Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
07.05.2026 | 11:22
Τραυματισμός 12χρονου που επέβαινε σε πατίνι – Παρασύρθηκε από ΙΧ
Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 07 Μαΐου 2026

Τι θα συνέβαινε αν το πετρέλαιο γινόταν ξαφνικά δυσεύρετο σε παγκόσμια κλίμακα; Αν και η πλήρης εξάντληση παραμένει απίθανη, μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη τιμών, ελλείψεις καυσίμων και μαζικές ανατροπές στις αερομεταφορές.

Τι θα συμβεί στις πτήσεις αν εξαντληθεί το πετρέλαιο παγκοσμίως; Λοιπόν, προφανώς θα ακυρωθούν. Το ερώτημα μοιάζει υποθετικό, αλλά δεν είναι αβάσιμο.

Η ιστορία της πολιτικής αεροπορίας δεν έχει γνωρίσει ποτέ μια παγκόσμια διακοπή πτήσεων λόγω έλλειψης καυσίμων. Οι μεγαλύτερες κρίσεις του 21ου αιώνα –η πανδημία, το ηφαίστειο της Ισλανδίας το 2010 που έκλεισε τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο για οκτώ ημέρες και κόστισε δισεκατομμύρια– προήλθαν από εξωγενείς παράγοντες, όχι από την ενεργειακή επάρκεια.

Tο να εξαντληθούν κυριολεκτικά τα αποθέματα δεν είναι πιθανό, ωστόσο η αβεβαιότητα, όπως αναφέρει ο Guardian επιστρέφει με διαφορετικούς όρους. Τα Στενά του Ορμούζ, από το οποία διέρχεται περίπου το 41% των καυσίμων της ευρωπαϊκής αεροπορίας, αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους ενεργειακούς κόμβους στον κόσμο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι παγκόσμιες αποστολές καυσίμων αεροσκαφών έχουν ήδη υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, κάτω από τα 2,3 εκατ. τόνους σε εβδομαδιαία βάση.

Ο Ρίτσαρντ Γκριν, καθηγητής βιώσιμης ενεργειακής επιχειρηματικότητας στο Imperial College του Λονδίνου, παρουσιάζει τα στοιχεία: «Ο κόσμος καταναλώνει περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου προέρχεται από πετρελαιοπηγές, ενώ ένα μικρό μέρος παράγεται παράλληλα με το φυσικό αέριο.

Η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου παραμένει κοντά στα 100 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ μόνο ένα μέρος αυτής της ποσότητας διέρχεται από το Ορμούζ. Επιπλέον, υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές: αγωγοί, λιμάνια στον Ινδικό Ωκεανό και την Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και δυνατότητα αύξησης παραγωγής σε άλλες χώρες. Στην πράξη, μια κρίση θα μπορούσε να μειώσει την προσφορά κατά 5% έως 10% – ποσοστό σημαντικό, αλλά όχι καταστροφικό.

Υπάρχει επίσης τεχνική ευελιξία στα διυλιστήρια. Το αργό πετρέλαιο μπορεί να перераφινάρεται με διαφορετικές αναλογίες, αυξάνοντας –μέχρι ενός σημείου– την παραγωγή καυσίμων αεροσκαφών εις βάρος άλλων προϊόντων, όπως ντίζελ ή βενζίνη. Ωστόσο, αυτή η προσαρμογή έχει όρια και δεν μπορεί να καλύψει πλήρως μια μεγάλη διαταραχή.

Το κρίσιμο σημείο, σύμφωνα με αναλυτές και ακαδημαϊκούς, δεν είναι αν θα τελειώσει το καύσιμο, αλλά πόσο ακριβό θα γίνει. Ήδη, η τιμή του καυσίμου αεροσκαφών έχει διπλασιαστεί μέσα σε λίγους μήνες. Σε ένα σενάριο παρατεταμένης κρίσης, τα αποθέματα θα μπορούσαν να εξαντληθούν γρήγορα και η αγορά να λειτουργεί ουσιαστικά χωρίς «ταβάνι» τιμών.

Οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές στην αγορά. Μαζικές ακυρώσεις πτήσεων, αναδιαρθρώσεις δρομολογίων και αυξήσεις τιμών εισιτηρίων συνθέτουν μια νέα πραγματικότητα. Ορισμένες εταιρείες έχουν προστατευθεί μέσω αντιστάθμισης κινδύνου (hedging), «κλειδώνοντας» τιμές για μεγάλο μέρος των αναγκών τους. Άλλες, όμως, αναγκάζονται να μετακυλίσουν το αυξημένο κόστος στους επιβάτες ή να περιορίσουν τη δραστηριότητά τους.

