Το Total Eclipse of the Heart της Μπόνι Τάιλερ ξεπέρασε το ένα δισ. streams – «Σχεδόν τίποτα» τα έσοδα δηλώνει η ίδια

Με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή και το εμβληματικό ξανθό μαλλί της, η Μπόνι Τάιλερ —κατά κόσμον Γκέινορ Χόπκινς— σημάδεψε τη δεκαετία του ’80 με το Total Eclipse of the Heart, ένα τραγούδι που σήμερα θεωρείται κλασικό της ποπ ιστορίας.

Σαράντα τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το κομμάτι ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο streams στο Spotify, εδραιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στις διαχρονικές μπαλάντες. Κι όμως, όπως λέει η ίδια, η τεράστια αυτή επιτυχία δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχα οικονομικά οφέλη.

«Σχεδόν τίποτα» από το streaming

Παρότι ανήκει πλέον στο «κλαμπ του δισεκατομμυρίου» δίπλα σε καλλιτέχνες όπως η Τέιλορ Σουίφτ, ο The Weeknd και ο Eminem, η Τάιλερ δηλώνει αφοπλιστικά ειλικρινής για τα έσοδα από το streaming: «Είναι σχεδόν τίποτα», λέει, σχολιάζοντας τη σύγχρονη μουσική οικονομία.

Το Total Eclipse of the Heart είναι σήμερα το πιο streamed τραγούδι Ουαλής καλλιτέχνιδας στην πλατφόρμα, αλλά αυτό δεν φαίνεται να την πικραίνει. «Δεν κουράζομαι ποτέ να το τραγουδάω», τονίζει. «Ο κόσμος ανυπομονεί να το τραγουδήσει μαζί μου — κι αυτό είναι που μετράει».

Από το Νιθ στην παγκόσμια επιτυχία

Γεννημένη σε εργατική κατοικία στο Νιθ της Ουαλίας, η Γκέινορ Χόπκινς μεγάλωσε με τη μουσική ως σταθερό καταφύγιο. Ανακαλύφθηκε από τον μάνατζερ Ρότζερ Μπελ σε κλαμπ του Σουόνσι και το 1977 κυκλοφόρησε το πρώτο της single, Lost in France.

Η καθοριστική στιγμή ήρθε λίγα χρόνια αργότερα, όταν ο Τζιμ Στάινμαν τής έπαιξε στο πιάνο, στη Νέα Υόρκη, το Total Eclipse of the Heart.

«Το τραγούδησε ολόκληρο και σκέφτηκα ότι είναι απίστευτο. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι το έδινε σε μένα», θυμάται. Αρχικά μάλιστα θεωρούσε πως ήταν «πολύ μεγάλο» για ραδιόφωνο — η πρώτη εκδοχή έφτανε τα οκτώ λεπτά.

Η τετράλεπτη εκδοχή, ωστόσο, κατέκτησε τα charts: δύο εβδομάδες στο νούμερο ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τέσσερις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα, το τραγούδι παραμένει πανταχού παρόν σε διαφημίσεις, ταινίες και playlists, ενώ το βιντεοκλίπ του έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube.

Η πρόσφατη πλακέτα του Spotify για το ένα δισεκατομμύριο streams ήρθε απρόσμενα, όταν η πλατφόρμα επικοινώνησε με την ιστοσελίδα της. «Αν το καλοσκεφτείς, υπάρχουν μόνο 8,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο», σχολιάζει.

Στα 74 της, η Μπόνι Τάιλερ συνεχίζει ακάθεκτη: με περιοδεία προγραμματισμένη για την άνοιξη και την ίδια να δηλώνει πως ποτέ δεν θα φανταζόταν ότι θα τραγουδούσε ακόμη. «Ανυπομονώ για τις συναυλίες. Θέλω απλώς ο κόσμος να έρθει και να περάσει καλά».

*Με πληροφορίες από: BBC