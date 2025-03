Το Χόλιγουντ παραδίδει τα «όπλα» των προγραμμάτων DEI – Ποιες εταιρείες υπέκυψαν στις πολιτικές πιέσεις

Το 2023, η Warner Bros. Discovery εγκαινίασε το «Diversity Digest», ένα πρόγραμμα τριμηνιαίας ενημέρωσης για τις προσπάθειες της εταιρείας στον τομέα του DEI (Diversity, Equity and Inclusion- Διαφορετικότητα, Ισότητα και Συμπερίληψη).

Το 2024, μετά την εκλογή του προέδρου Τραμπ, το πρόγραμμα «πάγωσε». Την περασμένη εβδομάδα, μάλιστα, αποσύρθηκε από τη σελίδα DEI της εταιρείας, μαζί με τις δεσμεύσεις της WBD για την προώθηση της ισότητας, της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης.

Η κίνηση αυτή προέκυψε καθώς ο Τραμπ προσπάθησε να πατάξει τα προγράμματα DEI σε ομοσπονδιακό επίπεδο και απείλησε με αστικές και ποινικές έρευνες σε ιδιωτικές εταιρείες, σύμφωνα με το Variety.

Η περίπτωση της Comcast

Τον περασμένο μήνα, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) ξεκίνησε έρευνα κατά της Comcast, της μητρικής εταιρείας της NBCUniversal – και του MSNBC – για πιθανή επιδίωξη «δυσμενών μορφών διακρίσεων» υπό τη σημαία του DEI.

«Ο εκφοβισμός κάνει πολλές εταιρείες να αναθεωρήσουν», λέει η Βέρνα Μάιερς, πρώην επικεφαλής του τμήματος ένταξης στο Netflix. «Οι περισσότερες έξυπνες εταιρείες προσπαθούν απλώς να καταλάβουν πόσο μακριά θα φτάσει αυτό. Προσπαθούν να μείνουν έξω από το στόχαστρο».

Από την πλευρά της, εκπρόσωπος της Comcast δήλωσε ότι η εταιρεία θα συνεργαστεί με την FCC για να απαντήσει στις ερωτήσεις της, προσθέτοντας ότι «εδώ και δεκαετίες, η εταιρεία μας έχει χτιστεί πάνω σε ένα θεμέλιο ακεραιότητας και σεβασμού για όλους τους υπαλλήλους και τους πελάτες μας».

Disney, Amazon, Paramount και WBD στα ίδια χνάρια

Η εμπειρία της Comcast, όμως, δεν είναι κάτι που άλλοι όμιλοι μέσων ενημέρωσης θα ήθελαν να βιώσουν. Μεταξύ των εταιρειών που αλλάζουν την προσέγγισή τους σχετικά με τα προγράμματα DEI είναι η The Walt Disney Co., η οποία ανακοίνωσε πρόσφατα ότι τερματίζει το «Reimagine Tomorrow», μια πρωτοβουλία που αποσκοπούσε στην προώθηση ιστοριών από υποεκπροσωπούμενες κοινότητες – και δεν είναι η μόνη.

Η Amazon και, μόλις την περασμένη εβδομάδα, η Paramount και η WBD αποσύρθηκαν από προγράμματα που ενσωμάτωναν τις πολιτικές του DEI στις πρακτικές προσλήψεων και προαγωγών.

Η Disney έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στους πολιτιστικούς «πολέμους», οπότε η απόφασή της ήταν ιδιαίτερα σημαντική καθώς αυτή μπορεί να έχει μεγάλη επιρροή. Παραδείγματος χάριν, η America First Legal, η οποία έχει ξεκινήσει πολυάριθμες προσπάθειες για την αμφισβήτηση των εταιρικών πολιτικών DEI, χαιρέτισε την κίνηση αυτή ως σημαντική νίκη.

«Η Disney υποχώρησε επιτέλους μετά από χρόνια διαφορετικής μεταχείρισης των ανθρώπων με βάση χαρακτηριστικά όπως η φυλή και το φύλο», λέει ο Γουίλ Σολίνος, σύμβουλος της οργάνωσης.

Για τους υποστηρικτές των πολιτικών DEI, ήταν δύσκολο να καταλάβουν αν η Disney πραγματικά υποχωρούσε στις προσπάθειές της ή απλώς προσπαθούσε να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Όπως και να έχει, είναι σαφές ότι το πολιτικό κλίμα έχει αλλάξει.

