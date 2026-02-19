Με κενά τα εδώλια των κατηγορουμένων απαγγέλθηκε η καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου της Αθήνας για την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου. Ομόφωνα οι δικαστές έκριναν ένοχο τον ιδρυτή της Οργάνωσης πατέρα Αντώνιο για σειρά πλημμεληματικών πράξεων που αφορούσαν σε κακοποιητικές και τιμωρητικές συμπεριφορές σε βάρος φιλοξενούμενων στην Κιβωτό του Κόσμου.

Ο ιδρυτής της «Κιβωτού» κρίθηκε ένοχος κατά περίπτωση για έξι πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης ανηλίκων

Το δικαστήριο κατέληξε σε καταδικαστική κρίση αλλά για περισσότερες πράξεις σε σχέση με το πρωτόδικο. Οι δικαστές τον καταδίκασαν για 9 από τις 19 πράξεις για τις οποίες κατηγορήθηκε, ενώ σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί για πέντε από αυτές.

Συγκεκριμένα, ο ιδρυτής της «Κιβωτού» κρίθηκε ένοχος κατά περίπτωση για έξι πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης ανηλίκων που βρίσκονταν υπό την προστασία του δράστη, ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη ανηλίκου, ηθική αυτουργία σε απλή σωματική βλάβη και ηθική αυτουργία σε απειλή.

Κιβωτός του Κόσμου: Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι

Σε καταδικαστική κρίση οδηγήθηκαν οι δικαστές και για ακόμα τέσσερις συνεργάτες του πατρός Αντωνίου, ενώ απαλλακτικοί ήταν οι δικαστές για δύο κατηγορούμενους για το σύνολο των πράξεων που τους έφεραν στο εδώλιο.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που καταδικάστηκαν είναι πρώην μέλος του Δ.Σ. της Κιβωτού, ο πρώην υπευθύνος παιδαγωγών Βόλου και η πρώην διευθύντρια της δομής στο Βόλο, οι οποίοι καταδικάστηκαν για πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απλή σωματικής βλάβης, απειλής και έκθεσης.

Σε λίγη ώρα το δικαστήριο θα αποφασίσει για τα αιτήματα επί των ελαφρυντικών και για την ποινή που θα επιβληθεί σε κάθε κατηγορούμενο.