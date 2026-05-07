Εγκαινιάστηκε το πρώτο Αυτοδιοικητικό-Επιχειρηματικό Κέντρο στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης

Τα εγκαίνια του πρώτου Αυτοδιοικητικού – Επιχειρηματικού Κέντρου, πραγματοποιήθηκαν στον Δήμο Ελληνικού–Αργυρούπολης. Πρόκειται για το κτίριο Ιμέρας, ένα νέο σημείο αναφοράς για την τοπική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα.

Τον αγιασμό των εγκαινίων τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, πλαισιωμένος από τους ιερείς των τοπικών ενοριών πατέρα Γεώργιο και πατέρα Θεόδωρο.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, εκτενώς στην πορεία και τη σημασία του έργου: «Σήμερα εγκαινιάζουμε μαζί με το Ιμέρας, μια νέα φιλοσοφία για την αυτοδιοίκηση. Ένα μοντέλο που δεν περιορίζεται στο να διεκδικεί, αλλά δημιουργεί, αξιοποιεί και παράγει.

Το κτίριο Ιμέρας είναι η ζωντανή απόδειξη ότι οι Δήμοι μπορούν να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να φέρνουν αποτέλεσμα χωρίς να επιβαρύνουν τους δημότες. Από ένα εμβληματικό κτίριο της δεκαετίας του ’80, που πέρασε από φάσεις εγκατάλειψης, φτάσαμε σήμερα σε ένα υπερσύγχρονο, ενεργειακά αποδοτικό και πιστοποιημένο κτίριο, που αποτελεί στολίδι όχι μόνο για την πόλη μας, αλλά για ολόκληρη τη Νότια Αθήνα.

Και το σημαντικότερο: η ανακατασκευή και ο εκσυγχρονισμός του πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά με ιδιωτικά κεφάλαια, χωρίς να δαπανηθεί ούτε ένα ευρώ από το ταμείο του Δήμου. Ταυτόχρονα, ο Δήμος εξασφαλίζει σταθερά έσοδα από τη μίσθωση των χώρων, ενώ δημιουργεί έναν πολυλειτουργικό πυρήνα ζωής που εξυπηρετεί όλες τις ηλικίες – από τους νέους επιχειρηματίες και τις start-ups, μέχρι τα μέλη των ΚΑΠΗ και τους δημότες μας.

Σε μια περίοδο που κανείς δεν σου χαρίζει τίποτα, εμείς επιλέγουμε να δημιουργούμε ευκαιρίες. Να χτίζουμε υποδομές που εξοικονομούν ενέργεια, μειώνουν κόστη και αποδίδουν αξία στην κοινωνία». Ο Δήμαρχος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους τους συντελεστές του έργου.

Το κτήριο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χώρους επιχειρηματικής δραστηριότητας, αίθουσα για τις ανάγκες του ΚΑΠΗ, γυμναστήρια, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την περιοχή και δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης.