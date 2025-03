«Οχιά!»: Ο αδελφός της Μέγκαν για τα ψέματα στο «ναρκισσιστικό» show της

Ο ετεροθαλής αδελφός της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, επιτέθηκε στην παρουσιάστρια του νέου show στο Netflix που έχει συγκεντρώσει τις χειρότερες κριτικές από κάθε μέσο.

O αδελφός της Μέγκαν Σάσεξ μίλησε στο TalkTV επικριτικά για το αφήγημα που προωθεί η αδελφή του μέσα από το show της, Με Αγάπη, Μέγκαν.

Η Μέγκαν αναφέρθηκε στην παιδική της ηλικία λέγοντας ότι ήταν «ένα παιδί που μεγάλωσε κυρίως μόνη της σε ένα σπίτι με εργαζόμενους γονείς, μπροστά από την τηλεόραση, τρώγοντας έτοιμα γεύματα από το σούπερ μάρκετ και fast food».

Ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ επιτέθηκε στις «ιστορίες μιζέριας» της αδελφής του και το αφήγημα μιας «σεμνής, ταπεινής παιδικής ηλικίας στα όρια της φτώχειας».

Η πρωταγωνίστρια του Suits, 43, είπε στο show της ότι συχνά πήγαινε για να φάει σε αλυσίδες ταχυφαγείων όπως τα Pollo Loco, Taco Bell και Jack in the Box – κάτι που είχε υποστηρίξει και το 2021, όταν είχε πει ότι «μεγάλωσε τρώγοντας σαλάτες αξίας 4,99 δολαρίων στο Sizzler».

Ο ετεροθαλής αδελφός της όμως θυμάται μια άλλη πραγματικότητα.

«Αυτή είναι μια ακόμη από τις ιστορίες μιζέριας που πούλησε στη βασιλική οικογένεια για να κερδίσει τη συμπάθεια τους», είπε στο TalkTV.

«Δεν ήμασταν φτωχοί. Δεν χρειάστηκε να μαζέψει κέρματα για να φάει σε κανένα salad bar. Όλος ο κόσμος ξέρει πώς συμπεριφέρθηκε στην οικογένειά της, ειδικά στον πατέρα της, που της έδωσε τα πάντα. Γι’ αυτό κανείς δεν τσιμπά το αφήγημα της», πρόσθεσε.

Ο Τόμας Τζούνιορ παραδέχτηκε ότι κάθισε να παρακολουθήσει τη νέα εκπομπή της Μέγκαν. Γρήγορα όμως «συνειδητοποίησε ότι υπάρχει κάτι καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει με το χρόνο του».

«Όλοι θα παρακολουθήσουν το πρώτο επεισόδιο και θα είναι το χειρότερο επεισόδιο όλων των εποχών που έχει προβληθεί ποτέ», είπε. «Στη συνέχεια, πέντε ή έξι λεπτά μετά το δεύτερο επεισόδιο, θα ζητήσουν να μπουν σε κάποια ψυχιατρική πτέρυγα για να γλυτώσουν».

Σε άλλο σημείο, ο 58χρονος είπε ότι παρακολουθώντας τη σειρά του Netflix ήταν «η πρώτη φορά που τη λυπήθηκα και ένιωσε ντροπή».

Ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ είπε ότι δεν θα επιτρέψει στον πατέρα τους, Τόμας Μάρκλ Σίνιορ, να παρακολουθήσει την εκπομπή γιατί δεν είναι καλά στην υγεία του.

«Δεν είχα αρκετά φάρμακα για την καρδιά του ώστε να του επιτρέψω να το παρακολουθήσει», είπε. «Δεν ήθελα να μου πεθάνει στα χέρια οπότε θα έπρεπε να πάω στο φαρμακείο για ανεφοδιασμό πριν τον αφήσω να τη δει».

Στη σειρά της στο Netflix, η Mέγκαν λέει ξανά και ξανά ότι η μαγειρική είναι η μεγάλη της αγάπη και απολαμβάνει πολύ να φροντίζει τους φίλους και την οικογένειά της με τα πιάτα της.

«Η Μέγκαν δεν μαγείρεψε τίποτα για κανέναν ποτέ» είπε ο αδελφός της.

«Είχε πάντα αυτό το ύφος. Το λέω το ‘βλέμμα του θανάτου της Μέγκαν Μαρκλ’. Όπως αυτό που έχει η οχιά πριν σε δαγκώσει» είπε.

Σε σκηνοθεσία Mάικλ Στίντ, το Με Αγάπη, Μέγκαν αποτελείται από οκτώ επεισόδια, διάρκειας 33 λεπτών το καθένα.

Η Μέγκαν και ο πρίγκιπας Χάρι, 40, υπογράφουν τη σειρά μέσω της εταιρείας τους Archewell Productions.

Οι κριτικοί το έχουν κατακεραυνώσει ως το «χειρότερο show που μπορεί να δει κανείς σήμερα».

«Η Μέγκαν Μαρκλ προσκαλεί κόσμο σε μια έπαυλη, που είναι στημένη ως σπίτι της» και «όλοι της λένε πόσο καταπληκτική είναι. Αυτό συμβαίνει για οκτώ επεισόδια», γράφει η Telegraph. «Είναι μια εξουθενωτική άσκηση στο ναρκισσισμό».

