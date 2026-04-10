Από τον Φεβρουάριο ο σύντροφος της μητέρας δάγκωνε και έκαιγε με τσιγάρο το βρέφος στον Πύργο – Τι ισχυρίστηκε η ίδια
Ελλάδα 10 Απριλίου 2026, 13:11

Από τον Φεβρουάριο ο σύντροφος της μητέρας δάγκωνε και έκαιγε με τσιγάρο το βρέφος στον Πύργο – Τι ισχυρίστηκε η ίδια

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης μαρτυρούν τις στιγμές φρίκης που βίωνε το βρέφος, καθώς τα τραύματα και οι πληγές στο σώμα του ξεπερνούν τα σαράντα στον αριθμό

Σοκ προκαλούν όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την κακοκοποίηση του βρέφους στον Πύργο.

Η εισαγγελική λειτουργός, αφού μελέτησε την ιατροδικαστική έκθεση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, μέσω της οποίας διαπιστώθηκε ότι το κοριτσάκι έφερε παλαιά σωματική βλάβη, δήγματα προκληθέντα από άνθρωπο και εγκαύματα, άσκησε ποινικές διώξεις στη 18χρονη μητέρα και τον συνομήλικο σύντροφό της.

Όπως αναφέρει το patrisnews, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης μαρτυρούν τις στιγμές φρίκης που βίωνε το βρέφος, καθώς τα τραύματα και οι πληγές στο σώμα του ξεπερνούν τα σαράντα στον αριθμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι βρέθηκαν και κατάγματα στα πόδια του μωρού, με τους κατηγορούμενους να ισχυρίζονται ότι προκλήθηκαν από ατύχημα.

Ως κακοποιητής φέρεται να είναι ο άνδρας, ο οποίος δάγκωνε και έκαιγε με τσιγάρο το μικρό κορίτσι, ενώ η μητέρα του κατηγορείται ότι δεν έκανε καμία ενέργεια για να αποτρέψει τα όσα συνέβαιναν.

Απολογούμενη, η μητέρα ισχυρίστηκε ότι φοβόταν τον συγκατηγορούμενός της και δεν παρενέβαινε για να σώσει το παιδί της.

Ομολόγησε ο 18χρονος

Ο 18χρονος ομολόγησε το είχε κάψει με τσιγάρα, ενώ όποτε έκλαιγε και εκείνος ήταν μεθυσμένος, το δάγκωνε με δύναμη και το πλήγωνε σε όλο του το σώμα ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το βρέφος κακοποιούνταν τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο.

Το χρονικό της φρίκης

Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται στις 16 Μαρτίου 2026, έπειτα από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία βρέφος περίπου οχτώ μηνών, έφερε σοβαρό τραύμα στο πόδι. Τότε, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου και της ομάδας ΔΙΑΣ Πύργου εντοπίστηκε και συνελήφθη αρχικά η κατηγορούμενη μητέρα του βρέφους, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση.

Το βρέφος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο – Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, για διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, όπου διαπιστώθηκε από τους ιατρούς ότι έφερε τραύμα στο πόδι, κάταγμα, καθώς και πολλαπλές δερματικές βλάβες και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Τράπεζες
Τράπεζες: Το νέο μοντέλο χρηματοδότησης μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Τράπεζες: Το νέο μοντέλο χρηματοδότησης μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Αυτή θεωρείται η πιο σημαντική συνήθεια για μακροζωία

Αυτή θεωρείται η πιο σημαντική συνήθεια για μακροζωία

Κόσμος
Νέες επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Νέες επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Κίνηση: Αυξημένη σε δρόμους και λιμάνια όσο κορυφώνεται η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα
Υπομονή και προσοχή 10.04.26

Αυξημένη κίνηση σε δρόμους και λιμάνια όσο κορυφώνεται η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα

Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου από την Ελευσίνα μέχρι και την Κινέτα - Αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό, από τον Ασπρόπυργο προς την Ελευσίνα

Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής του ΑΠΘ που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα
Στα Τρίκαλα 10.04.26

Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα

«Το εμβόλιο υπάρχει και παρέχει υψηλή προστασία από τη μηνιγγίτιδα», τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, και ζητά να ενταχθεί στο Εθνικό πρόγραμμα δωρεάν εμβολιασμών

Συνάντηση πέντε Επιταφίων σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 10.04.26

