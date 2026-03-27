Μια σοβαρή υπόθεση πιθανής κακοποίησης βρέφους μόλις δέκα μηνών που διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα και κατάγματα στα πόδια ερευνά η αστυνομία στην Ηλεία.

Το μωρό σύμφωνα με το tempo24 μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει άγνωστη.

Οι εκτιμήσεις των γιατρών για το βρέφος

Το σοκαριστικό περιστατικό έγινε το βράδυ της Πέμπτης, όταν το μωρό μεταφέρθηκε επειγόντως από την Ηλεία στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Τότε οι γιατροί διαπίστωσαν κατάγματα στα άκρα του και εγκαύματα στο κορμάκι του, εκτιμώντας πως δεν προκλήθηκαν από κάποιο ατύχημα αλλά μετά από άγρια κακοποίηση.

Οι γιατροί του νοσοκομείου κάλεσαν αμέσως την αστυνομία που ξεκίνησε σχετική έρευνα για να διαπιστωθεί αν το μωρό κακοποιούνταν.