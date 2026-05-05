Το νέο trailer της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν είναι επικό
Κάτι περισσότερο από δύο μήνες έμειναν μέχρι να βγει στις σκοτεινές αίθουσες η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν και ο γνωστός δημιουργός μας έδωσε μια γεύση από όλα όσα θα δούμε
- Μπλακάουτ δεδομένων – Χωρίς Διαδίκτυο τα κινητά στη Μόσχα ενόψει στρατιωτικής παρέλασης
- Youth Pass: Πότε λήγει η προθεσμία – Πώς θα κάνετε αίτηση
- Κέντρο Κρήτης του ΟΟΣΑ για την Δυναμική των Πληθυσμών: Ζούμε περισσότερο, γεννάμε λιγότερο
- Η ενημέρωση αλλάζει, μπορούμε να την εμπιστευτούμε; – Διεθνές Συνέδριο «Η Ενημέρωση σε Μετάβαση»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
«Η πίεση είναι τεράστια και η ευθύνη μεγάλη. Είναι μια ιστορία που συναρπάζει εδώ και 3.000 χρόνια». Όσο σιωπηλός έμενε τους προηγούμενους μήνες ο Κρίστοφερ Νόλαν, όσο περνάει ο καιρός και ετοιμάζεται η μεγάλη πρεμιέρα, τόσο πιο ομιλητικός γίνεται για την Οδύσσεια.
Και σταδιακά μας δίνει όλο και μεγαλύτερες… δόσεις από το έπος που έχει δημιουργήσει και αναμένεται να βγει στις σκοτεινές αίθουσες.
Έτσι, πριν από λίγες ώρες έκανε την εμφάνισή του στο διαδίκτυο ένα νέο trailer που μας βάζει στον κόσμο του επιτυχημένου δημιουργού. Μέσα σε 150 δευτερόλεπτα παρελαύνουν οι περισσότεροι από τους σταρ της Οδύσσειας και «αποκαλύπτονται» οι κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπίσει ο ήρωας – τόσο στον δρόμο για την Ιθάκη όσο και πίσω στην πατρίδα του.
Η Πηνελόπη και ο Τηλέμαχος κρατούν το όνειρο της επιστροφής ζωντανός, ο Αντίνοος τους θέλει όλους νεκρούς, οι Θεοί βάζουν τα εμπόδιά τους, ο Κύκλωπας και η Καλυψώ κάνουν την εμφάνισή τους, ενώ ο Οδυσσέας ξεκαθαρίζει ότι κανείς δεν θα μπει ανάμεσα σε αυτόν και την επιστροφή του στο σπίτι.
Θυμίζουμε ότι η Οδύσσεια διαθέτει ένα all star καστ – από τον Ματ Ντέιμον, την Αν Χάθαγουεϊ και τον Τομ Χόλαντ, έως τη Ζεντάγια, τον Ρόμπερτ Πάτινσον και τη Σαρλίζ Θερόν, με τον Κρίστοφερ Νόλαν πριν από λίγο καιρό να αστειεύεται, λέγοντας ότι είναι πιο εύκολο να πει ποιοι δεν παίζουν στην ταινία.
Το φιλμ γίνεται το πρώτο στην ιστορία του κινηματογράφου που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε κάμερες Imax. Το μπάτζετ του αγγίζει τα 250 εκατ. δολάρια.
- Ο δήμος Δυτικής Λέσβου στον δίαυλο θρησκευτικού τουρισμού με τη Ρουμανία
- Προσωρινά κρατούμενος ο 32χρονος Ουκρανός που επιτέθηκε σε οικογένεια επειδή νόμιζε ότι ήταν Ρώσοι
- Το ΒΗΜΑ έρχεται αυτή την Κυριακή με ένα συλλεκτικό τόμο για τον Ελληνικό Εμφύλιο
- «Έφυγε» ο Πορτορικανός θρύλος του μπάσκετ, Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ
- Marfin: 16 χρόνια από την τραγωδία – Συγγενείς και φίλοι αφήνουν λουλούδια για τα θύματα
- Η Βουλή υποδέχθηκε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο – Το bigbang, η Realpolitik και η ειρήνη
- Met Gala: Τα social media «σταυρώνουν» τον Χιου Τζάκμαν
- Βραβείο Πούλιτζερ στο Reuters για τα ρεπορτάζ που ξεμπρόστιασαν τη Meta
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις