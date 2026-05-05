Emily in Paris: Απόβαση στην Ελλάδα – Γυρίσματα στις Κυκλάδες, Λάκης Γαβαλάς και το ρίσκο του screen tourism

Από τους δρόμους της Πόλης του Φωτός και τις πλατείες της Ρώμης στο Νησί των Ανέμων, η Emily in Paris κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα της στην καρδιά των Κυκλάδων.

Η παραγωγή του Netflix μεταφέρεται στη Μύκονο και τη Σαντορίνη για τα γυρίσματα της έκτης σεζόν, επιβεβαιώνοντας πως η μικρή οθόνη αποτελεί πλέον τον πιο ισχυρό πρεσβευτή του ελληνικού τουρισμού στην παγκόσμια αγορά.

Η σειρά που έχει εξελιχθεί από rom com σε soft διπλωματία επιβεβαιώνοντας την επιδραστικότητα της οθόνης στην οικονομία των περιοχών όπου γίνονται γυρίσματα ψηφίζει Ελλάδα φέρνοντας το φαινόμενο του screen tourism στις Κυκλάδες.

Μετά το Παρίσι που είδε τα ποσοστά επισκεψιμότητας σε συγκεκριμένες γειτονιές να εκτοξεύονται και τη Ρώμη όπου η παραγωγή ενίσχυσε σημαντικά τις τοπικές επιχειρήσεις και την διεθνή εικόνα των πόλεων, η Έμιλι Κούπερ ψηφίζει Ελλάδα με μια ομάδα 250 ατόμων να κάνουν απόβαση στις Κυκλάδες.

Η παραγωγή έχει ήδη χαρτογραφήσει τα σημεία που θα πρωταγωνιστήσουν στα επεισόδια της έκτης σεζόν, εστιάζοντας στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την απαράμιλλη ομορφιά των ελληνικών νησιών ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει στάσεις και στη Σαντορίνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Buongiorno τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στις 19 Μαΐου και θα διαρκέσουν περίπου 15 ημέρες ενώ έχει ζητηθεί από τους μόνιμους κατοίκους του νησιού να αποφεύγουν συγκεκριμένα σημεία, καθώς αρκετοί δρόμοι και τοποθεσίες θα κλείσουν προσωρινά για τις ανάγκες της παραγωγής.

Το πρόγραμμα των γυρισμάτων περιλαμβάνει εμβληματικά σημεία του νησιού, όπως την πλατεία απέναντι από τους ανεμόμυλους, την περιοχή της Μικρής Βενετίας στην Αλευκάντρα, αλλά και κοντά στον Καθολικό Ναό της Παναγίας του Ροδαρίου που βρίσκεται στην ίδια περιοχή.

Παράλληλα, γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν σε κεντρικούς δρόμους, όπως η οδός Αγίας Παρασκευής, η Μητροπόλεως, η Μητροπόλεων και στη γωνία των οδών Ενόπλων Δυνάμεων και Ματογιάννη.

Στην εξίσωση της δημοφιλούς σειράς προστέθηκε πρόσφατα και ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος σε τηλεοπτική του συνέντευξη αποκάλυψε πως θα δώσει το παρών στα γυρίσματα στη Μύκονο.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, παρόλο που διευκρίνισε ότι δεν ανήκει στο επίσημο καστ, ανέφερε πως η παραγωγή του ζήτησε να βρεθεί εκεί, λόγω της προσωπικής του γνωριμίας με τον παραγωγό της σειράς.

Το χρονοδιάγραμμα των γυρισμάτων τοποθετείται από τις 12 έως τις 28 Μαΐου με τη σιερά να ενισχύει περισσότερο τη μπράντα Ελλάδα στον τουριστικό χάρτη.

Από την οθόνη στις κρατήσεις

Ο κινηματογραφικός τουρισμός, ευρύτερα γνωστός με τον διεθνή όρο screen tourism ή film tourism, αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές και σύγχρονες τάσεις της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας.

Το φαινόμενο αφορά εκείνους τους ταξιδιώτες που επιλέγουν τον προορισμό των διακοπών τους με βάση τις τοποθεσίες που είδαν σε κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικές σειρές ή ακόμα και σε δημοφιλή βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναζητώντας μια βιωματική σύνδεση με την ιστορία και τους χαρακτήρες που αγάπησαν στην οθόνη.

Δεν επιθυμούν μόνο να δουν το τοπίο, αλλά να αναπαραστήσουν εμβληματικές σκηνές, να φωτογραφηθούν στα ίδια σημεία με τους πρωταγωνιστές και να επισκεφθούν τα συγκεκριμένα καφέ, ξενοδοχεία ή σοκάκια που αποτέλεσαν το σκηνικό της δράσης.

Η οθόνη λειτουργεί ως ένας παγκόσμιος κατάλογος προορισμών, ο οποίος μπορεί να μετατρέψει μια άγνωστη περιοχή σε σημείο αναφοράς μέσα σε λίγες εβδομάδες από την προβολή μιας παραγωγής.

