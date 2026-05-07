Βαριές ποινές για πρώην ζευγάρι από το Καρπενήσι που κατηγορούνταν για τη συστηματική κακοποίηση του λίγων ημερών βρέφους τους.

Μετά από δύο αναβολές, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λαμίας έκρινε ομόφωνα ένοχους τη 43χρονη μητέρα και τον 47χρονο πατέρα για τη βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, από κοινού, κατά μόνας και κατ’ εξακολούθηση, σε βάρος του παιδιού τους, κατά το διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2022 έως τον Μάρτιο του 2023.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr στη μητέρα επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 14 ετών, ενώ ο πατέρας καταδικάστηκε σε κάθειρξη 12 ετών. Το δικαστήριο απέρριψε όλα τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών, ενώ αποφάσισε οι εφέσεις να μην έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα, οδηγώντας τους δύο καταδικασθέντες απευθείας στη φυλακή.

Καταπέλτης ήταν και η εισαγγελική πρόταση, με τον εισαγγελέα της έδρας να κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενη κακοποιητική συμπεριφορά και πλήρη έλλειψη μεταμέλειας από την πλευρά των γονέων. Όπως υπογράμμισε, η παραδοχή τους ότι υπήρξαν «ανίκανοι γονείς» δεν μπορεί να λειτουργήσει ως άλλοθι για τις πράξεις τους.

Το παιδί, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς φέρει σύστημα παροχέτευσης στον εγκέφαλο διά βίου, με τους γιατρούς να μην μπορούν ακόμη να προβλέψουν την πορεία της υγείας του.

Ο πατέρας είχε ήδη μια καταδίκη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος άλλου παιδιού του (γεννημένο το 2015), ενώ με την πρώην σύζυγό του είχαν χάσει και την επιμέλειά του το 2016.

Η ανατριχιαστική υπόθεση κακοποίησης

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο το άτυχο βρέφος που γεννήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2022, άρχισε να κακοποιείται από κοινού από τους δύο γονείς του, από τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν παιδίατρος που εξέτασε το βρέφος, ύστερα από παρέμβαση κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου, διαπίστωσε ανησυχητική αύξηση της περιμέτρου του κεφαλιού του. Παρά τις αρχικές αντιδράσεις των γονέων για τη μεταφορά του παιδιού σε δημόσιο νοσοκομείο, τελικά το βρέφος διακομίστηκε σε Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα με παρέμβαση κοινωνικών λειτουργών και της αστυνομίας.

Ακόμη και κατά τη νοσηλεία του παιδιού, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μητέρα φέρεται να προκάλεσε νέες σωματικές κακώσεις στο βρέφος, γεγονός που οδήγησε την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας να διατάξει την άμεση απομάκρυνσή της από το νοσοκομείο.