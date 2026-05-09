Metallica: Οδηγίες της τελευταίας στιγμής, πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ
Music 09 Μαΐου 2026, 15:00

Metallica: Οδηγίες της τελευταίας στιγμής, πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Οι θρύλοι της metal επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 16 χρόνια, για ένα εκρηκτικο Live.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Ξύπνα, Αθήνα. Σήμερα θα δεις Metallica», γράφει η ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram, η οποία δημοσιεύθηκε από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, μόλις μερικές ώρες πριν από την πολυαναμενόμενη εμφάνισή τους στη χώρα μας.

Η ιστορία των Metallica με την Ελλάδα ξεκίνησε στις 27 Ιουνίου 1993, στο γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη. Η επόμενη συναυλία έγινε στη Ριζούπολη το 1999 και έπειτα στη Ριζούπολη το 1999 και το Rockwave Festival 2007. Η τελευταία ήταν το 2010 στη Μαλακάσα.

Οι πόρτες της αποψινής συναυλίας ανοίγουν στις 16:00. Οι Knocked Loose αναμένεται να ανέβουν στο stage γύρω στις 18:00, οι Gojira στις 19:00 και οι Metallica στις 20:30.

Metallica: Ουρές από το πρωί στο ΟΑΚΑ

Ουρές εκατοντάδων μέτρων έχουν σχηματιστεί από το πρωί στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ από fans των Metallica που ετοιμάζονται να μπουν στο στάδιο για τη μεγάλη συναυλία.

Οπαδοί του «σκληρού» ήχου κάθε ηλικίας, από 10 ετών, έφηβοι, νέοι, μεσήλικες, ακόμα και 70άρηδες, αναμένεται να δώσουν το «παρών» στη συναυλία και περιμένουν υπομονετικά στον ήλιο.

Αλλαγές στα δρομολόγια του Μετρό

Σε παράταση του ωραρίου της γραμμής 1 του Μετρό προχωρά η ΣΤΑΣΥ σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου 2026 για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Metallica στο ΟΑΚΑ.

Τροποποιήσεις δρομολογίων λεωφορειακών γραμμών

Λόγω της συναυλίας, θα βρίσκονται σε ισχύ οι παρακάτω τροποποιήσεις στα δρομολόγια λεωφορειακών γραμμών από τις 17:00 του Σαββάτου, ως τη λήξη της κυκλοφορίας:

Τα δρομολόγια της λεωφ. γραμμής Α8 (Πολυτεχνείο – Ν. Ιωνία – Μαρούσι) θα πραγματοποιούνται κυκλικά από την αφετηρία (Πολυτεχνείο) μέχρι τον κόμβο Κηφισιάς (δαχτυλίδι). Διαδρομή από αφετηρία: από Λ. Κηφισιάς, κυκλικά στο δαχτυλίδι με κατεύθυνση προς Κηφισιά.

Η γραμμή 444 (Στ. Ειρήνη – Γαλάτσι – Στ. Άνω Πατήσια) θα έχει προσωρινή αφετηρία επί της οδού Μηδείας (αφετηρία των λεωφ. γραμμών 054, 605).

Διαδρομή από αφετηρία: από Μηδείας (προσωρινή αφετηρία), αναστροφή στην Πλ. Φλέμιγκ, αριστερά Μηδείας, αριστερά Αναγεννήσεως. Διαδρομή προς αφετηρία: από Γιάννα, δεξιά Μηδείας (προσωρινή αφετηρία).

Η γραμμή 410 (ΟΑΚΑ – Άνω Μελίσσια) θα έχει προσωρινή αφετηρία επί της οδού Αυτοκρ. Ηρακλείου (αφετηρία της λεωφ. γραμμής 446).

Διαδρομή από αφετηρία: από Αυτοκρ. Ηρακλείου, αριστερά Θεμιστοκλέους, Θησέως, δεξιά Πλαταιών, αριστερά Χατζηαντωνίου, Παπαφλέσσα, αριστερά Λ. Κηφισίας.

Διαδρομή από τέρμα: από Πεντέλης, δεξιά Λ. Κηφισίας, αριστερά Αριστοτέλους, αριστερά Βασ. Όλγας, δεξιά Οθωνος, αριστερά Περικλέους, αριστερά Αυτοκρ. Ηρακλείου (προσωρινή αφετηρία).

