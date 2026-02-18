Την Πέμπτη το πρωί ανακοινώνεται η ετυμηγορία του δικαστηρίου για την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου με κατηγορούμενο τον ιδρυτή της πατέρα Αντώνιο και συνεργάτες του.

Το δικαστήριο ήταν έτοιμο να εκδώσει σήμερα την απόφαση του αλλά η γραμματέας της έδρας δήλωσε ότι τηρεί το ωράριο λειτουργίας και ως εκ τούτου η αυλαία της διαδικασίας έκλεισε με επεισοδιακό τρόπο.

Ήταν λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι όταν το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων ενώπιον του οποίου εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση για κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος φιλοξενούμενων της Κιβωτού του Κόσμου διέκοψε για διάσκεψη προκειμένου να καταλήξει σε κρίση για την υπόθεση με κατηγορούμενο τον ιδρυτή της οργάνωσης Αντώνιο Παπανικολάου και έξι ακόμα συνεργάτες του.

Η γραμματέας της έδρας δήλωσε ότι θα τηρήσει το ωράριο -δηλαδή στις 3 να αποχωρήσει-, ενώ κάλεσε και την Ένωση Δικαστικών Υπαλλήλων για να διαμαρτυρηθεί για την απόφαση της προέδρου της έδρας για ανακοίνωση της απόφασης σήμερα.

Τελικά, στις πέντε το απόγευμα από πλευράς δικαστηρίου ανακοινώθηκε ο ως παρά τη δική του πρόθεση να εκδώσει απόφαση, η γραμματέας επιμένει στην τήρηση ωραρίου. Η ανακοίνωση προκάλεσε την έντονη αντίδραση των δικηγόρων όλων των πλευρών, που μεταξύ άλλων ανάφεραν ότι «τηρείτε ωράριο όλους αυτούς τους μήνες και δεν μπορείτε την ημέρα της απόφασης να μείνετε; Έχουμε δικαστήρια, πτήσεις, υπάρχουν κατηγορούμενοι που κρίνονται σήμερα!». Τελικά το δικαστήριο οδηγήθηκε σε διακοπή για αύριο το πρωί στις 8 προκειμένου να ανακοινώσει την απόφαση του επί της ενοχής ή μη των κατηγορουμένων.