις ελπίδες για μείωση επιτοκίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Κόσμος
Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη έχει «ακριβή σχέδια» για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία

Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη έχει «ακριβή σχέδια» για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ανησυχητικά ευρήματα: Το ChatGPT έδωσε «συνταγές» επιτυχίας για βόμβες, χάκινγκ και ναρκωτικά
Culture Live 31.08.25

Ανησυχητικά ευρήματα: Το ChatGPT έδωσε «συνταγές» επιτυχίας για βόμβες, χάκινγκ και ναρκωτικά

Κατά τη διάρκεια δοκιμών ασφαλείας, το πανίσχυρο γλωσσικό μοντέλο ChatGPT παρείχε οδηγίες για τρόπους κατασκευής εκρηκτικών, βιολογικών όπλων και μεθόδους χάκινγκ

Σύνταξη
Η Έμα Στόουν εντοπίζει ομοιότητες μεταξύ του «Bugonia» και της υπόθεσης Λουίτζι Μαντζιόνε
«Εξωφρενικό» 31.08.25

Η Έμα Στόουν εντοπίζει ομοιότητες μεταξύ του «Bugonia» και της υπόθεσης Λουίτζι Μαντζιόνε

Στην ταινία «Bugonia», η Έμα Στόουν υποδύεται μια αδίστακτη και ισχυρή διευθύντρια εταιρείας του ιατρικού κλάδου την οποία απαγάγει ένας υπάλληλος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζέικομπ Ελόρντι μιλάει για τη μεταμόρφωσή του σε τέρας του Φρανκενστάιν – «Η πιο αγνή μορφή του ευατού μου»
«Ανθρωπιά» 31.08.25

Ο Τζέικομπ Ελόρντι μιλάει για τη μεταμόρφωσή του σε τέρας του Φρανκενστάιν – «Η πιο αγνή μορφή του ευατού μου»

Όπως αποκάλυψε ο σκηνοθέτης Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο σε μια νέα συνέντευξη στο Variety, αποφάσισε να δώσει στον Τζέικομπ Ελόρντι τον ρόλο εξαιτίας των ματιών του τα οποία «μαρτυρούν ανθρωπιά». 

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ντάριο Αρτζέντο: Ο μετρ των giallo και των ανατριχιαστικών ταινιών τρόμου με τους αμέτρητους θαυμαστές
Η λάμψη του μακάβριου 31.08.25

Ντάριο Αρτζέντο, ο μετρ των giallo και των ανατριχιαστικών ταινιών τρόμου με τους αμέτρητους θαυμαστές

Ο κορυφαίος Ιταλός σκηνοθέτης λάτρεψε τη σκοτεινή πλευρά του και έκανε τη φρίκη διασκέδαση και την ανατριχίλα στυλ - Από τα σενάρια στο θεαματικό σκηνοθετικό ντεμπούτο και από εκεί στην πτώση

Σύνταξη
Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς
Culture Live 30.08.25

Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει για αναθεώρηση εκθεμάτων που αναφέρονται στη δουλεία και στις φυλετικές ανισότητες, προκαλώντας έντονη κριτική ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την αμερικανική ιστορία

Σύνταξη
To «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου έχει αγγίξει ένα εντυπωσιακό 96% στο Rotten Tomatoes
«Παράξενος, σκοτεινός» 30.08.25

To «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου έχει αγγίξει ένα εντυπωσιακό 96% στο Rotten Tomatoes

Το «Bugonia» σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάνθιμου έχει προκαλέσει μεγάλο θόρυβο μετά την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στις 28 Αυγούστου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φεστιβάλ Βενετίας: Η Τζούλια Ρόμπερτς δακρύζει, στέλνει φιλιά και αγκαλιάζει τον Λούκα Γκουαντανίνο
«Δεν κάνουμε δηλώσεις» 30.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Η Τζούλια Ρόμπερτς δακρύζει, στέλνει φιλιά και αγκαλιάζει τον Λούκα Γκουαντανίνο

