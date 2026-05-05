05.05.2026 | 10:55
Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Πάργα
Emily in Paris: Απόβαση στην Ελλάδα – Γυρίσματα στις Κυκλάδες, Λάκης Γαβαλάς και το ρίσκο του screen tourism
The Good Life 05 Μαΐου 2026, 14:20

Emily in Paris: Απόβαση στην Ελλάδα – Γυρίσματα στις Κυκλάδες, Λάκης Γαβαλάς και το ρίσκο του screen tourism

Η τηλεοπτική σειρά Emily In Paris ετοιμάζει τις βαλίτσες της για το Αιγαίο, μετατρέποντας τη Μύκονο στο επόμενο κεφάλαιο ζωής της Έμιλι Κούπερ

Λουκάς Καρνής
Από τους δρόμους της Πόλης του Φωτός και τις πλατείες της Ρώμης στο Νησί των Ανέμων, η Emily in Paris κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα της στην καρδιά των Κυκλάδων.

Η παραγωγή του Netflix μεταφέρεται στη Μύκονο και τη Σαντορίνη για τα γυρίσματα της έκτης σεζόν, επιβεβαιώνοντας πως η μικρή οθόνη αποτελεί πλέον τον πιο ισχυρό πρεσβευτή του ελληνικού τουρισμού στην παγκόσμια αγορά.

Η σειρά που έχει εξελιχθεί από rom com σε soft διπλωματία επιβεβαιώνοντας την επιδραστικότητα της οθόνης στην οικονομία των περιοχών όπου γίνονται γυρίσματα ψηφίζει Ελλάδα φέρνοντας το φαινόμενο του screen tourism στις Κυκλάδες.

Μετά το Παρίσι που είδε τα ποσοστά επισκεψιμότητας σε συγκεκριμένες γειτονιές να εκτοξεύονται και τη Ρώμη όπου η παραγωγή ενίσχυσε σημαντικά τις τοπικές επιχειρήσεις και την διεθνή εικόνα των πόλεων, η Έμιλι Κούπερ ψηφίζει Ελλάδα με μια ομάδα 250 ατόμων να κάνουν απόβαση στις Κυκλάδες.

Η παραγωγή έχει ήδη χαρτογραφήσει τα σημεία που θα πρωταγωνιστήσουν στα επεισόδια της έκτης σεζόν, εστιάζοντας στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την απαράμιλλη ομορφιά των ελληνικών νησιών ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει στάσεις και στη Σαντορίνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Buongiorno τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στις 19 Μαΐου και θα διαρκέσουν περίπου 15 ημέρες ενώ έχει ζητηθεί από τους μόνιμους κατοίκους του νησιού να αποφεύγουν συγκεκριμένα σημεία, καθώς αρκετοί δρόμοι και τοποθεσίες θα κλείσουν προσωρινά για τις ανάγκες της παραγωγής.

Το πρόγραμμα των γυρισμάτων περιλαμβάνει εμβληματικά σημεία του νησιού, όπως την πλατεία απέναντι από τους ανεμόμυλους, την περιοχή της Μικρής Βενετίας στην Αλευκάντρα, αλλά και κοντά στον Καθολικό Ναό της Παναγίας του Ροδαρίου που βρίσκεται στην ίδια περιοχή.

Παράλληλα, γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν σε κεντρικούς δρόμους, όπως η οδός Αγίας Παρασκευής, η Μητροπόλεως, η Μητροπόλεων και στη γωνία των οδών Ενόπλων Δυνάμεων και Ματογιάννη.

Στην εξίσωση της δημοφιλούς σειράς προστέθηκε πρόσφατα και ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος σε τηλεοπτική του συνέντευξη αποκάλυψε πως θα δώσει το παρών στα γυρίσματα στη Μύκονο.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, παρόλο που διευκρίνισε ότι δεν ανήκει στο επίσημο καστ, ανέφερε πως η παραγωγή του ζήτησε να βρεθεί εκεί, λόγω της προσωπικής του γνωριμίας με τον παραγωγό της σειράς.

Το χρονοδιάγραμμα των γυρισμάτων τοποθετείται από τις 12 έως τις 28 Μαΐου με τη σιερά να ενισχύει περισσότερο τη μπράντα Ελλάδα στον τουριστικό χάρτη.

