NBA: Διέλυσαν τους Τίμπεργουλβς και ισοφάρισαν οι Σπερς, 2-0 για τους Νικς (vids)

Ισοπεδωτικοί ήταν οι Σαν Αντόνιο Σπερς στο Game 2 των ημιτελικών της Δυτικής Περιφέρειας του NBA, νικώντας τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς με το εντυπωσιακό 133-95 για το 1-1 στη σειρά. Βεβαίως, με το break στο πρώτο παιχνίδι, οι «Λύκοι» εξακολουθούν να έχουν το πλεονέκτημα, με τα ματς να μεταφέρονται πλέον στην έδρα τους.

Πρωταγωνιστής για τους Τεξανούς ήταν και πάλι ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, με 19 πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ 21 πόντους πρόσθεσε ο Στεφόν Καστλ με 21 πόντους. Για τους Τίμπεργουλβς, ο Άντονι Έντουαρντς ήρθε από τον πάγκο και έβαλε 12 πόντους, ενώ χαμηλά έμειναν και οι υπόλοιποι συνήθεις πρωταγωνιστές των «Λύκων».

Στην Ανατολική, οι Νιου Γιορκ Νικς πήραν σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στους τελικούς της περιφέρειας, αφού νίκησαν και στο δεύτερο παιχνίδι τους Φιλαδέλφεια Σίξερς με 108-102 και έκαναν το 2-0. Ο Τζέιλεν Μπράνσον ήταν ο κορυφαίος του αγώνα για τους νικητές, με 26 πόντους και μεγάλα καλάθια στο φινάλε, αφού το ματς ήταν… θρίλερ μέχρι και την κόρνα της λήξης.

Ο Ανουνόμπι έβαλε 24 πόντους, ενώ εξαιρετικός με νταμπλ-νταμπλ ήταν και ο Τάουνς με 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Για τους Σίξερς που έπαιξαν χωρίς τον τραυματία Εμπίντ, ο Μάξεϊ είχε 26 πόντους, ενώ από 19 πρόσθεσαν Τζορτζ και Ούμπρε.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Νιου Γιορκ Νικς – Φιλαδέλφεια Σίξερς 108-102

Σαν Αντόνιο Σπερς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 133-95