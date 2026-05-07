Μπόνι Τάιλερ: Υπεβλήθη σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση – Τι συνέβη

Η Μπόνι Τάιλερ νοσηλεύεται σε νοσοκομείο μετά από μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της που την οδήγησε στο χειρουργείο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η 74χρονη τραγουδίστρια του «Total Eclipse of the Heart» φέρεται να υπέστη διάτρηση εντέρου έπειτα από έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με εκπρόσωπό της, η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και πλέον αναρρώνει.

Μπόνι Τάιλερ: Η ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας της

«Λυπούμαστε πολύ που ανακοινώνουμε ότι η Μπόνι εισήχθη σε νοσοκομείο στη Φάρο της Πορτογαλίας, όπου διατηρεί κατοικία, για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο. Η επέμβαση πήγε καλά και τώρα αναρρώνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπός της.

Bonnie Tyler has undergone emergency bowel surgery after being rushed to hospital in Portugal https://t.co/FV9CWwmLcA — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 6, 2026

Τα προβλήματα της υγείας της τραγουδίστριας

Η διάσημη τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ είχε δηλώσει πως τα μοναδικά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε αφορούσαν στα γόνατά της, τονίζοντας ωστόσο πως συνέχιζε να αισθάνεται αρκετά δυνατή ώστε να εμφανίζεται ζωντανά στη σκηνή.

Τι θα γίνει με την προγραμματισμένη περιοδεία

Η Μπόνι Τάιλερ είχε προγραμματισμένες εμφανίσεις μέσα στον μήνα σε Μάλτα και Γερμανία, ενώ η περιοδεία της περιλαμβάνει επίσης συναυλίες σε Βρετανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Τουρκία και Ρουμανία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί αν θα υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμά της.

Η τραγουδίστρια γεννήθηκε στην Ουαλία με το όνομα Γκέινορ Χόπκινς, εξελίχθηκε σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της παγκόσμιας ποπ και ροκ σκηνής.

Η τεράστια επιτυχία του «Total Eclipse of the Heart» το 1983 την καθιέρωσε διεθνώς, ενώ το τραγούδι συνεχίζει μέχρι σήμερα να σημειώνει εντυπωσιακές επιδόσεις, έχοντας ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο streams στο Spotify.