Από την οθόνη στις κρατήσεις

Ο κινηματογραφικός τουρισμός, ευρύτερα γνωστός με τον διεθνή όρο screen tourism ή film tourism, αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές και σύγχρονες τάσεις της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας.

Το φαινόμενο αφορά εκείνους τους ταξιδιώτες που επιλέγουν τον προορισμό των διακοπών τους με βάση τις τοποθεσίες που είδαν σε κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικές σειρές ή ακόμα και σε δημοφιλή βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναζητώντας μια βιωματική σύνδεση με την ιστορία και τους χαρακτήρες που αγάπησαν στην οθόνη.

Δεν επιθυμούν μόνο να δουν το τοπίο, αλλά να αναπαραστήσουν εμβληματικές σκηνές, να φωτογραφηθούν στα ίδια σημεία με τους πρωταγωνιστές και να επισκεφθούν τα συγκεκριμένα καφέ, ξενοδοχεία ή σοκάκια που αποτέλεσαν το σκηνικό της δράσης.

Η οθόνη λειτουργεί ως ένας παγκόσμιος κατάλογος προορισμών, ο οποίος μπορεί να μετατρέψει μια άγνωστη περιοχή σε σημείο αναφοράς μέσα σε λίγες εβδομάδες από την προβολή μιας παραγωγής.

Για τις τοπικές κοινωνίες και τις εθνικές οικονομίες, το «screen tourism» αποτελεί ένα εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο ανάπτυξης.

Η προβολή ενός τόπου μέσα από μια επιτυχημένη παραγωγή, όπως το Emily in Paris, προσφέρει δωρεάν διαφήμιση τεράστιας αξίας, η οποία διαρκεί πολύ περισσότερο από μια παραδοσιακή καμπάνια μάρκετινγκ σημειώνει η Expedia.

Η αύξηση της επισκεψιμότητας επιφέρει άμεσα έσοδα στον κλάδο της εστίασης, της διαμονής και των τοπικών μεταφορών, ενώ συχνά οδηγεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην αναβάθμιση των υποδομών της περιοχής.

Παρά τα αδιαμφισβήτητα οφέλη, η απότομη αύξηση της δημοτικότητας ενός προορισμού λόγω της οθόνης φέρνει μαζί της και προκλήσεις.

Η διαχείριση του μεγάλου όγκου τουριστών σε περιοχές που ενδεχομένως δεν είναι προετοιμασμένες για τέτοια πίεση απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό.

Ο στόχος είναι η αξιοποίηση της διεθνούς φήμης με τρόπο που να προστατεύει την αυθεντικότητα και την καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων, μετατρέποντας την εφήμερη λάμψη μιας σειράς σε μακροπρόθεσμο και βιώσιμο τουριστικό πλεονέκτημα.

Ωστόσο, όχι σπάνια, τα αποτελέσματα κάνουν backfire με τους κατοίκους να βρίσκονται αντιμέτωποι με ορδές τουριστών που καταπονούν τον τόπο τους με αναλυτές να εκτιμούν πως το φαινόμενο του screen tourism κρύβει κινδύνους.

Το τίμημα της παγκόσμιας προβολής

Η άνοδος του κινηματογραφικού τουρισμού αποτελεί ισχυρό οικονομικό εργαλείο, ωστόσο η άλλη όψη του νομίσματος αποκαλύπτει κινδύνους που μπορούν να αλλοιώσουν ανεπανόρθωτα τον χαρακτήρα και τη βιωσιμότητα ενός τόπου.

Όταν ένας προορισμός μετατρέπεται απότομα σε παγκόσμιο σκηνικό, η πίεση που δέχεται μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν «κατάρα της οθόνης».

Το κυριότερο πρόβλημα προκύπτει όταν η τουριστική ροή ξεπερνά τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής. Μικρές κοινότητες ή ιστορικά κέντρα, που δεν έχουν σχεδιαστεί για να υποδεχθούν χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, έρχονται αντιμέτωπα με το φαινόμενο του υπερτουρισμού.

Οι υποδομές, όπως το δίκτυο ύδρευσης, η διαχείριση απορριμμάτων και οι συγκοινωνίες, δοκιμάζονται στα όριά τους.

