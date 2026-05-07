Μπόνι Τάιλερ: Σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα επέμβαση στο έντερο

Ανησυχία προκαλούν οι νεότερες πληροφορίες για την υγεία της Μπόνι Τάιλερ, καθώς η 74χρονη Ουαλή τραγουδίστρια φέρεται να βρίσκεται σε τεχνητό κώμα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας.

Η ερμηνεύτρια του Total Eclipse of the Heart είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Φάρο στις 30 Απριλίου, έπειτα από διάτρηση εντέρου, και υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Τι λένε οι νεότερες πληροφορίες

Αρχικά, εκπρόσωπός της είχε ανακοινώσει ότι η επέμβαση πήγε καλά και ότι η τραγουδίστρια ανάρρωνε. Ωστόσο, σύμφωνα με την πορτογαλική εφημερίδα Correio da Manhã, η κατάστασή της επιδεινώθηκε τις τελευταίες ώρες.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Μπόνι Τάιλερ μεταφέρθηκε από μονάδα ενδιάμεσης φροντίδας σε μονάδα εντατικής θεραπείας και βρίσκεται σε τεχνητό κώμα, έπειτα από αρκετές ημέρες νοσηλείας.

Οι γιατροί που την παρακολουθούν φέρονται να μην μπορούν, προς το παρόν, να προβλέψουν πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή της.

Η ανακοίνωση του εκπροσώπου της

Ο εκπρόσωπος της τραγουδίστριας είχε επιβεβαιώσει τη νοσηλεία της, αναφέροντας ότι εισήχθη σε νοσοκομείο στο Φάρο για επείγουσα επέμβαση στο έντερο.

«Η χειρουργική επέμβαση πήγε καλά και τώρα αναρρώνει», ανέφερε η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η οικογένεια, οι φίλοι και οι θαυμαστές της «θα της εύχονται πλήρη και ταχεία ανάρρωση».

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει νεότερη επίσημη ενημέρωση από την πλευρά της τραγουδίστριας μετά τα πορτογαλικά δημοσιεύματα για επιδείνωση της υγείας της.

Η πορεία της Μπόνι Τάιλερ

Η Μπόνι Τάιλερ θεωρείται μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της δεκαετίας του ’80. Το Total Eclipse of the Heart έγινε Νο1 επιτυχία το 1983, ενώ στο ενεργητικό της έχει και άλλα γνωστά τραγούδια, όπως τα It’s a Heartache και Holding Out for a Hero.

Το 2013 εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στη Eurovision με το τραγούδι Believe in Me, καταλαμβάνοντας τη 19η θέση.

Η ίδια έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από τη μουσική, λέγοντας πως παραμένει σε καλή φυσική κατάσταση και πως εμπνέεται από τον Τομ Τζόουνς, ο οποίος συνεχίζει να εμφανίζεται στη σκηνή.

*Με πληροφορίες από: The Sun