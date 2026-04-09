Ηλεία: Ο σύντροφος της μητέρας έκαιγε και δάγκωνε το 10 μηνών βρέφος – Προφυλακιστέοι και οι δύο

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση κακοποίησης βρέφους στον Πύργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το patrisnews, νωρίτερα το μεσημέρι η μητέρα του παιδιού και ο σύντροφος της βρέθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας, μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε σε βαθμό κακουργήματος από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Αμφότεροι μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με απόφαση της Ανακρίτριας και την σύμφωνη γνώμη της εισαγγελικής λειτουργού.

Η Εισαγγελέας που χειρίστηκε την συγκεκριμένη υπόθεση απήγγειλε κατηγορίες τόσο στη μητέρα, όσο και στον σύντροφό της, για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, αφού τα σημάδια στο βρέφος ήταν δεκάδες και εμφανέστατα, ενώ την ίδια ώρα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ηλεία: Δάγκωνε και έκαιγε με τσιγάρο το μικρό κορίτσι

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ως κακοποιητής φέρεται να είναι ο άνδρας, ο οποίος δάγκωνε και έκαιγε με τσιγάρο το μικρό κορίτσι, ενώ η μητέρα του κατηγορείται οτι δεν έκανε καμία ενέργεια για να αποτρέψει τα όσα συνέβαιναν.

Υπενθυμίζεται πως η μητέρα του 10 μηνών βρέφους με εντολή Εισαγγελέα είχε απομακρυνθεί από το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, όπου μεταφέρθηκε το κοριτσάκι και η φροντίδα του παιδιού ανατέθηκε σε αποκλειστική νοσηλεύτρια.

“Δικαίωση όχι των γιατρών του νοσοκομείου μας και δική μου. Αλλά της παιδικής ψυχής που κακοποιήθηκε βάναυσα” δήλωσε μετά τις τελευταίες εξελίξεις o παιδοχειρουργός του Καραμανδανείου Βασίλης Αλεξόπουλος.