Η νέα ταινία της Τζούλια Ρόμπερτς «After the Hunt» εντυπωσίασε τους θεατές στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και χάρισε στους συντελεστές ένα εξάλεπτο χειροκρότημα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δολοφόνος, κλέφτης πτωμάτων, σχιζοφρενής: Αυτός ήταν ο Εντ Γκέιν που έμεινε γνωστός ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ»
Φρίκη 30.08.25

Δολοφόνος, κλέφτης πτωμάτων, σχιζοφρενής: Αυτός ήταν ο Εντ Γκέιν που έμεινε γνωστός ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ»

Το τρίτο μέρος της τηλεοπτικής σειράς Monster έρχεται τον Οκτώβριο στο Netflix, βάζοντας στο μικροσκόπιο τη ζωή και το μυαλό του Εντ Γκέιν - γνωστός στις ΗΠΑ ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η βομβιστική επίθεση, το Δελχί και η αλήθεια πίσω από το Tehran: Τελικά, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί το Μπόλιγουντ;
Culture Live 30.08.25

Η βομβιστική επίθεση, το Δελχί και η αλήθεια: Είναι το Tehran η «πρεμιέρα» της Μοσάντ στο Μπόλιγουντ;

H ταινία του Μπόλιγουντ Tehran, που έκανε πρεμιέρα στις 14 Αυγούστου 2025, παρουσιάζει ένα γεωπολιτικό θρίλερ, συνδυάζοντας δράση, κατασκοπεία και έντονες πολιτικές αποχρώσεις.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0: Χρυσή αλλαγή ο Πέλκας για τον δικέφαλο
Ποδόσφαιρο 31.08.25

ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0: Χρυσή αλλαγή ο Πέλκας για τον δικέφαλο

Με λύση από τον πάγκο, ο ΠΑΟΚ που λύγισε τον Ατρόμητο, ο οποίος έπαιζε με δέκα παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Θεσσαλονικείς είχαν δυο δοκάρια και μεγάλη. Παράπονα για Κατσικογιάννη οι φιλοξενούμενοι

Σύνταξη
Ανησυχητικά ευρήματα: Το ChatGPT έδωσε «συνταγές» επιτυχίας για βόμβες, χάκινγκ και ναρκωτικά
Culture Live 31.08.25

Ανησυχητικά ευρήματα: Το ChatGPT έδωσε «συνταγές» επιτυχίας για βόμβες, χάκινγκ και ναρκωτικά

Κατά τη διάρκεια δοκιμών ασφαλείας, το πανίσχυρο γλωσσικό μοντέλο ChatGPT παρείχε οδηγίες για τρόπους κατασκευής εκρηκτικών, βιολογικών όπλων και μεθόδους χάκινγκ

Σύνταξη
Τέμπη: Η απάντηση της Μαρίας Καρυστιανού στο χυδαίο σκίτσο Παπανίκου μετά την έκθεση αυτοψίας της ΔΑΕΕ
Ελλάδα 31.08.25

Η απάντηση της Μαρίας Καρυστιανού στο χυδαίο σκίτσο Παπανίκου μετά την έκθεση αυτοψίας της ΔΑΕΕ για τα Τέμπη

Ο Χρήστος Παπανίκος, στον ενημερωτικό ιστότοπο «Ελλάδα 24», είχε την «έμπνευση» να φτιάξει ένα σκίτσο με αφορμή την έκθεση αυτοψίας της Πυροσβεστικής για τα Τέμπη. Η οργισμένη αντίδραση της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύνταξη
«Ρεσιτάλ παραπλάνησης»: Πυρ ομαδόν κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση με αιχμές οικονομία και εργασιακά
Αντιπολιτευτικοί μύδροι 31.08.25

«Ρεσιτάλ παραπλάνησης»: Πυρ ομαδόν κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση με αιχμές οικονομία και εργασιακά