Σχετικά με τα εισιτήρια

Οι αναρτήσεις της διοργανώτριας εταιρίας για τους θεατές της συναυλίας:

Τι απαγορεύεται να έχετε μαζί σας

Οι διοργανωτές προειδοποίησαν το κοινό για όσα απαγορεύονται εντός του Ολυμπιακού Σταδίου.

«Σύμφωνα με την πολιτική των εκδηλώσεων μας, όλες οι τσάντες δεν πρέπει να ξεπερνούν το μέγεθος Α4 (21cm x 30cm).

Σας παρακαλούμε να τηρήσετε αυτή την οδηγία, καθώς τσάντες μεγαλύτερες από αυτό το μέγεθος δεν επιτρέπονται και ενδέχεται να μην είναι δυνατή η είσοδος στον χώρο.

Απαγορεύονται επίσης:

Όπλα κάθε είδους, αιχμηρά αντικείμενα, spray πιπεριού, mace, εύφλεκτα υλικά

Επαγγελματικές κάμερες (με αποσπώμενο φακό), εξοπλισμός αποκλειστικά για βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση των συναυλιών

Drones

Ζώα (εκτός από ζώα βοηθείας)

Μεγάλες ομπρέλες

Καρέκλες, παιδικά καθίσματα, σκαμπό ή οποιοδήποτε είδος φορητού καθίσματος

Αιχμηρά κοσμήματα, υπερβολικά μακριές αλυσίδες πορτοφολιού, μαστίγια, χειροπέδες

Κουτάκια αναψυκτικών, μεταλλικά θερμός/ποτήρια, γυάλινα αντικείμενα κάθε είδους

Πανό, σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να εκτοξευθεί και να θέσει σε κίνδυνο τους παρευρισκόμενους

Λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνες

Αλκοόλ, ουσίες».

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ίδρυμα του συγκροτήματος «All Within My Hands»

Από το 2017, το ίδρυμα έχει προσφέρει πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια, στηρίζοντας προγράμματα επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης, μέσω της πρωτοβουλίας «Metallica Scholars», καθώς και δράσεις για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και για την ανακούφιση πληγέντων από φυσικές καταστροφές.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν το μήνυμα της ανθεκτικότητας οι «μεγάλοι»

Η αποξένωση και η σύνδεση – Μια ματιά στη σύντομη αλλά σημαντική ζωή του Ίαν Κέρτις των Joy Division
Post-punk ποιητής 09.05.26

Η έκθεση «Ian Curtis: Insight» εξερευνά τη ζωή του frontman των Joy Division και στο πώς συνέβαλε στη διαμόρφωση του πολιτιστικού τοπίου του Μάντσεστερ στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Έφη Αλεβίζου
Μπόνι Τάιλερ: Σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα επέμβαση στο έντερο
Nοσοκομείο της Πορτογαλίας 07.05.26

«Συναγερμός» για την υγεία της Μπόνι Τάιλερ, με πορτογαλικά μέσα να μεταδίδουν ότι η 74χρονη τραγουδίστρια βρίσκεται σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση

Σαν σήμερα η Σφαγή του Kεντ – Ο Νιλ Γιάνγκ, το Ohio και μια προδομένη, ματωμένη επανάσταση
Ιστορία 04.05.26

Στις 4 Μαΐου 1970, η Αμερική συγκλονίστηκε από τη Σφαγή του Κεντ. Η δολοφονία των φοιτητών έγινε αφορμή για το πιο οργισμένο ροκ κομμάτι διαμαρτυρίας στην ιστορία της μουσικής

Λουκάς Καρνής
Υπόθεση D4vd: Τα «φρικιαστικά» βήματα του διαμελισμού της 14χρονης
Σκηνές Βίας 30.04.26

Οι εισαγγελείς περιγράφουν τα «φρικιαστική» μέθοδο του D4vd για τον διαμελισμό της ανήλικης συντρόφου του την οποία φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου περασμένο Απρίλιο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Lady Gaga και η Doechii φέρνουν νότες και στυλ «στην πασαρέλα»
«Ήρθα» 28.04.26

