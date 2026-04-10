Από τον Φεβρουάριο ο σύντροφος της μητέρας δάγκωνε και έκαιγε με τσιγάρο το βρέφος στον Πύργο – Τι ισχυρίστηκε η ίδια
Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης μαρτυρούν τις στιγμές φρίκης που βίωνε το βρέφος, καθώς τα τραύματα και οι πληγές στο σώμα του ξεπερνούν τα σαράντα στον αριθμό
Σοκ προκαλούν όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την κακοκοποίηση του βρέφους στον Πύργο.
Η εισαγγελική λειτουργός, αφού μελέτησε την ιατροδικαστική έκθεση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, μέσω της οποίας διαπιστώθηκε ότι το κοριτσάκι έφερε παλαιά σωματική βλάβη, δήγματα προκληθέντα από άνθρωπο και εγκαύματα, άσκησε ποινικές διώξεις στη 18χρονη μητέρα και τον συνομήλικο σύντροφό της.
Όπως αναφέρει το patrisnews, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης μαρτυρούν τις στιγμές φρίκης που βίωνε το βρέφος, καθώς τα τραύματα και οι πληγές στο σώμα του ξεπερνούν τα σαράντα στον αριθμό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι βρέθηκαν και κατάγματα στα πόδια του μωρού, με τους κατηγορούμενους να ισχυρίζονται ότι προκλήθηκαν από ατύχημα.
Ως κακοποιητής φέρεται να είναι ο άνδρας, ο οποίος δάγκωνε και έκαιγε με τσιγάρο το μικρό κορίτσι, ενώ η μητέρα του κατηγορείται ότι δεν έκανε καμία ενέργεια για να αποτρέψει τα όσα συνέβαιναν.
Απολογούμενη, η μητέρα ισχυρίστηκε ότι φοβόταν τον συγκατηγορούμενός της και δεν παρενέβαινε για να σώσει το παιδί της.
Ομολόγησε ο 18χρονος
Ο 18χρονος ομολόγησε το είχε κάψει με τσιγάρα, ενώ όποτε έκλαιγε και εκείνος ήταν μεθυσμένος, το δάγκωνε με δύναμη και το πλήγωνε σε όλο του το σώμα ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το βρέφος κακοποιούνταν τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο.
Το χρονικό της φρίκης
Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται στις 16 Μαρτίου 2026, έπειτα από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία βρέφος περίπου οχτώ μηνών, έφερε σοβαρό τραύμα στο πόδι. Τότε, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου και της ομάδας ΔΙΑΣ Πύργου εντοπίστηκε και συνελήφθη αρχικά η κατηγορούμενη μητέρα του βρέφους, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση.
Το βρέφος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο – Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, για διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, όπου διαπιστώθηκε από τους ιατρούς ότι έφερε τραύμα στο πόδι, κάταγμα, καθώς και πολλαπλές δερματικές βλάβες και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.
