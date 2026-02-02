Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης: «Τα γεγονότα είναι πιο ωραία από τα όνειρα, όταν τα όνειρα γίνονται γεγονότα»

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, ιστορικής μνήμης και υψηλού συμβολισμού πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης η επίσημη τελετή αποκαλυπτηρίων του Ανδριάντα του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, καθώς και η μετονομασία της «Πλατείας Δημαρχείου Ελληνικού – Αργυρούπολης» σε «Πλατεία Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, σε συνεργασία με το Ελληνοαμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο, την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κεφαλλήνων & Ιθακησίων «ΟΔΥΣΣΕΥΣ» και την Ιόνιο Πολιτιστική Ομοσπονδία Αμερικής, και φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό – Συνεδριακό Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης», παρουσία επισήμων, εκπροσώπων της πολιτείας, της ομογένειας, της αυτοδιοίκησης και πλήθους πολιτών.

Ο οικοδεσπότης Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος, όπως μεταξύ άλλων αναφέρει το επίσημο δελτίο τύπου του Δήμου, στην ομιλία του έκανε λόγο για μια «ιστορική μέρα» για τον προσφυγικό Δήμο, τονίζοντας πως πρόκειται για τον πρώτο Ανδριάντα του Κυβερνήτη, ένα μπρούτζινο άγαλμα τριών μέτρων, που τοποθετείται σε Δήμο της Αττικής, αποτελώντας δωρεά της Ελληνικής Ομογένειας. «Τα γεγονότα είναι πιο ωραία από τα όνειρα, όταν τα όνειρα γίνονται γεγονότα.

Και σήμερα ζούμε ένα ιστορικό γεγονός», είπε ξεκινώντας την ομιλία του, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης πάντα, και αναφέρθηκε στη διαχρονική σημασία του Ιωάννη Καποδίστρια ως θεμελιωτή του Ελληνικού Κράτους και στον συμβολισμό της απόδοσης τιμής στο πρόσωπό του. «Εύχομαι οι επόμενες γενεές, τα παιδιά με τους γονείς, τις γιαγιάδες και τους παππούδες που θα διέρχονται μπροστά από τον Ανδριάντα και θα ρωτούν ποιος είναι αυτός, να λαμβάνουν την απάντηση «αυτός που πρέπει να γίνεις στη ζωή σου, ένας έντιμος, ανιδιοτελής άνθρωπος, που να προσφέρεις στον άνθρωπο και στην κοινωνία».

Αν καταφέρουμε να γίνουμε έστω και λίγο «Καποδίστριας» στην στάση ζωής μας, τότε ίσως γίνει πράξη το όραμα του Καποδίστρια να γίνει η Ελλάδα μας ο ιερός τόπος, αυτόνομος, για τις τέχνες και τα γράμματα, όπως αξίζει στους Έλληνες, γιατί στον Έλληνα δεν αξίζουν τα μικρά και τα στενά αλλά τα μεγάλα», τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος.

Χαιρετισμούς απηύθυναν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Δένδιας ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού, καθώς και ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Νίκος Χαρδαλιάς, ενώ το «παρών» έδωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, βουλευτές των κοινοβουλευτικών παρατάξεων, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της διπλωματικής κοινότητας, επτανησιακών, κερκυραϊκών και πολιτιστικών φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

*πηγή φωτογραφιών, δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης