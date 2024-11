Τζιμ Τζάρμους: Επιστρέφει στις Κάννες με την ταινία «Father, Mother, Sister, Brother»

Ο αγαπημένος Τζιμ Τζάρμους επιστρέφει επισήμως στις κινηματογραφικές αίθουσες και συγκεκριμένα στις Κάννες.

Τον Νοέμβριο του 2023 ο Τζιμ Τζάρμους άρχισε αθόρυβα τα γυρίσματα της ταινίας του «Father, Mother, Sister, Brother», σύμφωνα με το World of reel, και η αγωνία μας έχει «βαρέσει κόκκινο».

Jim Jarmusch says his film ‘Father, Mother, Sister, Brother’ will premiere at the Cannes Film Festival next year.

Starring Cate Blanchett, Vicky Krieps and Adam Driver. pic.twitter.com/J6ZIdOOE7M

— Cinema Solace (@SolaceCinema) November 11, 2024