Παράλληλα, η καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων διαταράσσεται βίαια, καθώς οι τιμές των ενοικίων και των βασικών αγαθών εκτοξεύονται, αναγκάζοντας συχνά τον τοπικό πληθυσμό να εγκαταλείψει τις εστίες του για να δώσει τη θέση του σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους είναι η απώλεια της αυθεντικότητας. Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των τουριστών που θέλουν να ζήσουν το «παραμύθι» της οθόνης, οι τοπικές επιχειρήσεις συχνά προσαρμόζουν τις υπηρεσίες τους σε ένα τυποποιημένο μοντέλο. Παραδοσιακά καταστήματα κλείνουν για να ανοίξουν καταστήματα με σουβενίρ ή καφέ που θυμίζουν το σκηνικό της σειράς.

Ουσιαστικά ο τόπος χάνει την ιστορική και πολιτιστική του ταυτότητα και μετατρέπεται σε ένα άψυχο θεματικό πάρκο, όπου η πραγματική ζωή αντικαθίσταται από μια σκηνοθετημένη πραγματικότητα.

Σε περιπτώσεις όπου τα γυρίσματα και ο επακόλουθος τουρισμός αφορούν περιοχές φυσικού κάλλους, οι συνέπειες μπορεί να είναι οικολογικά καταστροφικές. Η αυξημένη κίνηση σε ευαίσθητα οικοσυστήματα προκαλεί διάβρωση του εδάφους, ρύπανση και όχληση στην τοπική πανίδα.

Υπάρχουν ιστορικά παραδείγματα προορισμών που αναγκάστηκαν να κλείσουν προσωρινά για το κοινό, καθώς η μαζική προσέλευση μετά από μια κινηματογραφική επιτυχία απείλησε με πλήρη αφανισμό το φυσικό τους περιβάλλον υπογραμμίζει το Journal of Sustainable Tourism.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο λογαριασμός του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για επιστροφές ενισχύσεων

Αλάτι: Πώς επηρεάζει τη μνήμη;

Ο «στρατιωτικός τυχοδιωκτισμός των ΗΠΑ» ευθύνεται για τις επιθέσεις στα ΗΑΕ, λέει ιρανός αξιωματούχος

Το νέο trailer της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν είναι επικό
«Πες μου τι θυμάσαι;» 05.05.26

Ο Κύκλωπας, ο σατανικός Αντίνοος και η μάχη με τους Θεούς - Το νέο trailer της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν είναι επικό

Κάτι περισσότερο από δύο μήνες έμειναν μέχρι να βγει στις σκοτεινές αίθουσες η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν και ο γνωστός δημιουργός μας έδωσε μια γεύση από όλα όσα θα δούμε

«Σ’ αγαπώ, πατέρα, αλλά μισώ όσα εκπροσωπείς»: Από την ελίτ στον IRA η «περήφανα ένοχη» Ρόουζ Ντάγκντεϊλ
Βερμέερ «καπνός» 05.05.26

«Σ’ αγαπώ, πατέρα, αλλά μισώ όσα εκπροσωπείς»: Από την ελίτ στον IRA η «περήφανα ένοχη» Ρόουζ Ντάγκντεϊλ

Από τα σαλόνια της ελίτ στον IRA, η Ρόουζ Ντάγκντεϊλ γύρισε την πλάτη στην τάξη της και βρέθηκε σε βομβιστικές επιθέσεις και μια ιστορική ληστεία τέχνης

Το φιλμ Electroma των Daft Punk γιορτάζει 20 χρόνια ζωής
Δύο δεκαετίες μετά 05.05.26

Τα ρομπότ επιστρέφουν - Το φιλμ Electroma των Daft Punk γιορτάζει 20 χρόνια ζωής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα

Δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της, η ταινία Electroma των Daft Punk απέκτησε μια βελτιωμένη έκδοση που θα προβληθεί στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα

«Μπορείς να είσαι ο Μποντ που εσύ θέλεις» – Λένι Κράβιτζ, Λάνα Ντελ Ρέι και ένας Gen Z 007 στον αγώνα
Game on 04.05.26

«Μπορείς να είσαι ο Μποντ που εσύ θέλεις» – Λένι Κράβιτζ, Λάνα Ντελ Ρέι και ένας Gen Z 007 στον αγώνα