Οι Lady Gaga και Doechii υνεργάστηκαν για το νέο τραγούδι, «Runway», το πρώτο μουσικό κομμάτι που αποκαλύπτεται ως μέρος του soundtrack της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Móglaí Bap των Kneecap μιλάει για την αυτοκτονία της μητέρας του
«Ήταν ευτυχισμένη» 27.04.26

«Πολλοί από τη γενιά των γονιών μας δεν πιστεύουν στη ψυχοθεραπεία. Αλλά εμείς είμαστε διαφορετικοί», υποστήριξε ο Móglaí Bap των Kneecap, αναφερόμενος στον θάνατο της μητέρας του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Θα καθιερωθούν οι συνεντεύξεις του ως το 20λεπτο της πανελλαδικής διασκέδασης
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

«Να προσέξει την εμμονή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν χρειάζεται να δείχνει το άγχος του. Προδίδεται», συστήνει το ΠΑΣΟΚ στον Άδωνι Γεωργιάδη, διαμηνύοντας πως «το ΠΑΣΟΚ θα σας στείλει στην αντιπολίτευση»

Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη: Από ένα μεγάλο ερωτηματικό η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο θαυμαστικό 
Πολιτική 09.05.26

Με μεγαλοστομίες για την εξωτερική πολιτική κύλησε η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Αναφορικά με την ακρίβεια, αρκέστηκε να πει ότι κάνουμε ότι μπορούμε για να στηρίξουμε τα ελληνικά νοικοκυριά

Ποιοι Ευρωπαίοι πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους; – Τι ισχύει για τους Έλληνες;
Διεθνής Οικονομία 09.05.26

Οι συντελεστές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρώπη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, ενώ τα εξαρτώμενα τέκνα μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση σε αρκετές χώρες - Ποιοι λαοί πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους στην ΕΕ;

Νατάσα Ρουγγέρη
Στη Θεσσαλονίκη 09.05.26

Τα εγκαίνια του μουσείου με τις αρχαιότητες του Μετρό στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη

Συνενοχή
Κρατική πειρατεία 09.05.26

Όσο η χώρα μας επιμένει να θεωρεί στρατηγικό εταίρο το Ισραήλ, θα καθίσταται, εκ των πραγμάτων, συνένοχη στις παράνομες ενέργειές του

Παναγιώτης Σωτήρης
Κατρίνης: Ένα drone επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

«Εδώ και 24 ώρες ένα θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε να κόβει βόλτες στη Λευκάδα, ανακαλύφθηκε από ψαράδες που το μετέφεραν στο λιμάνι της Βασιλικής, χωρίς να γνωρίζουν αν μεταφέρει επικίνδυνα υλικά», σημειώνει ο υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης για την υπόθεση – θρίλερ που απασχολεί τις Αρχές. Ο […]

Αποκλειστικά από τα φυλάκια η προσέλευση στο πρώην Ειρηνοδικείο από Δευτέρα – Η ανακοίνωση
Καμία εξαίρεση 09.05.26

Τα υπόλοιπα σημεία εισόδου καταργούνται άμεσα και πλέον όλοι - δικαστές, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι και πολίτες - θα προσέρχονται και θα αποχωρούν από το πρώην Ειρηνοδικείο μέσω των δύο φυλακίων

LIVE: Λίβερπουλ – Τσέλσι
Premier League 09.05.26

LIVE: Λίβερπουλ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Τσέλσι για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Τι εκτιμούν οι στρατιωτικές αρχές για το πλωτό drone στην Λευκάδα; – Ποιος ήταν ο στόχος και οι χειριστές του
Ελλάδα 09.05.26

Ένα εύρημα που παραπέμπει περισσότερο σε πολεμική επιχείρηση παρά σε υπόθεση ρουτίνας ερευνούν οι ελληνικές αρχές στη Λευκάδα, όπου βρέθηκε το θαλάσσιο drone, κρυμμένο σε σπηλιά και φορτωμένο με εκρηκτικά. Οι Αρχές εξετάζουν πώς έφτασε στις ακτές του νησιού, ποιος το είχε υπό τον έλεγχό του και ποια ήταν η αποστολή του

