Τι ερευνούν οι Αρχές στην υπόθεση του βρέφους στην Ηλεία

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση του 10 μηνών βρέφους που μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο με τραύματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση.

Ο άνθρωπος – κλειδί

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης φαίνεται πως είχε μια φαρμακοποιός, η οποία το μεσημέρι της 16ης Μαρτίου, περίπου στις 14:05, κάλεσε το «100» καταγγέλλοντας την κατάσταση ενός βρέφους.

Όπως φέρεται να ανέφερε, είχε έρθει σε επικοινωνία με μια νεαρή μητέρα, η οποία της είπε ότι το περίπου 10 μηνών κοριτσάκι έφερε σοβαρό τραύμα στο πόδι, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει μέχρι τότε καμία ιατρική φροντίδα.

Η φαρμακοποιός αξιολόγησε την κατάσταση ως ιδιαίτερα κρίσιμη, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της ότι το παιδί ενδέχεται να διατρέχει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του. Η παρέμβασή της κινητοποίησε τις Αρχές, οδηγώντας σε εκτεταμένες αναζητήσεις.

Στο νοσοκομείο Πύργου

Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 19:15 της ίδιας ημέρας, αστυνομικοί εντόπισαν τη μητέρα, ηλικίας 18 ετών, μαζί με το βρέφος. Άμεσα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου το παιδί εξετάστηκε από τους γιατρούς.

Σύμφωνα με την ιατρική εκτίμηση, το βρέφος έφερε σοβαρό τραύμα στο δεξί πόδι, το οποίο είχε προκληθεί ημέρες πριν και παρουσίαζε εκτεταμένη μόλυνση, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ιατρική αντιμετώπιση. Το παιδί εισήχθη για νοσηλεία, ενώ η μητέρα συνελήφθη το ίδιο βράδυ και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Την επόμενη ημέρα οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελικών αρχών και αφέθηκε ελεύθερη.

Διακομιδή στο Καραμανδάνειο

Η υπόθεση, ωστόσο, πήρε νέα τροπή στις 26 Μαρτίου, όταν το βρέφος διακομίστηκε από το νοσοκομείο του Πύργου στο Καραμανδάνειο.

Εκεί, κατά την εξέταση από ορθοπεδικό, διαπιστώθηκε όχι μόνο το κάταγμα στο πόδι, αλλά και πολλαπλές δερματικές βλάβες στον κορμό, οι οποίες κρίθηκαν ύποπτες για πιθανή κακοποίηση.

Το παιδί νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση, ενώ παράλληλα δρομολογήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Έχει ήδη διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση και η προέλευση των τραυμάτων, με τα αποτελέσματα να αναμένονται κρίσιμα για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι Aρχές συνεχίζουν την προανάκριση, προσπαθώντας να ρίξουν φως σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες το βρέφος έφερε τα συγκεκριμένα τραύματα, αλλά και στον χρόνο που αυτά προκλήθηκαν.