Υποκύπτει η βιομηχανία του θεάματος σε πολιτικές πιέσεις;

Στην πρόσφατη απονομή των βραβείων NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), το πλήθος ήταν ακόμα αναστατωμένο από τη νίκη του Τραμπ. Η Καμάλα Χάρις , η οποία ήταν παρούσα, προσπάθησε να ενθαρρύνει το κοινό λέγοντας: «Αυτό το κεφάλαιο θα γραφτεί όχι απλώς από όποιον καταλάβει το Οβάλ Γραφείο. Η αμερικανική ιστορία θα γραφτεί από εσάς, θα γραφτεί από εμάς – από εμάς τους ανθρώπους».

Στο Pasadena Civic Auditorium όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των βραβείων, η αίσθηση της αποφασιστικότητας μετριάστηκε με την αγωνία ότι η βιομηχανία του θεάματος υποκύπτει στις πολιτικές πιέσεις.

«Τώρα σκεφτόμαστε: ‘Τι θα κάνουμε;’» Λαβέρν Κοξ, η πρωταγωνίστρια του «Orange is the New Black».

«Οι εκπρόσωποί μας ουσιαστικά μας είπαν και μας δείχνουν ότι εργάζονται για να πλουτίσουν οι ίδιοι και οι εταιρείες και ότι δεν δίνουν δεκάρα για εμάς», πρόσθεσε.

Προς το παρόν, ο Τραμπ είναι επικεφαλής και ασκεί τη δύναμη και την επιρροή του. Εν όψει των ομοσπονδιακών ερευνών και των πιθανών κυρώσεων, οι ειδικοί πιστεύουν ότι η βιομηχανία ψυχαγωγίας θα συνεχίσει να μειώνει τις ρητές προσπάθειες για την συμπερίληψη σύσσωμου του εργατικού δυναμικού της προς όφελος πιο ασαφών στόχων.

«Αν οι εταιρείες λένε ότι απλώς διασφαλίζουν ότι όλοι έχουν ίσους όρους ανταγωνισμού, αυτό είναι μάλλον εντάξει, επειδή ο νόμος της χώρας λέει ότι δεν μπορείς να κάνεις διακρίσεις», λέει ο Τζάρεντ Σλέιτερ, εταίρος της Ervin Cohen & Jessup που ειδικεύεται στο εργατικό δίκαιο.

«Αν μιλούν για την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου ποσοστού ταλέντων από μειονότητες που εργάζονται σε ταινίες ή στις διευθυντικές τους θέσεις, θα έχουν δυσκολίες», συμπλήρωσε.

Οι πρωτοβουλίες

Ορισμένες πρωτοβουλίες επιβάλλονται από συνδικαλιστικές συμβάσεις, όπως τα προγράμματα ανάπτυξης τηλεοπτικών σκηνοθετών, τα οποία εξασφαλίστηκαν από τη συντεχνία σκηνοθετών της Αμερικής.

Άλλες, όμως, προσπάθειες μπορεί να αποδειχθούν παροδικές. Ακόμη και πριν ο Τραμπ αναλάβει εκ νέου την εξουσία, αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη του DEI εγκατέλειψαν τα στούντιο το 2023. Ενώ, ορισμένοι φοβούνται ότι η τάση απομάκρυνσης από το DEI θα επιταχυνθεί τώρα που ο Τραμπ το έχει μετατρέψει σε «απαγορευμένη» λέξη.

«Θα υπάρξει πολλή αυτολογοκρισία», προβλέπει η Τζόσλιν Μπαρνς, παραγωγός και σεναριογράφος στο «Nickel Boys».

Ενώ συμπλήρωσε: «Το βλέπουμε ήδη αυτό – οι άνθρωποι θα φιλήσουν το δαχτυλίδι (σ.σ. της εξουσίας), για να το πω έτσι».

«Το κοινό είναι αυτό που θα πρέπει να φοβάται περισσότερο η ηγεσία της εταιρείας»

Άλλοι είναι βέβαιοι ότι οι εταιρείες θα συνεχίσουν να αναγνωρίζουν ότι η ποικιλομορφία και η ένταξη είναι προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον τους.

«Είναι σχεδόν αδύνατο για τις εταιρείες ψυχαγωγίας να αποσυρθούν ολιστικά από το έργο της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης», λέει ο Μάγιερς.

Η Στέισι Σμιθ από το Annenberg Inclusion Initiative του USC συμφωνεί, λέγοντας ότι οι εταιρείες έχουν μεγαλύτερα προβλήματα από το χάος στην Ουάσινγκτον: «Το κοινό είναι αυτό που θα πρέπει να φοβάται περισσότερο η ηγεσία της εταιρείας».

*Πηγή: Variety