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά εκτοξεύουν πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε βεντάλια θεμάτων, με αιχμές την οικονομία και τα εργασιακά, εν όψει και της καυτής εβδομάδας της ΔΕΘ

Σύνταξη
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 31.08.25

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπαρτσελόνα, για την 3η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
Ισραήλ: Εξετάζει το ενδεχόμενο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης
Κόσμος 31.08.25

Ισραήλ: Εξετάζει το ενδεχόμενο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης

Μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ διέρρευσε η συζήτηση για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, το ίδιο ζήτημα αναμένονταν να συζητηθεί και απόψε Κυριακή 31 Οκτωβρίου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γερμανία: Η πύρρειος νίκη της Άνγκελα Μέρκελ στο προσφυγικό
Κόσμος 31.08.25

Γερμανία: Η πύρρειος νίκη της Άνγκελα Μέρκελ στο προσφυγικό

Όταν η Γερμανία άνοιγε το 2015 τις πόρτες της για να υποδεχθεί 1 εκατ. πρόσφυγες, η Άνγκελα Μέρκελ πήρε ένα τεράστιο πολιτικό ρίσκο. Με την παγκόσμια ακροδεξιά να προελαύνει ήρθε η ώρα του απολογισμού

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 31.08.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Στην Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αρέσει η ιδέα μιας έκθεσης με τα εμβληματικά looks της Κάρι Μπράντσο – Υπό έναν όρο
Iconic 31.08.25

Στην Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αρέσει η ιδέα μιας έκθεσης με τα εμβληματικά looks της Κάρι Μπράντσο – Υπό έναν όρο

Σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ανέφερε ότι μια έκθεση θα ήταν σίγουρα εφικτή, καθώς μεγάλο μέρος των συνόλων του χαρακτήρα της στο Sex and the City φυλάσσονται σε ειδικό αρχείο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γάζα: Χαιρετίζει την πρωτοβουλία Flotilla ο ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές»
Στόλος Ελευθερίας 31.08.25

Γάζα: Χαιρετίζει την πρωτοβουλία Flotilla ο ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές»

«Απαιτούνται πρωτοβουλίες για την ειρήνη, για να σταματήσει η αιματοχυσία, άμεσα κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Ταρέμι: «Μεγάλος σύλλογος ο Ολυμπιακός, θα παλέψω για να κάνω ευτυχισμένους τους οπαδούς μας» (vid)
Ποδόσφαιρο 31.08.25

Ταρέμι: «Μεγάλος σύλλογος ο Ολυμπιακός, θα παλέψω για να κάνω ευτυχισμένους τους οπαδούς μας» (vid)

Ο Μέχντι Ταρέμι εξέφρασε τη χαρά του και την ικανοποίησή του για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και υποσχέθηκε να παλέψει για την ερυθρόλευκη φανέλα.

Σύνταξη
Άδωνις Γεωργιάδης: Θερμό «καλοσώρισμα» και ξεπροβόδισμα επεφύλαξε η Σύρος
Ελλάδα 31.08.25

Σε κλοιό διαδηλωτών ο Γεωργιάδης στο νοσοκομείο της Σύρου - Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και έντονες αποδοκιμασίες

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το γενικό νοσοκομείο του νησιού, προκειμένου να παραστεί στα εγκαίνια της νέας ογκολογικής μονάδας. Πλήθος κόσμου τον περίμενε για να διαμαρτυρηθεί.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια μείωσης των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα
«Εκτός πραγματικότητας» 31.08.25

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια μείωσης των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα

«Στον σημερινό απολογισμό του για την ενέργεια, ξαφνικά ανακάλυψε -μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης- ότι μπορεί να παρέμβει θεσμικά υπέρ των καταναλωτών», τονίζει για τον πρωθυπουργό η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 31.08.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Ατρόμητος, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Απόρρητο