newspaper
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τι ερευνούν οι Αρχές στην υπόθεση του βρέφους στην Ηλεία
Ελλάδα 27 Μαρτίου 2026, 16:25

Πώς η αναφορά μιας φαρμακοποιού κινητοποίησε τις Αρχές - Αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή το βρέφος

Αναστασία Σταματοπούλου
A
A
Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση του 10 μηνών βρέφους που μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο με τραύματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση.

Ο άνθρωπος – κλειδί

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης φαίνεται πως είχε μια φαρμακοποιός, η οποία το μεσημέρι της 16ης Μαρτίου, περίπου στις 14:05, κάλεσε το «100» καταγγέλλοντας την κατάσταση ενός βρέφους.

Όπως φέρεται να ανέφερε, είχε έρθει σε επικοινωνία με μια νεαρή μητέρα, η οποία της είπε ότι το περίπου 10 μηνών κοριτσάκι έφερε σοβαρό τραύμα στο πόδι, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει μέχρι τότε καμία ιατρική φροντίδα.

Η φαρμακοποιός αξιολόγησε την κατάσταση ως ιδιαίτερα κρίσιμη, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της ότι το παιδί ενδέχεται να διατρέχει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του. Η παρέμβασή της κινητοποίησε τις Αρχές, οδηγώντας σε εκτεταμένες αναζητήσεις.

Στο νοσοκομείο Πύργου

Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 19:15 της ίδιας ημέρας, αστυνομικοί εντόπισαν τη μητέρα, ηλικίας 18 ετών, μαζί με το βρέφος. Άμεσα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου το παιδί εξετάστηκε από τους γιατρούς.

Σύμφωνα με την ιατρική εκτίμηση, το βρέφος έφερε σοβαρό τραύμα στο δεξί πόδι, το οποίο είχε προκληθεί ημέρες πριν και παρουσίαζε εκτεταμένη μόλυνση, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ιατρική αντιμετώπιση. Το παιδί εισήχθη για νοσηλεία, ενώ η μητέρα συνελήφθη το ίδιο βράδυ και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Την επόμενη ημέρα οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελικών αρχών και αφέθηκε ελεύθερη.

Διακομιδή στο Καραμανδάνειο

Η υπόθεση, ωστόσο, πήρε νέα τροπή στις 26 Μαρτίου, όταν το βρέφος διακομίστηκε από το νοσοκομείο του Πύργου στο Καραμανδάνειο.

Εκεί, κατά την εξέταση από ορθοπεδικό, διαπιστώθηκε όχι μόνο το κάταγμα στο πόδι, αλλά και πολλαπλές δερματικές βλάβες στον κορμό, οι οποίες κρίθηκαν ύποπτες για πιθανή κακοποίηση.

Το παιδί νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση, ενώ παράλληλα δρομολογήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Έχει ήδη διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση και η προέλευση των τραυμάτων, με τα αποτελέσματα να αναμένονται κρίσιμα για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι Aρχές συνεχίζουν την προανάκριση, προσπαθώντας να ρίξουν φως σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες το βρέφος έφερε τα συγκεκριμένα τραύματα, αλλά και στον χρόνο που αυτά προκλήθηκαν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Barclays: Τα 5 σημάδια που θα δείξουν το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Κόσμος
«Κλειστά για τους εχθρούς»: Απειλές Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Πάτρα: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το 10 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται με κατάγματα και εγκαύματα
Ελλάδα 27.03.26

Το βρέφος νοσηλεύεται, με οστεομυελίτιδα παλαιά και νέα κατάγματα σε πόδι και χέρι, σημάδια στο σωματάκι του που παραπέμπουν σε καψίματα και δαγκώματα

Σύνταξη
«Μας παίζουν και μας κοροϊδεύουν»: Σφοδρές αντιδράσεις στη Σίφνο που μένει χωρίς παιδίατρο
ΕΣΥ 27.03.26

«Δεν έχουν κάνει καμία κίνηση για να αναπληρωθεί η θέση», επισημαίνουν φορείς της Σίφνου - Δείχνουν ως υπευθύνους για τις ελλείψεις την ηγεσία του υπουργείου Υγείας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Axios: Επίθεση Βανς κατά Νετανιάχου ότι «πούλησε» στον Τραμπ έναν εύκολο πόλεμο
Μέση Ανατολή 27.03.26

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Axios, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εμφανιζόταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις αισιόδοξες εκτιμήσεις του Ισραήλ για την εξέλιξη της σύγκρουσης και την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

Σύνταξη
Τουρκία: Οι οπαδοί ανέβασαν πανό κόντρα στη Ρουμανία χωρίς τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας της χώρας
Ποδόσφαιρο 27.03.26

Το πανό που ανέβασαν οι Τούρκοι απέναντι στην Ρουμανία είχε μια μεγάλη απουσία, αυτή του Χακάν Σουκούρ, τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας της χώρας.

