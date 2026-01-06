Drake και Adin Ross στο στόχαστρο αγωγής: Κατηγορίες για «φούσκωμα» streams μέσω online καζίνο

Ο Drake και ο γνωστός Αμερικανός livestreamer Adin Ross βρίσκονται στο επίκεντρο σοβαρών κατηγοριών στις ΗΠΑ, μετά την κατάθεση ομαδικής αγωγής που τους συνδέει με σχέδιο τεχνητής διόγκωσης μουσικών streams μέσω χρημάτων από διαδικτυακό καζίνο, σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian.

Στην αγωγή αναφέρεται ότι χρήματα που προέρχονταν από την πλατφόρμα διαδικτυακού τζόγου Stake χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά αυτοματοποιημένων ακροάσεων (bots), με στόχο να αυξηθεί τεχνητά η δημοφιλία του Drake και τα έσοδά του από πλατφόρμες όπως το Spotify. Μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, ωστόσο οι ισχυρισμοί θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαροί.

Δύο γυναίκες από τη Βιρτζίνια ζητούν αποζημίωση 5 εκατ. δολαρίων, κάνοντας λόγο για παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας περί οργανωμένου εγκλήματος (RICO) και για παραπλάνηση καταναλωτών. Υποστηρίζουν ότι οι προωθητικές ενέργειες του ράπερ τις ενθάρρυναν να τζογάρουν σε μια πλατφόρμα που –όπως λένε– λειτουργεί παράνομα και ενισχύει τον εθισμό.

Ο ρόλος του Stake.us

Σύμφωνα με την αγωγή, κεντρικό ρόλο παίζει το Stake.us, η αμερικανική εκδοχή του Stake.

Εκεί οι χρήστες δεν στοιχηματίζουν με πραγματικά χρήματα, αλλά με ψηφιακά tokens που μπορούν να μετατραπούν σε κρυπτονόμισμα.

Η ανώνυμη δομή της πλατφόρμας φέρεται να επέτρεψε τη διακίνηση μεγάλων ποσών χωρίς διαφάνεια, τα οποία κατέληξαν σε τρίτους που πλήρωναν εταιρείες bots.

Η απάντηση του Stake

Η εταιρεία αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τες «αβάσιμες», και υποστηρίζει ότι δεν διαθέτει καν τους μηχανισμούς που περιγράφονται στην αγωγή.

Παράλληλα, το Stake αντιμετωπίζει και άλλες παρόμοιες νομικές υποθέσεις σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ.

Η σχέση του Drake με τον διαδικτυακό τζόγο

Ο Drake εδώ και χρόνια προωθεί δημόσια τον τζόγο μέσω του Stake, κυρίως στα social media και στην πλατφόρμα livestreaming Kick, αποκαλύπτοντας μάλιστα τεράστια ποσά που έχει κερδίσει – αλλά και χάσει.

Σύμφωνα με την αγωγή, η συνεργασία του με το Stake του απέφερε έως και 100 εκατ. δολάρια τον χρόνο, μαζί με δωρεάν πιστώσεις για στοιχηματισμό.

Τι ισχύει για τον Adin Ross

Ο Adin Ross αποχώρησε από το Stake το 2025 και συνεργάζεται πλέον με ανταγωνιστική πλατφόρμα διαδικτυακού τζόγου. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει ενεργός στο Kick, το οποίο ανήκει στους ίδιους επιχειρηματικούς κύκλους με το Stake.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς αγγίζει όχι μόνο τη μουσική βιομηχανία και τον κόσμο των influencers, αλλά και τα όρια της νομιμότητας στον διαδικτυακό τζόγο και τη χειραγώγηση δημοφιλίας στις πλατφόρμες streaming.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @champagnepapi