Για τους ταξιδιώτες, η αβεβαιότητα μεταφράζεται σε καθυστερημένες κρατήσεις και διαρκείς διακυμάνσεις τιμών. Η αγορά λειτουργεί πλέον με όρους έντονης μεταβλητότητας: οι τιμές αλλάζουν από εβδομάδα σε εβδομάδα και οι μικρότερες ή λιγότερο κερδοφόρες πτήσεις είναι οι πρώτες που καταργούνται. Το αποτέλεσμα είναι ένα πιο ασταθές και λιγότερο προβλέψιμο ταξιδιωτικό περιβάλλον.

Στις 22 Απριλίου, η Lufthansa ανακοίνωσε ότι θα ακυρώσει 20.000 πτήσεις. Μέχρι το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Spirit Airlines είχε χρεοκοπήσει, η Virgin είχε ανακοινώσει ότι δεν μπορούσε να απορροφήσει τα υψηλότερα κόστη καυσίμων και θα έπρεπε να αυξήσει τις τιμές, και η IAG, στην οποία ανήκει η British Airways, ανακοίνωσε ότι επίσης «προβαίνει σε ορισμένες προσαρμογές τιμών».

Η EasyJet έχει εφαρμόσει μια πολιτική «κράτησης με σιγουριά», εγγυώμενη ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις τιμών εκ των υστέρων, κάτι που από μόνο του είναι ανησυχητικό.

Η Τζένη Σάουθαν, ιδρύτρια της Globetrender, διεξήγαγε ήδη από τον Μάρτιο μια έρευνα μεταξύ στελεχών του ταξιδιωτικού κλάδου, στην οποία το 49% δήλωσε ότι αναμένει διακυμάνσεις στις τιμές από εβδομάδα σε εβδομάδα. «Οι ταξιδιώτες αντιδρούν αναβάλλοντας τις κρατήσεις τους και περιμένοντας να ξεκαθαρίσει η κατάσταση», λέει. Άτομα που έχουν το χέρι τους στον σφυγμό της αγοράς (όπως ο σύζυγος της φίλης μου, ένας έμπορος φυσικού αερίου) λένε ότι πρέπει να κάνετε κράτηση για το μεγαλύτερο αεροδρόμιο κοντά στον προορισμό σας, επειδή οι μικρές πτήσεις θα είναι οι πρώτες που θα ακυρωθούν.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η κρίση αναδεικνύει την έντονη διασύνδεση των ενεργειακών αγορών. Ακόμη και χώρες με επάρκεια παραγωγής δεν προστατεύονται από τις αυξήσεις τιμών, καθώς το πετρέλαιο είναι παγκοσμιοποιημένο αγαθό. Ένα φορτίο μπορεί να αλλάξει προορισμό εν πλω, εάν κάποιος άλλος αγοραστής προσφέρει υψηλότερη τιμή. Έτσι, η πίεση μεταφέρεται άμεσα σε όλες τις αγορές.

Παράλληλα, η κρίση δεν επηρεάζει όλες τις χώρες το ίδιο. Ορισμένες είναι πιο εκτεθειμένες λόγω εξάρτησης από συγκεκριμένες διαδρομές ή χαμηλών αποθεμάτων. Αυτό δημιουργεί ένα άνισο τοπίο, όπου οι επιπτώσεις κατανέμονται ανομοιόμορφα.

Η Goldman Sachs προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η πιο εκτεθειμένη ευρωπαϊκή χώρα σε ελλείψεις – ένας συνδυασμός του γεγονότος ότι οι εισαγωγές του γίνονται κυρίως μέσω του στενού και των χαμηλών αποθεμάτων του.

Μέσα σε αυτή τη συγκυρία, αναδύεται και μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική: η επιτάχυνση της μετάβασης σε μια αεροπορία χωρίς ορυκτά καύσιμα. Οι τεχνολογικές λύσεις υπάρχουν, αλλά παραμένουν ακριβές. Τα συνθετικά καύσιμα απαιτούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας για την παραγωγή τους, ενώ το υδρογόνο, αν και τεχνικά εφικτό, προϋποθέτει πλήρη αναδιάρθρωση των υποδομών και του στόλου.

