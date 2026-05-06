NBA: Οι Θάντερ ισοπέδωσαν τους Λέικερς, 1-0 και για τους Πίστονς (vids)
Οι πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ διέλυσαν τους Λος Άντζελες Λέικερς με 108-90 και έκαναν το 1-0 στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA, ενώ το προβάδισμα πήραν και οι Πίστονς επί των Καβαλίερς στην Ανατολή.
Μετά τη σπουδαία σειρά και την πρόκριση επί των Ρόκετς, οι Λος Άντζελες Λέικερς μπήκαν με υψηλές προσδοκίες στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA. Ωστόσο, εκεί, η πραγματικότητα ενός σπουδαίου αντιπάλου τους χτύπησε… κατάμουτρα στο Game 1. Οι πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ μπήκαν φουριόζοι στη σειρά και με τα βαριά όπλα τους, τους Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Τσετ Χόλγκρεμ να ξεχωρίζουν, έφτασαν εύκολα στο 108-90.
Ο ψηλός των Θάντερ κατέγραψε 24 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ 18 και 6 ασίστ πρόσθεσε ο περσινός MVP, επιδόσεις που ήταν αρκετές για την ομάδα τους. Απόντος του Λούκα Ντόντσιτς, ο Λεμπρόν Τζέιμς για τους Λέικερς ήταν ο μόνος που πάλεψε, καταγράφοντας 27 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Στην Ανατολή, οι Ντιτρόιτ Πίστονς ήταν αυτοί που… άνοιξαν το σκορ στους ημιτελικούς με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, παίρνοντας τη νίκη με 111-101. Ο Κέιντ Κάνιγχαμ πρωταγωνίστησε και πάλι για τα «Πιστόνια» με 23 πόντους και 7 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους, Χάρντεν και Μίτσελ πέτυχαν από 23 πόντους, χωρίς όμως να έχουν βοήθειες από τους υπόλοιπους.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA
Ντιτρόιτ Πίστονς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 111-101
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Λος Άντζελες Λέικερς 108-90