Μετά από δεκαπέντε χρόνια απουσίας, ο διασημότερος πράκτορας του κόσμου επιστρέφει στον ψηφιακό κόσμο με το 007 First Light, μια παραγωγή που υπόσχεται να ικανοποιήσει κάθε φανατικό του Τζέιμς Μποντ

Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται τους δημιουργούς της ταινίας «Michael»
Η ρήτρα 03.05.26

Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται την ταινία «Michael» - Οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ήρθαν μετά το 1988

Ο Σπάικ Λι δήλωσε ότι, δεδομένου ότι η ταινία «Michael» τελειώνει το 1988, πριν από την πρώτη κατηγορία το 1993, είναι άσκοπο να διαμαρτύρεται κανείς για την παράλειψη.

«Έι, τράβα μου μια φωτογραφία» – Το Met Gala πριν την εποχή των κοινωνικών δικτύων και της ψηφιακής εικόνας
Νοσταλγία 03.05.26

«Έι, τράβα μου μια φωτογραφία» - Το Met Gala πριν την εποχή των κοινωνικών δικτύων και της ψηφιακής εικόνας

Αναμνήσεις κι ενσταντανέ από το Met Gala, όπως τα αποτύπωσαν φωτογράφοι, σχεδιαστές και προσωπικότητες που παρευρέθηκαν τη δεκαετία του ’80, του ’90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Η Βουλή υποδέχθηκε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο – Το bigbang, η Realpolitik και η ειρήνη
Ελλάδα 05.05.26

Η Βουλή υποδέχθηκε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο – Το bigbang, η Realpolitik και η ειρήνη

Την ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή άκουσαν η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου και αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων

Met Gala: Τα social media «σταυρώνουν» τον Χιου Τζάκμαν
Στην πυρά 05.05.26

Τραγικός, κανένας σεβασμός - Τα social media «σταυρώνουν» τον Χιου Τζάκμαν για την εμφάνισή του στο Met Gala δίπλα στην Σάτον Φόστερ

Ο σταρ του Χόλιγουντ Χιου Τζάκμαν αποφάσισε να πάει στο Met Gala έχοντας στο πλευρό του την Σάτον Φόστερ και το διαδίκτυο δεν τον συγχώρεσε

Διαμαντοπούλου: Τα γεγονότα στις υποκλοπές μιλούν από μόνα τους, δεν μπορούμε να κάνουμε το παγώνι – Δεν δέχομαι την ομερτά υπουργών
Interview 05.05.26

Διαμαντοπούλου: Τα γεγονότα στις υποκλοπές μιλούν από μόνα τους, δεν μπορούμε να κάνουμε το παγώνι – Δεν δέχομαι την ομερτά υπουργών

«Ζούμε σε μία συγκυρία που δεν πάει άλλο, όσον αφορά τη λειτουργία των θεσμών», τονίζει η Αννα Διαμαντοπούλου του ΠΑΣΟΚ. Με λόγο αιχμηρό μιλά για τις υποκλοπές, τον εκβιασμό Ντίλιαν και τη μη απάντηση της κυβέρνησης για την αγορά του Predator, τη στάση της Δικαιοσύνης και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποτέ το μοντέλο δεν ήταν τόσο πρωθυπουργοκεντρικό, λέει, μιλώντας για υπουργούς και βουλευτές που «δεν μπορούν να αναπνεύσουν». Το σύνθημα είναι πάλι «ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια» τονίζει, μιλά για ανατρεπτική ατζέντα και ξεκαθαρίζει ότι μετά τις εκλογές ο μοναδικός εταίρος της ΝΔ μπορεί να είναι ο Βελόπουλος.