Το παράδοξο είναι ότι, χωρίς ισχυρή οικονομική πίεση, η μετάβαση καθυστερεί. Η σημερινή κρίση ενδέχεται να λειτουργήσει ως καταλύτης, επιταχύνοντας επενδύσεις και καινοτομίες που διαφορετικά θα χρειάζονταν δεκαετίες για να υλοποιηθούν.

Το άμεσο αποτέλεσμα, ωστόσο, είναι λιγότερο αισιόδοξο. Η αεροπορική μετακίνηση κινδυνεύει να γίνει ακριβότερη και λιγότερο προσβάσιμη, ενισχύοντας την ήδη υπάρχουσα ανισότητα στην πρόσβαση στα ταξίδια. Παράλληλα, οι επιπτώσεις στις πιο ευάλωτες οικονομίες –ιδίως σε χώρες που εξαρτώνται από ενεργειακές εισαγωγές– μπορεί να είναι βαθιές και πολυεπίπεδες.

Τελικά, το σενάριο «χωρίς καύσιμα» δεν αφορά μια ξαφνική παύση των πτήσεων, αλλά μια σταδιακή, πολυπαραγοντική κρίση: ακριβότερα καύσιμα, λιγότερες πτήσεις, μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Και ίσως, μέσα από αυτή τη διαδικασία, την αρχή του τέλους για την εποχή της αεροπορίας που βασίζεται αποκλειστικά στο πετρέλαιο.

Τράπεζες
Τράπεζες: Στα 2 δισ. ευρώ η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Κόσμος
Αναφορές ότι το Ιράν θα απαντήσει σήμερα στην πρόταση των ΗΠΑ

inWellness
Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Σύνταξη
Ομόλογα: Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες
Ομόλογα 07.05.26

Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ευρωπαϊκή ναυτιλία: Από τις κυρίαρχες παγκοσμίως – Στα 148,7 δισ. ευρώ η συμβολή της στην οικονομία της ΕΕ
Γραφήματα 06.05.26

Η ευρωπαϊκή ναυτιλία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία σε κρίσιμους τομείς, αλλά ταυτόχρονα βλέπει την ισχύ της να πιέζεται από την ταχύτατη ανάπτυξη των ασιατικών στόλων

Λάμπρος Καραγεώργος
Βρετανία: Οι χαμένες ευκαιρίες του Κιρ Στάρμερ για μια επιστροφή στο μέλλον
Βρετανία 05.05.26

Ο ηλικίας 64 ετών Κιρ Στάρμερ είναι ένας άχρωμος και άτολμος πολιτικός ισορροπιστής, ένας άνθρωπος των χαμηλών τόνων και των συναινέσεων που αποφεύγει τις πολιτικές προκλήσεις

Αλέξανδρος Καψύλης
ΕΚΤ: Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ
ΕΚΤ 05.05.26

Η Ευρώπη «εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα», μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μια φορά, υπογραμμίζει η Κριστίν Λαγκάρντ

Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα
Διεθνής Οικονομία 05.05.26

«Έχουμε μια συμφωνία και η ουσία αυτής της συμφωνίας είναι η ευημερία, οι κοινοί κανόνες και η αξιοπιστία», διεμήνυσε στον Τραμπ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιν

Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ
Κόσμος 05.05.26

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή 1/5/2026 ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% αυτήν την εβδομάδα από το προηγουμένως συμφωνημένο 15%, λέγοντας ότι η Ένωση δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία της με την Ουάσινγκτον

Ιαπωνία: Παρέλαβε ρωσικό πετρέλαιο μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μέση Ανατολή – «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»
Ανακατατάξεις 05.05.26

Η Ιαπωνία όπως και άλλες χώρες της Ασίας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ καθώς εφοδιάζονται πετρέλαιο κατά κύριο λόγο από τον Περσικό

Eurogroup: Για «στασιμοπληθωριστική τάση», μιλά ο Πιερρακάκης, για «σοκ στασιμοπληθωρισμού» ο Ντομπρόβσκις
Πιερρακάκης - Ντομπρόβσκις 05.05.26

«Βρισκόμαστε σε μια στασιμοπληθωριστική τάση», δηλώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι ένα «σοκ στασιμοπληθωρισμού», παραδέχεται ο Ντομπρόβσκις.

Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»
Champions League 07.05.26

Οργή σε Μόναχο και γερμανικά ΜΜΕ για τις αποφάσεις του Πορτογάλου διαιτητή, Ζοάο Πινιέιρο στο 1-1 με την Παρί Σεν Ζερμέν – Στο επίκεντρο οι φάσεις με Νούνο Μέντες και Ζοάο Νέβες, σκληρές δηλώσεις από τη διοίκηση και τον Κομπανί

Γιώργος Μαζιάς
Άνδρος: Στα 40 μέτρα το ναυάγιο «Corsage C» – Σήμερα η επιχείρηση ειδικών συνεργείων δυτών
Στην Άνδρο 07.05.26

Το φορτηγό πλοίο «Corsage C» προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου - Η εκτεταμένη εισροή υδάτων είχε ως αποτέλεσμα να χάσει γρήγορα τη στεγανότητά του και τελικά να βυθιστεί

Live η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Κ.Ο. της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Σε μία κρίσιμη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη πολιτική συγκυρία, συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με τον πρωθυπουργό να επιχειρεί να κατευνάσει τις έντονες εσωκομματικές αντιδράσεις στους χειρισμούς του Μαξίμου για μία σειρά θεμάτων

NBA: Διέλυσαν τους Τίμπεργουλβς και ισοφάρισαν οι Σπερς, 2-0 για τους Νικς (vids)
Μπάσκετ 07.05.26

Μετά το break των Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο πρώτο ματς, οι Σαν Αντόνιο Σπερς διέλυσαν τους «Λύκους» με 38 πόντους διαφοράς στο Game 2, για το 1-1 στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA – Σημαντικό προβάδισμα για τους Νικς μετά το 2-0 επί των Σίξερς.

Για έναν στρατηγό του IDF, η τρομοκρατία των εποίκων αποτελεί λεκέ στην θεσμική εβραϊκή βία
Κόσμος 07.05.26

Σε άρθρο γνώμης της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz σημειώνεται ότι «όταν σπίτια πυρπολούνται με τους κατοίκους τους μέσα, πρόκειται για ισραηλινή τρομοκρατία».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κουτσούμπας: Αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των εργολαβικών εργαζομένων στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

«Δεν μπορεί τα ΕΛΠΕ να έχουν φτάσει να έχουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο κέρδη το 2025 και να υπάρχουν όμηροι εργαζόμενοι, οι οποίοι παράγουν όλο αυτόν τον πλούτο», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Συμφωνία στην ΕΕ για απαγόρευση των deepfakes, στον απόηχο του σκανδάλου της Grok και της καταγγελίας Μελόνι
Νέος κανονισμός 07.05.26

Τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν να απαγορεύσουν στην ΕΕ τις υπηρεσίες AI που δημιουργούν deepfakes «ξεγυμνώνοντας» πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή τους

Δορυφορικές εικόνες εκθέτουν τις ΗΠΑ: Το Ιράν έπληξε πολύ περισσότερους στόχους απ’ όσους είχαν ανακοινωθεί
Νέες αποκαλύψεις 07.05.26

Περισσότερες από τις μισές ζημιές που προκάλεσε το Ιράν και εξέτασε η Washington Post σημειώθηκαν στην έδρα του 5ου Στόλου και στις τρεις βάσεις στο Κουβέιτ.

Κβίτσα Κβαρατσέλια: Santa… Kvaradona
Champions League 07.05.26

Ο Κβίτσα Κβαρατσέλια είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης. Με αποδείξεις…

Διονύσης Δελλής
Ο Τσίπρας αρχίζει τις πολιτικές συγκεντρώσεις: Το οργανωτικό στην πρώτη γραμμή – με το νέο κόμμα ανοίγει και το μητρώο μελών
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Κομματικού χαρακτήρα πλέον οι εκδηλώσεις με ομιλητή τον πρώην πρωθυπουργό, στο Χαλάνδρι η πρώτη συγκέντρωση την επόμενη Δευτέρα.

Σωτήρης Μπολάκης
Η επιτομή του κουλ, αυτοσαρκασμός κι ευφυΐα – Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έγινε 65
Ωραίος 07.05.26

Ο Κλούνεϊ, δύο φορές «Sexiest Man Alive» γιόρτασε τα 65α γενέθλιά του στις 6/5 -αρχικά του δίνουμε τα συγχαρητήριά μας και στη συνέχεια ανατρέχουμε σε μια σχετικά παλιότερη συνέντευξη του Ramp Style

Έφη Αλεβίζου
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