Για τις τοπικές κοινωνίες και τις εθνικές οικονομίες, το «screen tourism» αποτελεί ένα εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο ανάπτυξης.

Η προβολή ενός τόπου μέσα από μια επιτυχημένη παραγωγή, όπως το Emily in Paris, προσφέρει δωρεάν διαφήμιση τεράστιας αξίας, η οποία διαρκεί πολύ περισσότερο από μια παραδοσιακή καμπάνια μάρκετινγκ σημειώνει η Expedia.

Η αύξηση της επισκεψιμότητας επιφέρει άμεσα έσοδα στον κλάδο της εστίασης, της διαμονής και των τοπικών μεταφορών, ενώ συχνά οδηγεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην αναβάθμιση των υποδομών της περιοχής.

Παρά τα αδιαμφισβήτητα οφέλη, η απότομη αύξηση της δημοτικότητας ενός προορισμού λόγω της οθόνης φέρνει μαζί της και προκλήσεις.

Η διαχείριση του μεγάλου όγκου τουριστών σε περιοχές που ενδεχομένως δεν είναι προετοιμασμένες για τέτοια πίεση απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό.

Ο στόχος είναι η αξιοποίηση της διεθνούς φήμης με τρόπο που να προστατεύει την αυθεντικότητα και την καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων, μετατρέποντας την εφήμερη λάμψη μιας σειράς σε μακροπρόθεσμο και βιώσιμο τουριστικό πλεονέκτημα.

Ωστόσο, όχι σπάνια, τα αποτελέσματα κάνουν backfire με τους κατοίκους να βρίσκονται αντιμέτωποι με ορδές τουριστών που καταπονούν τον τόπο τους με αναλυτές να εκτιμούν πως το φαινόμενο του screen tourism κρύβει κινδύνους.

Το τίμημα της παγκόσμιας προβολής

Η άνοδος του κινηματογραφικού τουρισμού αποτελεί ισχυρό οικονομικό εργαλείο, ωστόσο η άλλη όψη του νομίσματος αποκαλύπτει κινδύνους που μπορούν να αλλοιώσουν ανεπανόρθωτα τον χαρακτήρα και τη βιωσιμότητα ενός τόπου.

Όταν ένας προορισμός μετατρέπεται απότομα σε παγκόσμιο σκηνικό, η πίεση που δέχεται μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν «κατάρα της οθόνης».

Το κυριότερο πρόβλημα προκύπτει όταν η τουριστική ροή ξεπερνά τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής. Μικρές κοινότητες ή ιστορικά κέντρα, που δεν έχουν σχεδιαστεί για να υποδεχθούν χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, έρχονται αντιμέτωπα με το φαινόμενο του υπερτουρισμού.

Οι υποδομές, όπως το δίκτυο ύδρευσης, η διαχείριση απορριμμάτων και οι συγκοινωνίες, δοκιμάζονται στα όριά τους.

Παράλληλα, η καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων διαταράσσεται βίαια, καθώς οι τιμές των ενοικίων και των βασικών αγαθών εκτοξεύονται, αναγκάζοντας συχνά τον τοπικό πληθυσμό να εγκαταλείψει τις εστίες του για να δώσει τη θέση του σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους είναι η απώλεια της αυθεντικότητας. Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των τουριστών που θέλουν να ζήσουν το «παραμύθι» της οθόνης, οι τοπικές επιχειρήσεις συχνά προσαρμόζουν τις υπηρεσίες τους σε ένα τυποποιημένο μοντέλο. Παραδοσιακά καταστήματα κλείνουν για να ανοίξουν καταστήματα με σουβενίρ ή καφέ που θυμίζουν το σκηνικό της σειράς.

Ουσιαστικά ο τόπος χάνει την ιστορική και πολιτιστική του ταυτότητα και μετατρέπεται σε ένα άψυχο θεματικό πάρκο, όπου η πραγματική ζωή αντικαθίσταται από μια σκηνοθετημένη πραγματικότητα.

Σε περιπτώσεις όπου τα γυρίσματα και ο επακόλουθος τουρισμός αφορούν περιοχές φυσικού κάλλους, οι συνέπειες μπορεί να είναι οικολογικά καταστροφικές. Η αυξημένη κίνηση σε ευαίσθητα οικοσυστήματα προκαλεί διάβρωση του εδάφους, ρύπανση και όχληση στην τοπική πανίδα.

Υπάρχουν ιστορικά παραδείγματα προορισμών που αναγκάστηκαν να κλείσουν προσωρινά για το κοινό, καθώς η μαζική προσέλευση μετά από μια κινηματογραφική επιτυχία απείλησε με πλήρη αφανισμό το φυσικό τους περιβάλλον υπογραμμίζει το Journal of Sustainable Tourism.