Τραμπ: Τείνει να γίνει ο πιο αντιδημοφιλής πρόεδρος των ΗΠΑ μόλις 15 μήνες μετά την εκλογή του
Οι κρίσιμες καμπές 05.05.26

Ο Τραμπ τείνει να γίνει ο πιο αντιδημοφιλής πρόεδρος των ΗΠΑ - Το χρονικό της καθοδικής του πορείας

Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ κατρακυλά σταθερά από τότε που μετακόμισε στον Λευκό Οίκο και πλέον φλερτάρει με τα αρνητικά ρεκόρ του Τζορτζ Μπους

ΠΑΣΟΚ: Ο Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση… «κατ’ εξακολούθηση ψεύτη» για να καλύψει τις αθλιότητες της κυβέρνησης
Επικαιρότητα 05.05.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση… «κατ’ εξακολούθηση ψεύτη» για να καλύψει τις αθλιότητες της κυβέρνησης

«Έχετε πια γελοιοποιηθεί. Όσες φαιδρότητες και να επιστρατεύσετε, ο ελληνικός λαός σας έχει πάρει χαμπάρι. Είστε η κυβέρνηση του παρασκηνίου και των deals», λέει το ΠΑΣΟΚ

«Είναι επικίνδυνο να πυροβολήσουμε τα πόδια μας», λέει ο Μαρινάκης για τα εσωκομματικά, προσπαθώντας να προλάβει τα χειρότερα
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

«Είναι επικίνδυνο να πυροβολήσουμε τα πόδια μας», λέει ο Μαρινάκης για τα εσωκομματικά, προσπαθώντας να προλάβει τα χειρότερα

«Δεν πρέπει να υποκύψουμε στην υιοθέτηση ενός αφηγήματος κάποιων εκτός των τειχών, που δημιουργεί πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει», υποστηρίζει ο Παύλος Μαρινάκης, την ώρα που το κλίμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ είναι εκρηκτικό

Δήμος Πάργας: Τριετής συμφωνία για την αναβάθμιση του Ενετικού Κάστρου Πάργας
Αυτοδιοίκηση 05.05.26

Δήμος Πάργας: Τριετής συμφωνία για την αναβάθμιση του Ενετικού Κάστρου Πάργας

Ο Δήμος Πάργας αναλαμβάνει τη συντήρηση και τον ευπρεπισμό του ιστορικού μνημείου, με στόχο την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αναβάθμιση της εμπειρίας κατοίκων και επισκεπτών.

Δήμος Φιλιατών: Αίτημα για ειδικό ποσοστό εισαγωγής στις Πανελλαδικές για τους μαθητές της περιοχής
Αυτοδιοίκηση 05.05.26

Δήμος Φιλιατών: Αίτημα για ειδικό ποσοστό εισαγωγής στις Πανελλαδικές για τους μαθητές της περιοχής

Το αίτημα βασίζεται στο γεγονός ότι ο Δήμος Φιλιατών κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, τόσο λόγω των πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή τον Νοέμβριο του 2025, όσο και λόγω του σεισμού της 8ης Μαρτίου 2026.

Τσουκαλάς για υποκλοπές: Θεσμική εκτροπή αν επικαλεστεί η κυβέρνηση το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική
Πολιτική 05.05.26

Τσουκαλάς για υποκλοπές: Θεσμική εκτροπή αν επικαλεστεί η κυβέρνηση το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για το σκάνδαλο των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι »είναι ικανή να κάνει τα πάντα προκειμένου να αποφύγει την έρευνα».

Εκατοστά γενέθλια για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον παρουσιαστή που έγινε «φωνή της φύσης»
Ο επίμονος φυσιοδίφης 05.05.26

Εκατοστά γενέθλια για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον παρουσιαστή που έγινε «φωνή της φύσης»

Ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο έφερε τη φύση στην τηλεόραση και ευαισθητοποίησε εκατομμύρια ανθρώπους στα θαύματα και τις τραγωδίες του φυσικού κόσμου.

Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα
Διεθνής Οικονομία 05.05.26

Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα

«Έχουμε μια συμφωνία και η ουσία αυτής της συμφωνίας είναι η ευημερία, οι κοινοί κανόνες και η αξιοπιστία», διεμήνυσε στον Τραμπ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιν

Ο Δήμαρχος Σπάρτης στην παρουσίαση των Διαχειριστικών σχεδίων για την προστασία και την ανάδειξη των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
Αυτοδιοίκηση 05.05.26

Ο Δήμαρχος Σπάρτης στην παρουσίαση των Διαχειριστικών σχεδίων για την προστασία και την ανάδειξη των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Στόχος είναι η ανάδειξή τους ως αρχαιολογικών μνημείων παγκόσμιας εμβέλειας, παράλληλα με την προστασία τους και την ισόρροπη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής στην οποία βρίσκονται. 

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

