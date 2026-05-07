Το εδώλιο του κατηγορούμενου για τον ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ενός ακόμα προσώπου που φέρεται να είχε τα οικονομικά πεπραγμένα της δομής δείχνει με πρόταση του προς το δικαστικό συμβούλιο ο εισαγγελέας πρωτοδικών.

Οι κατηγορίες με βάση τη δίωξη κατά περίπτωση μεταξύ άλλων:

απιστία κατ’ εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ

υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας

ηθική αυτουργία και συνέργεια στις παραπάνω πράξεις

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται κατά τον εισαγγελέα ότι εκμεταλλευόμενοι τη συνεχή αύξηση των εσόδων της Κιβωτού και την έλλειψη οργανωμένης διοίκησης και οικονομικού ελέγχου προέβαιναν σε παράνομη ιδιοποίηση ποσών.

Η εισαγγελική πρόταση

Στην πολυσέλιδη εισαγγελική πρόταση περιγράφεται μια εικόνα πλήρους έλλειψης ελέγχου στα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου καθώς μεταξύ άλλων επισημαινόταν ότι δεν υπήρχε επίσημη διαδικασία διαχείρισης μετρητών, οι δωρεές, ιδίως από κηδείες, το κεντρικό ταμείο δεν ελεγχόταν ποτέ, παρουσία άλλων στελεχών και δεν γινόταν ουσιαστική αντιπαραβολή με τα λογιστικά στοιχεία.

Την ίδια στιγμή, μεταξύ πολλών άλλων επισημαίνεται ότι εντοπίστηκαν 63 τραπεζικοί λογαριασμοί εκτός βιβλίων ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε συγκεκριμένες πράξεις που αποδίδονται κυρίως στην πρεσβυτέρα, η οποία κατά τον εισαγγελικό λειτουργό, δρούσε υπό την “πειθώ και φορτικότητα” του πατέρα Αντώνιου, μεταξύ των οποίων και η αφαίρεση μετρητών από τραπεζική θυρίδα λίγο πριν απομακρυνθεί από τη διοίκηση.

Στην εισαγγελική πρόταση επισημαίνεται επίσης ότι μετά την ανάθεση της διαχείρισης της περιουσίας της Κιβωτού του Κόσμου, σε προσωρινή διοίκηση, από τις 22 Νοεμβρίου 2022 η πρεσβυτέρα όφειλε να παραδώσει όσα περιουσιακά στοιχεία ανήκαν στην Δομή, αλλά εντούτοις κατόπιν παραινέσεων και προτροπών του πατέρα Αντωνίου δεν απέδωσε αλλά ιδιοποιήθηκε παράνομα περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 867.740 ευρώ, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, χρυσές λίρες και τιμαλφή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εισαγγελικός λειτουργός με την πρόταση του ζητάει επίσης να διατηρηθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα που είχε επιβληθεί στους δύο κατηγορούμενους μετά την απολογία τους.

Ωστόσο τον τελευταίο λόγο για την παραπομπή ή μη των δύο κατηγορουμένων σε δίκη τον έχουν τα μέλη του δικαστικού συμβουλίου τα οποία με βούλευμα τους θα αποφασίσουν για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης και την μεταχείριση των ελεγχόμενων προσώπων.