Συνάντηση πέντε Επιταφίων σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος θα χοροστατήσει στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά κατά την Ακολουθία του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου (Μεγάλη Παρασκευή, ώρα 7:30 μ.μ.) και ακολούθως θα παραστεί στην περιφορά του Επιταφίου

Κορυφώνεται η μαζική έξοδος του Πάσχα – Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας, σε επιφυλακή το Λιμενικό
Ελλάδα 10.04.26

Κορυφώνεται η μαζική έξοδος του Πάσχα - Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας, σε επιφυλακή το Λιμενικό

Στα λιμάνια της Αττικής, η ακτοπλοϊκή κίνηση παραμένει αυξημένη και τη Μεγάλη Παρασκευή, αν και σε ηπιότερους ρυθμούς σε σχέση με την εικόνα της εξόδου του Πάσχα την προηγούμενη ημέρα

Πάσχα: Τα ξεχωριστά έθιμα της Μεγάλης Παρασκευής – Κατάνυξη, Επιτάφιοι και τοπικά δρώμενα
Πάσχα 10.04.26

Τα ξεχωριστά έθιμα της Μεγάλης Παρασκευής - Κατάνυξη, Επιτάφιοι και τοπικά δρώμενα

Τη Μεγάλη Παρασκευή οι πιστοί πηγαίνουν στην εκκλησία για την ακολουθία της Αποκαθήλωσης και του Επιταφίου, ενώ μοναδικά έθιμα αναβιώνουν ανά την Ελλάδα καθ' όλη την περίοδο του Πάσχα

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ναύπακτο
Επιφανειακός σεισμός 10.04.26

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ναύπακτο

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για σεισμό μικρής έντασης, με ρηχό εστιακό βάθος.

Πασχαλινό ωράριο: Πώς λειτουργούν τα καταστήματα σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη σήμερα Μεγάλη Παρασκευή
Μεγάλη Παρασκευή 10.04.26

Πασχαλινές αγορές: Μέχρι τι ώρα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη & Πειραιά

Η κίνηση στα καταστήματα να αυξάνεται όσο πλησιάζει το Πάσχα. Σε ισχύ βρίσκεται το εορταστικό ωράριο, με διαφοροποιήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

«Κίτρινη κάρτα» στα τρένα της Hellenic Train
Σιδηρόδρομος 10.04.26

«Κίτρινη κάρτα» στα τρένα της Hellenic Train

Ελληνοϊταλική κόντρα για περίπου 70 συρμούς που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του ETCS, του βασικού συστήματος σηματοδότησης και ελέγχου της ταχύτητας των τρένων στην Ευρώπη

Τι είπε ο Χεζόνια για Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και τον κόσμο στα γήπεδα: «Κάτι έχει αλλάξει…»
Euroleague 10.04.26

Τι είπε ο Χεζόνια για Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και τον κόσμο στα γήπεδα: «Κάτι έχει αλλάξει…»

Τον προβληματισμό του για την ατμόσφαιρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα εξέφρασε ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος χρησιμοποίησε τα παραδείγματα του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε.

Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν
Όλα τζόγος 10.04.26

Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν

Οι στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν έχουν προκαλέσει έκπληξη στις ΗΠΑ και έχουν οδηγήσει τους Δημοκρατικούς να ζητήσουν αυστηρότερη ρύθμιση

Ηρώδειο: Ο Ιούνιος μεταμορφώνεται σε μήνα αποχαιρετισμού, πριν κλείσει το θέατρο – Οι εκδηλώσεις
Culture Live 10.04.26

Ηρώδειο: Ο Ιούνιος μεταμορφώνεται σε μήνα αποχαιρετισμού, πριν κλείσει το θέατρο - Οι εκδηλώσεις

Όλες οι εκδηλώσεις που θα παρουσιαστούν εφέτος στη σκηνή του Ηρωδείου, κάθε μοναδική νύχτα, κάθε είδους ‘Αφιέρωμα, συνιστά μια ξεχωριστή εορτή Αποχαιρετισμού του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά κατά της Κίνας
Διεθνής Οικονομία 10.04.26

ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά κατά της Κίνας

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν επίσης σε θέματα προτύπων, επενδύσεων και κοινών έργων, καθώς και σε θέματα αυξημένου συντονισμού σε περίπτωση διακοπών εφοδιασμού από χώρες όπως η Κίνα

Το «είναι πολλά τα λεφτά Ρομπέρτο» και η (ακριβή) προσπάθεια να μην καταστραφεί η Τότεναμ
Premier League 10.04.26

Το «είναι πολλά τα λεφτά Ρομπέρτο» και η (ακριβή) προσπάθεια να μην καταστραφεί η Τότεναμ

Η Τότεναμ είναι στο χείλος του γκρεμού. Έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Και για να βρει... ελπίδα έκανε τον Ντε Ζέρμπι δεύτερο πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην Premier League!