Σύνταξη
Ρόμπερτ Πάουελ – Ο 81χρονος «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» σε μια σπάνια εμφάνιση
Cine κεφάλαιο 27.03.26

Ένας μικρός κινηματογράφος στο Halstead του Έσεξ δημοσίευσε μια φωτογραφία σύμφωνα με την οποία ο Ρόμπερτ Πάουελ βρέθηκε σε εκδήλωση Q&A με αφορμή την ειδική προβολή της ταινίας «The 39 Steps».

Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Τι προβλέπει το σχέδιο του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ
Μέση Ανατολή 27.03.26

Ο αφοπλισμός της Χαμάς είναι κρίσιμο αγκάθι στις συνομιλίες για την εφαρμογή του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα και την παγίωση της εκεχειρίας του Οκτωβρίου, που διέκοψε δύο χρόνια πολέμου

Σύνταξη
Προτεραιότητα η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων
Η αναγκαιότητα 27.03.26

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Ελλάδας Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», τόνισε πως η οικονομική βιωσιμότητα των δήμων είναι το μεγάλο ζητούμενο.

Σύνταξη
Με το Μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων τιμήθηκε ο Νομπελίστας Λογοτεχνίας 2025 Λάσλο Κρασναχορκάι
Αναγνώριση 27.03.26

Ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο Λάσλο Κρασναχορκάι, έχει διαμορφώσει ένα μοναδικό λογοτεχνικό σύμπαν, όπως τονίζει ο Δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωση του.

Σύνταξη
Οι επιζώσες του Έπσταϊν για την κακοποίηση και το δίκτυο των ισχυρών
«Δεν θυμάμαι τίποτα» 27.03.26

Μαρτυρίες που κόβουν την ανάσα φέρνει στο φως το BBC Newsnight, με επιζώσες του Τζέφρι Έπσταϊν να περιγράφουν κακοποίηση, φόβο και ένα δίκτυο που «πιθανότατα γνώριζε»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Δένδιας σε εφοπλιστές: Οι Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται δωρεές, το υστέρημα του φορολογούμενου δεν καλύπτει τα πάντα
Διπλωματία 27.03.26

Ο Νίκος Δένδιας κάλεσε τους εφοπλιστές να συνδράμουν με δωρεές τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ την ίδια στιγμή επανέλαβε την ανάγκη για αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις με το βλέμμα στη νέα εποχή.

Σύνταξη
Ιράν: Αυτά είναι τα στρατηγικής αξίας νησιά που μπορεί να γίνουν στόχος των ΗΠΑ
Μέση Ανατολή 27.03.26

Στα μέσα Μαρτίου, το νησί Χαργκ του Ιράν υπήρξε στόχος «μίας από τις σφοδρότερες αεροπορικές επιδρομές την ιστορία της Μέσης Ανατολής», όπως την χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας ότι καταστράφηκαν όλοι οι στρατιωτικοί στόχοι

Σύνταξη
Συγκρότηση ευρείας επιτροπής για την αναγνώριση του Πειραιά ως «Μαρτυρικής Πόλης»
Συλλογική μνήμη 27.03.26

«Στόχος της ενέργειας είναι να αναδειχθεί η καθοριστική συμβολή του Πειραιά στην Εθνική Αντίσταση, καθώς και οι βαριές απώλειες και δοκιμασίες που υπέστη η πόλη» αναφέρει ο Δήμος Πειραιά μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Νικητιάδης: Η ΝΔ έκανε το κράτος μαγαζί απευθείας αναθέσεων και «ημετέρων»
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Από τις υποσχέσεις του 2019 για «κανονικό κράτος», η ΝΔ κατέληξε «να στήσει ένα βαθιά κομματικό κράτος, όπου το δημόσιο χρήμα υπηρετεί με το αζημίωτο τις ανάγκες του 'γαλάζιου' κομματικού της μηχανισμού», λέει ο Γιώργος Νικητιάδης

Σύνταξη
Βρετανία: Όχι οθόνες πριν από την ηλικία των δύο ετών – Συστάσεις της κυβέρνησης
Κόσμος 27.03.26

Τα νέα μέτρα προκύπτουν από τα ευρήματα έκθεσης που εκπονήθηκε από την κυβέρνηση στην Βρετανία, η οποία υπογραμμίζει ότι οι ειδικοί πιστεύουν πως «η παρατεταμένη παραμονή μπροστά σε οθόνες μπορεί να βλάψει βασικές αναπτυξιακές δραστηριότητες» των παιδιών

Σύνταξη
Ερώτηση ΕΟ ΚΚΕ για το εμπόριο και τη χρήση κατασκοπευτικών λογισμικών με βάση την «συγκάλυψη της κυβέρνησης»
Υποκλοπές 27.03.26

Τις «αποκαλυπτικές» δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, στο MEGA, επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, σημειώνοντας πως ομολόγησε ότι παρέχει το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator «αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου»

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
Απόρρητο