Καιρός: Θερμή εισβολή από την ερχόμενη εβδομάδα – Πότε θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος στους 34°C
Καιρός 09.05.26

Επιστρέφει η αφρικανική σκόνη μετά την πρόσκαιρη υποχώρηση του Σαββάτου - Την Τρίτη ο καιρός αναμένεται να είναι πιο ζεστός σε περιοχές της Στερεάς, της Εύβοιας, της Θεσσαλίας και της Κρήτης

ΠΑΣΟΚ: Οι προτάσεις Αυτιά για «χωριά ΑμεΑ» προσβάλλουν τα άτομα με αναπηρία, τις οικογένειές τους και τον πολιτισμό
Επικαιρότητα 09.05.26

«Οι προτάσεις του ευρωβουλευτή είναι απόλυτα συμβατές με το κράτος φιλανθρωπίας της ΝΔ, όπου τα δικαιώματα υποκαθίστανται από γλίσχρα επιδόματα», τονίζει ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ

Φλέγγας στο «in»: «Tιμή που ανέλαβα τον Ολυμπιακό, άνοδο και του χρόνου»
Αθλητισμός & Σπορ 09.05.26

Ο προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού, Αναστάσιος Φλέγγας, μίλησε στο «in» μετά την απονομή του πρωταθλήματος και ξεκαθάρισε ότι η επόμενη σεζόν περιλαμβάνει ακριβώς τους ίδιους στόχους, δηλαδή πρωτάθλημα και άνοδο.

Γιώργος Πανταζόγλου
Η Ρωσία διοργανώνει περιορισμένης κλίμακας παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης – «Βλακώδες» το αστείο Ζελένσκι, λέει το Κρεμλίνο
Κόσμος 09.05.26

Η παρέλαση στην Ρωσία πραγματοποιείται εν μέσω εντατικών ουκρανικών επιθέσεων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, ιδίως εναντίον διυλιστηρίων πετρελαίου, ενώ το Κίεβο κατηγορεί το Κρεμλίνο ότι συνεχίζει τις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας

Τρεις αναφορές στα αρχεία του Πενταγώνου για θεάσεις UFO στην Ελλάδα – Τι εκτιμά ειδικός
«Αλλαγή προσέγγισης» 09.05.26

«Σημαντική η αλλαγή προσέγγισης των ΗΠΑ για τα UFO - Μιλούν πλέον για αγνώστου ταυτότητας φαινόμενα καθώς δεν είναι βέβαιο ότι πρόκειται πάντα για αντικείμενα» λέει ο αεροναυπηγός Φαίδων Καραϊωσηφίδης

Αντιμέτωπη με τις επιλογές της η κυβέρνηση – «Κόκκινη κάρτα» και από ψηφοφόρους της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

Η κυβέρνηση βλέπει πλέον ότι το μπλοκάρισμα στην περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών λειτουργεί ως μπούμερανγκ, με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων να επιβεβαιώνουν ότι οι πολίτες στην πλειοψηφία τους αντιτίθενται στις μεθοδεύσεις της και σε μεγάλα ποσοστά και οι ψηφοφόροι της ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
Ήταν στόχος του μυστήριου θαλάσσιου drone στην Λευκάδα κάποιο σημείο της Μεσογείου; – Τι ερευνούν οι ελληνικές αρχές
Ελλάδα 09.05.26

Ελληνικοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν τον πιθανό στόχο του drone και αν κατέληξε στα ελληνικά χωρικά ύδατα λόγω τεχνικής βλάβης ή απώλειας επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου του

Ισόβια για τη δολοφονία 34χρονου στις Σέρρες, ανήμερα Πρωτοχρονιάς – Βαριές ποινές και σε τρεις συνεργούς
Ελλάδα 09.05.26

Το φονικό επεισόδιο ξεκίνησε έπειτα από καβγά μεταξύ του θύματος και εργαζόμενου στην είσοδο νυχτερινού μαγαζιού, όταν ο 34χρονος ζήτησε να παρακάμψει τη σειρά αναμονής. Λίγη ώρα αργότερα, ο εργαζόμενος μαζί με άλλα άτομα εντόπισαν τον 34χρονο, έξω από ψητοπωλείο, και του επιτέθηκαν με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