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Good Friday in Greece: Τhe Country Goes Quiet
English edition 10.04.26

Good Friday in Greece: Τhe Country Goes Quiet

The most solemn day in the Greek Orthodox calendar brings the country to a near-standstill, as churches, streets and coastlines fill with candlelight, flowers and quiet grief

Το τελευταίο αντίο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Συγκίνηση, αποθέωση και συνθήματα για τον θρύλο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 10.04.26

Το τελευταίο αντίο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Συγκίνηση, αποθέωση και συνθήματα για τον θρύλο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου (pics, vids)

Χιλιάδες απλού κόσμου και οι σημαντικότερες προσωπικότητες του αθλητικού και -όχι μόνο- κόσμου της Ρουμανίας απέτισαν φόρο τιμής στον θρυλικό Μιρτσέα Λουτσέσκου, με την ατμόσφαιρα να δονείται από συνθήματα – Το μεσημέρι της Μ. Παρασκευής έγινε η κηδεία του.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κίνηση: Αυξημένη σε δρόμους και λιμάνια όσο κορυφώνεται η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα
Υπομονή και προσοχή 10.04.26

Αυξημένη κίνηση σε δρόμους και λιμάνια όσο κορυφώνεται η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα

Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου από την Ελευσίνα μέχρι και την Κινέτα - Αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό, από τον Ασπρόπυργο προς την Ελευσίνα

Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί
Vintage 10.04.26

Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί - Αναμένεται να αγγίξει τα 200.000 δολάρια

Μια vintage Mercedes-Benz της δεκαετίας του '50, που χρησιμοποιούσε η σταρ του Χόλιγουντ Μέριλιν Μονρόε κατά την παραμονή της στην Ευρώπη, βγαίνει σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τρεις νεκροί σε πλήγματα σε Ρωσία και Ουκρανία, παρά τη συμφωνία για εκεχειρία το Πάσχα
Κόσμος 10.04.26

Τρεις νεκροί σε πλήγματα σε Ρωσία και Ουκρανία, παρά τη συμφωνία για εκεχειρία το Πάσχα

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την Μεγάλη Πέμπτη κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για το Πάσχα των ορθοδόξων, την οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αποδέχεται, θυμίζοντας ότι την είχε ήδη προτείνει το Κίεβο

Πού θα τερματίσει ο Παναθηναϊκός στη regular season της Euroleague – 56% πιθανότητες να βγει 7ος και να παίξει στα play in (pics)
Euroleague 10.04.26

Πού θα τερματίσει ο Παναθηναϊκός στη regular season της Euroleague – 56% πιθανότητες να βγει 7ος και να παίξει στα play in (pics)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Βαλένθια και είναι σε δύσκολη θέση για την πρόκριση στα play off της Euroleague - Τα σενάρια για τη θέση που θα τερματίσει η ομάδα του Αταμάν.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Ισλαμαμπάντ ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν
Κόσμος 10.04.26

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Ισλαμαμπάντ ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν

Έως και 10.000 μέλη προσωπικού ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων μελών του στρατού και της αστυνομίας, έχουν επιφορτιστεί παράλληλα με πράκτορες των υπηρεσιών Πληροφοριών για την ασφαλή διεξαγωγή των συνομιλίων

Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής του ΑΠΘ που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα
Στα Τρίκαλα 10.04.26

Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα

«Το εμβόλιο υπάρχει και παρέχει υψηλή προστασία από τη μηνιγγίτιδα», τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, και ζητά να ενταχθεί στο Εθνικό πρόγραμμα δωρεάν εμβολιασμών

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Τι λένε οι πιθανότητες για τους αντιπάλους τους στα play offs (pics)
Euroleague 10.04.26

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Τι λένε οι πιθανότητες για τους αντιπάλους τους στα play offs (pics)

