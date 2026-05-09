Metallica: Οδηγίες της τελευταίας στιγμής, πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

«Ξύπνα, Αθήνα. Σήμερα θα δεις Metallica», γράφει η ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram, η οποία δημοσιεύθηκε από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, μόλις μερικές ώρες πριν από την πολυαναμενόμενη εμφάνισή τους στη χώρα μας.

Η ιστορία των Metallica με την Ελλάδα ξεκίνησε στις 27 Ιουνίου 1993, στο γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη. Η επόμενη συναυλία έγινε στη Ριζούπολη το 1999 και έπειτα στη Ριζούπολη το 1999 και το Rockwave Festival 2007. Η τελευταία ήταν το 2010 στη Μαλακάσα.

Οι πόρτες της αποψινής συναυλίας ανοίγουν στις 16:00. Οι Knocked Loose αναμένεται να ανέβουν στο stage γύρω στις 18:00, οι Gojira στις 19:00 και οι Metallica στις 20:30.

Metallica: Ουρές από το πρωί στο ΟΑΚΑ

Ουρές εκατοντάδων μέτρων έχουν σχηματιστεί από το πρωί στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ από fans των Metallica που ετοιμάζονται να μπουν στο στάδιο για τη μεγάλη συναυλία.

Οπαδοί του «σκληρού» ήχου κάθε ηλικίας, από 10 ετών, έφηβοι, νέοι, μεσήλικες, ακόμα και 70άρηδες, αναμένεται να δώσουν το «παρών» στη συναυλία και περιμένουν υπομονετικά στον ήλιο.

Αλλαγές στα δρομολόγια του Μετρό

Σε παράταση του ωραρίου της γραμμής 1 του Μετρό προχωρά η ΣΤΑΣΥ σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου 2026 για την εξυπηρέτηση του κοινού της συναυλίας των Metallica στο ΟΑΚΑ.

Τροποποιήσεις δρομολογίων λεωφορειακών γραμμών

Λόγω της συναυλίας, θα βρίσκονται σε ισχύ οι παρακάτω τροποποιήσεις στα δρομολόγια λεωφορειακών γραμμών από τις 17:00 του Σαββάτου, ως τη λήξη της κυκλοφορίας:

Τα δρομολόγια της λεωφ. γραμμής Α8 (Πολυτεχνείο – Ν. Ιωνία – Μαρούσι) θα πραγματοποιούνται κυκλικά από την αφετηρία (Πολυτεχνείο) μέχρι τον κόμβο Κηφισιάς (δαχτυλίδι). Διαδρομή από αφετηρία: από Λ. Κηφισιάς, κυκλικά στο δαχτυλίδι με κατεύθυνση προς Κηφισιά.

Η γραμμή 444 (Στ. Ειρήνη – Γαλάτσι – Στ. Άνω Πατήσια) θα έχει προσωρινή αφετηρία επί της οδού Μηδείας (αφετηρία των λεωφ. γραμμών 054, 605).

Διαδρομή από αφετηρία: από Μηδείας (προσωρινή αφετηρία), αναστροφή στην Πλ. Φλέμιγκ, αριστερά Μηδείας, αριστερά Αναγεννήσεως. Διαδρομή προς αφετηρία: από Γιάννα, δεξιά Μηδείας (προσωρινή αφετηρία).

Η γραμμή 410 (ΟΑΚΑ – Άνω Μελίσσια) θα έχει προσωρινή αφετηρία επί της οδού Αυτοκρ. Ηρακλείου (αφετηρία της λεωφ. γραμμής 446).

Διαδρομή από αφετηρία: από Αυτοκρ. Ηρακλείου, αριστερά Θεμιστοκλέους, Θησέως, δεξιά Πλαταιών, αριστερά Χατζηαντωνίου, Παπαφλέσσα, αριστερά Λ. Κηφισίας.

Διαδρομή από τέρμα: από Πεντέλης, δεξιά Λ. Κηφισίας, αριστερά Αριστοτέλους, αριστερά Βασ. Όλγας, δεξιά Οθωνος, αριστερά Περικλέους, αριστερά Αυτοκρ. Ηρακλείου (προσωρινή αφετηρία).

Σχετικά με τα εισιτήρια

Οι αναρτήσεις της διοργανώτριας εταιρίας για τους θεατές της συναυλίας:

Τι απαγορεύεται να έχετε μαζί σας

Οι διοργανωτές προειδοποίησαν το κοινό για όσα απαγορεύονται εντός του Ολυμπιακού Σταδίου.

«Σύμφωνα με την πολιτική των εκδηλώσεων μας, όλες οι τσάντες δεν πρέπει να ξεπερνούν το μέγεθος Α4 (21cm x 30cm).

Σας παρακαλούμε να τηρήσετε αυτή την οδηγία, καθώς τσάντες μεγαλύτερες από αυτό το μέγεθος δεν επιτρέπονται και ενδέχεται να μην είναι δυνατή η είσοδος στον χώρο.

Απαγορεύονται επίσης:

Όπλα κάθε είδους, αιχμηρά αντικείμενα, spray πιπεριού, mace, εύφλεκτα υλικά

Επαγγελματικές κάμερες (με αποσπώμενο φακό), εξοπλισμός αποκλειστικά για βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση των συναυλιών

Drones

Ζώα (εκτός από ζώα βοηθείας)

Μεγάλες ομπρέλες

Καρέκλες, παιδικά καθίσματα, σκαμπό ή οποιοδήποτε είδος φορητού καθίσματος

Αιχμηρά κοσμήματα, υπερβολικά μακριές αλυσίδες πορτοφολιού, μαστίγια, χειροπέδες

Κουτάκια αναψυκτικών, μεταλλικά θερμός/ποτήρια, γυάλινα αντικείμενα κάθε είδους

Πανό, σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να εκτοξευθεί και να θέσει σε κίνδυνο τους παρευρισκόμενους

Λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνες

Αλκοόλ, ουσίες».

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ίδρυμα του συγκροτήματος «All Within My Hands»

Από το 2017, το ίδρυμα έχει προσφέρει πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια, στηρίζοντας προγράμματα επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης, μέσω της πρωτοβουλίας «Metallica Scholars», καθώς και δράσεις για την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και για την ανακούφιση πληγέντων από φυσικές καταστροφές.