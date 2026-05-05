«Η πίεση είναι τεράστια και η ευθύνη μεγάλη. Είναι μια ιστορία που συναρπάζει εδώ και 3.000 χρόνια». Όσο σιωπηλός έμενε τους προηγούμενους μήνες ο Κρίστοφερ Νόλαν, όσο περνάει ο καιρός και ετοιμάζεται η μεγάλη πρεμιέρα, τόσο πιο ομιλητικός γίνεται για την Οδύσσεια.

Και σταδιακά μας δίνει όλο και μεγαλύτερες… δόσεις από το έπος που έχει δημιουργήσει και αναμένεται να βγει στις σκοτεινές αίθουσες.

Έτσι, πριν από λίγες ώρες έκανε την εμφάνισή του στο διαδίκτυο ένα νέο trailer που μας βάζει στον κόσμο του επιτυχημένου δημιουργού. Μέσα σε 150 δευτερόλεπτα παρελαύνουν οι περισσότεροι από τους σταρ της Οδύσσειας και «αποκαλύπτονται» οι κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπίσει ο ήρωας – τόσο στον δρόμο για την Ιθάκη όσο και πίσω στην πατρίδα του.

Η Πηνελόπη και ο Τηλέμαχος κρατούν το όνειρο της επιστροφής ζωντανός, ο Αντίνοος τους θέλει όλους νεκρούς, οι Θεοί βάζουν τα εμπόδιά τους, ο Κύκλωπας και η Καλυψώ κάνουν την εμφάνισή τους, ενώ ο Οδυσσέας ξεκαθαρίζει ότι κανείς δεν θα μπει ανάμεσα σε αυτόν και την επιστροφή του στο σπίτι.

Θυμίζουμε ότι η Οδύσσεια διαθέτει ένα all star καστ – από τον Ματ Ντέιμον, την Αν Χάθαγουεϊ και τον Τομ Χόλαντ, έως τη Ζεντάγια, τον Ρόμπερτ Πάτινσον και τη Σαρλίζ Θερόν, με τον Κρίστοφερ Νόλαν πριν από λίγο καιρό να αστειεύεται, λέγοντας ότι είναι πιο εύκολο να πει ποιοι δεν παίζουν στην ταινία.

Το φιλμ γίνεται το πρώτο στην ιστορία του κινηματογράφου που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε κάμερες Imax. Το μπάτζετ του αγγίζει τα 250 εκατ. δολάρια.