Το Figure8ht έβγαλε τις πιθανότητες για τα ζευγάρια των play offs της Euroleague 1,5 αγωνιστική πριν το τέλος της regular season – Τι λένε τα νούμερα για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ντέρμπι «αιωνίων»…

Η επίθεση στο Λίβανο και η ανάγκη Νετανιάχου για συνέχιση του πολέμου με στόχο την πολιτική επιβίωση του
Διπλωματία 10.04.26

Η επίθεση στο Λίβανο και η ανάγκη Νετανιάχου για συνέχιση του πολέμου με στόχο την πολιτική επιβίωση του

Το Ισραήλ θέτει σε κίνδυνο την εκεχειρία με την πολύνεκρη επίθεση στο Λίβανο και ο Νετανιάχου αναζητά την πολιτική του σωτηρία μέσα από τη συνέχιση του πολέμου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ιβάνκα Τραμπ: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη μητέρα της, τον σύζυγό της και τον πατέρα της, Ντόναλντ Τραμπ
Συγκλονιστική εξομολόγηση 10.04.26

Ιβάνκα Τραμπ: «Λύγισε» on air – Τα δάκρυα για τη μητέρα της και η στιγμή που φοβήθηκε για τον πατέρα της

Η Ιβάνκα Τραμπ μίλησε σε podcast για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της, από την απώλεια της μητέρας της μέχρι τη μάχη του συζύγου της με τον καρκίνο και την απόπειρα δολοφονίας του πατέρα της.

ΗΠΑ: Παρανάλωμα αποθήκη χάρτου – Βίντεο δείχνει κάποιον να βάζει φωτιά λέγοντας «δεν μας πληρώνετε αρκετά»
Σοκ 10.04.26

ΗΠΑ: Παρανάλωμα αποθήκη χάρτου - Βίντεο δείχνει κάποιον να βάζει φωτιά λέγοντας «δεν μας πληρώνετε αρκετά»

Ήταν τέτοια η δύναμη της φωτιάς, που οι πυροσβέστες αν και μπήκαν αρχικά στο εσωτερικό της αποθήκης στις ΗΠΑ, αναγκάστηκαν να βγουν λόγω ταχύτατης εξάπλωσης και να συνεχίσουν απ' έξω

Ηλεκτροκίνηση και στα πλοία; Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών ποντάρει στη μετάβαση
Περιβάλλον 10.04.26

Ηλεκτροκίνηση και στα πλοία; Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών ποντάρει στη μετάβαση

Η κινεζική CATL θέλει να ηλεκτροδοτήσει τους παγκόσμιους ναυτιλιακούς στόλους, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια για την υιοθέτησή της σε μεγάλη κλίμακα

Όσα δίδαξε το Χόλιγουντ στην Κάμερον Ντίαζ
Κάπως μαγικά 10.04.26

Η Κάμερον Ντίαζ μοιράζεται τα μαθήματα που έχει αποκομίσει από το Χόλιγουντ

«Είναι ένα ταξίδι. Νομίζω ότι είναι διαφορετικό για τον καθένα. Έχουν περάσει περίπου 30 χρόνια [από το κινηματογραφικό μου ντεμπούτο]», δήλωσε η Κάμερον Ντίαζ σε πρόσφατη συνέντευξη με το People

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συνάντηση πέντε Επιταφίων σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 10.04.26

Συνάντηση πέντε Επιταφίων σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος θα χοροστατήσει στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά κατά την Ακολουθία του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου (Μεγάλη Παρασκευή, ώρα 7:30 μ.μ.) και ακολούθως θα παραστεί στην περιφορά του Επιταφίου

Κριστιάνο Ρονάλντο και Αλ Νασρ στο στόχαστρο: «Οι αποφάσεις των διαιτητών άλλαξαν και όλοι ξέρουμε γιατί…» (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 10.04.26

Κριστιάνο Ρονάλντο και Αλ Νασρ στο στόχαστρο: «Οι αποφάσεις των διαιτητών άλλαξαν και όλοι ξέρουμε γιατί…» (vids, pics)

Νέο δράμα στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, αφού οι παίκτες της Αλ Αχλί κατηγορούν τη λίγκα ότι ουσιαστικά υπέκυψε στους εκβιασμούς του Κριστιάνο Ρονάλντο, με τη διαιτησία να πηγαίνει την Αλ Νασρ… τρένο για τον τίτλο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

