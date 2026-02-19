Κιβωτός του Κόσμου: Ο πάτερ Αντώνιος ζητεί τη βοήθεια του κόσμου μετά την ποινή που του επιβλήθηκε

Τη βοήθεια του κόσμου ζητεί ο πατέρας Αντώνιος, ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου, μετά την καταδίκη 9,5 χρόνων που του επιβλήθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι, ομόφωνα, οι δικαστές επέβαλαν αυστηρότερη –σχεδόν διπλάσια– ποινική μεταχείριση σε σχέση με το πρωτόδικο δικαστήριο στον ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρα Αντώνιο, ο οποίος νωρίτερα κρίθηκε ένοχος για εννέα πράξεις πους αφορούν σε κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος φιλοξενούμενων της Οργάνωσης.

Η τελική ποινή ορίστηκε σε 9 χρόνια και 6 μήνες με εκτιτέα εκ του νόμου τα 8 έτη. Ορίστηκε να είναι εξαγοράσιμη προς δέκα ευρώ την ημέρα

«Προδιαγεγραμμένη η καταδικαστική απόφαση»

Ο πατέρας Αντώνιος σε δήλωσή του τόνισε πως «η καταδικαστική απόφαση, που εκδόθηκε ερήμην μου, αφού προηγουμένως παραιτήθηκαν οι δικηγόροι μου (πρώτα οι τρεις, Θ. Κονταξής, Α. Τριαντάφυλλου, Ι. Κώτσος και ύστερα οι δύο, Α. Μπασαράς και Γ. Γεωργίου) και αποχώρησα κι εγώ, για λόγους ακραίας μεροληψίας του δικαστηρίου και στέρησης των υπερασπιστικών μου δικαιωμάτων, ήταν προδιαγεγραμμένη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ζω με την πρεσβυτέρα και το ανήλικο τέκνο μου, με έναν μειωμένο μισθό και κατά τούτο, αδυνατώ να καταβάλλω ακόμα και την οποιαδήποτε, ελάχιστη δόση. Αφήνομαι στον κάθε συνάνθρωπο, ως καταφύγιο και παρηγοριά, ελπίζοντας στην βοήθειά του.

Τέλος, ο πατέρας Αντώνιος υπογράμμισε πως «η επιβληθείσα ποινή, στρώνει το δρόμο του μαρτυρίου, που επί χρόνια πορεύομαι και θα ακολουθήσω μέχρι όπου η ανθρώπινη δικαιοσύνη ορίσει».