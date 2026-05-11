Ο Ice-T και ο Tupac Shakur ανέβηκαν μαζί στη σκηνή τον Μάιο του 1996 στο πλαίσιο ενός αφιερώματος της εκπομπής «Saturday Night Special» του FOX, που αποτέλεσε τον κύριο ανταγωνιστή του «Saturday Night Live», με παρόμοιο format κωμικών σκετς και εμφανίσεις που περιελάμβαναν κυρίως μουσικούς καλλιτέχνες.

Σε ένα επεισόδιο που προβλήθηκε πριν από τρεις ολόκληρες δεκαετίες, ο Shakur, ως ειδικός καλεσμένος, ερμήνευσε αρχικά το single του «Only God Can Judge Me».

Στη συνέχεια όμως αποφάσισε να δώσει μια πιο αστεία νότα στη βραδιά, οπότε ένωσε τις δυνάμεις του με τον Ice-T για να ερμηνεύσουν ένα θρυλικό κομμάτι, το «You Don’t Bring Me Flowers» της Barbra Streisand και του Neil Diamond.

«Καθαρή, εμβληματική, ανέμελη ενέργεια»

Ο Ice-T μοιράστηκε πρόσφατα ένα απόσπασμα από την εκπομπή στο X, χαρακτηρίζοντας τη «σπάνια» αυτή ερμηνεία ως «ένα εκπληκτικά τρυφερό (και αστείο) ντουέτο».

«Το γεγονός ότι ο Pac προσπαθεί να μην γελάσει το κάνει ακόμα καλύτερο. Καθαρή, εμβληματική, ανέμελη ενέργεια», έγραψε.

Το βίντεο περιλαμβάνει επίσης ένα απόσπασμα από την συνέντευξη-σκετς των δύο ράπερ με την Jennifer Coolidge, η οποία υποδύθηκε τη Lauren Hutton στο πλαίσιο της μίνι περφόρμανς.

«Κάθε φορά που [βλέπω αυτό το απόσπασμα] γελάω», έγραψε ο Ice-T.

THAT RARE 2PAC & ICE-T MOMENT ON STAGE TOGETHER 30 years ago today @2pac performed Only God Can Judge Me live and shared a surprisingly tender (and funny) duet cover with @icet of Barbra Streisand's "You Don't Bring Me Flowers" during Fox TV's Saturday Night Special hosted by… — ICE T (@FINALLEVEL) May 5, 2026

«Απλώς ανησυχούσα για τον Pac»

Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στο Holdin’ Court Podcast το 2021, ο Ice-T αναφέρθηκε στη στενή σχέση του με τον Tupac, ο οποίος ήταν 13 χρόνια νεότερός του, στη ραπ σκηνή της West Coast και στις συμμορίες του Λος Άντζελες, οι οποίες αποτελούνται από περίεργους τύπους που δεν το έχουνε σε τίποτα να κάνουν τα πάντα (η ανάγκη για επιβίωση κάνει τους ανθρώπους θηρία, δεν λένε;).

«Ήξερα τον Pac από τότε που ήταν στους Digital Underground και καθώς ανέβαινε στην ιεραρχία του gangsta rap, φυσικά, συνεργάστηκα μαζί του. Αλλά δεν μου άρεσε που ο Pac σύχναζε με τα μέλη συμμοριών του Λος Άντζελες», μοιράστηκε. «Εγώ μεγάλωσα σε αυτό το περιβάλλον και ο Pac ήταν από το Bay και, αν είσαι από το Bay, δεν καταλαβαίνεις πραγματικά τις συμμορίες του Λος Άντζελες».

«Απλώς ανησυχούσα για τον Pac», εξήγησε, επισημαίνοντας ότι η κουλτούρα των συμμοριών ήταν ιδιαίτερα ασταθής εκείνη την εποχή και ότι ο νεαρός καλλιτέχνης δεν καταλάβαινε πάντα σε τι μπλέκονταν.

«Έλεγα στον κόσμο: ‘Είμαι θυμωμένος με τον Pac’, σαν να ήταν δικό μου παιδί. Βασικά, όχι ακριβώς το παιδί μου, αλλά είναι σαν νεαρός, μικρότερος αδελφός», συνέχισε. «Θυμάμαι όταν ο Pac ήρθε στο σπίτι μου και μου έπαιξε το Hit ‘Em Up… η δουλειά μου, ως OG, ήταν να του δώσω λίγη καθοδήγηση», σημειώνοντας ότι και άλλοι παλαιότεροι στη West Coast του έλεγαν το ίδιο.

Ο Shakur πέθανε τον Σεπτέμβριο του 1996 σε ηλικία 25 ετών, αφού δέχθηκε πυροβολισμούς από διερχόμενο αυτοκίνητο στο Λας Βέγκας.

Ο Ice-T σημείωσε ότι, ενώ του έλειπε ο ράπερ, είχε πάντοτε επίγνωση ότι είχε «κάνει λάθη», καταλήγοντας: «Μακάρι να είχε δώσει περισσότερη προσοχή [όταν του μιλούσαμε] τόσο εγώ όσο και οι άλλοι».

*Με πληροφορίες από: People