Νατάσα Θεοδωρίδου: Η πρώτη δημόσια έξοδος με τον σύντροφό της
Η Νατάσα Θεοδωρίδου διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της προσωπικής ζωής της. Θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον επιχειρηματία σύντροφό της;
Η Νατάσα Θεοδωρίδου δεν κρύβει πλέον τη σχέση της με τον επιχειρηματία Γιάννη Καρυπίδη. Το ζευγάρι, το οποίο τους τελευταίους μήνες είναι μαζί, έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση του σε κοσμικό event.
Οι δύο τους, την Τετάρτη 6 Μαϊου βρέθηκαν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της έκθεσης «EROS» που διοργάνωσε η Μαρίνα Βερνίκου με τη φιλανθρωπική οργάνωση Creaid.
Στην εκδήλωση συμμετείχε και η πρώτη κόρη της τραγουδίστριας, Χριστιάνα Μπέτα, η οποία ασχολείται με τα εικαστικά.
Νατάσα Θεοδωρίδου – Γιάννης Καρυπίδης: Ευτυχισμένοι και ερωτευμένοι
Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Γιάννης Καρυπίδης απέφυγαν να κάνουν δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, ωστόσο πόζαραν αγκαλιασμένοι μπροστά στους φωτογράφους που θέλησαν να απαθανατίσουν τη στιγμή.
Ο επιχειρηματίας γνώρισε την οικογένεια της τραγουδίστρια κάνοντας Πάσχα μαζί στο πατρικό της. Ο Γιάννης Καρυπίδης, επιχειρηματίας και πρώην ποδοσφαιριστής, βρίσκεται στο πλευρό της αγαπημένης του και όταν εκείνη εργάζεται.
Θα ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας;
Φήμες κυκλοφορούν ότι το ζευγάρι ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του και να παντρευτεί λίγο πριν την καλοκαιρινή περιοδεία της τραγουδίστριας.
Αυτός θα είναι ο τρίτος γάμος για τη Νατάσα και ο δεύτερος για τον Γιάννη Καρυπίδη, ο οποίος υπήρξε παντρεμένος με τη Σταυρούλα Θεοδώρου, με την οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά.
