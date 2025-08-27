magazin
Billboard: Ο Drake κατακτά την πρώτη θέση στη λίστα των κορυφαίων R&B καλλιτεχνών του 21ου αιώνα
Music 27 Αυγούστου 2025 | 11:01

Billboard: Ο Drake κατακτά την πρώτη θέση στη λίστα των κορυφαίων R&B καλλιτεχνών του 21ου αιώνα

Ο Drake ηγείται της αναδρομικής λίστας των 100 κορυφαίων καλλιτεχνών R&B/Hip-Hop του 21ου αιώνα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Μερικοί το προτιμούν…. καυτό! Κινδυνεύουν;

Έρευνα: Μερικοί το προτιμούν…. καυτό! Κινδυνεύουν;

Spotlight

Ο Drake είναι ο Νο 1 καλλιτέχνης του R&B/hip-hop είδους στην ανασκόπηση του Billboard για τα πρώτα 25 χρόνια του αιώνα, κυριαρχώντας στο chart.

Η αναδρομή βασίζεται στην απόδοση των charts Top R&B/Hip-Hop Albums και Hot R&B/Hip-Hop Songs από τον Ιανουάριο του 2000 έως τον Δεκέμβριο του 2024.

Στην κορυφή

Παρά την καθυστερημένη του επιτυχία — δεν μπήκε στα charts του Billboard μέχρι το 2009 — ο Drake έφτασε στην κορυφή χάρη σε ένα πλούσιο πρόγραμμα κυκλοφοριών άλμπουμ και μια πληθώρα επιτυχιών, τόσο δικών του όσο και σε συνεργασίες με άλλους καλλιτέχνες.

Το τελικό αποτέλεσμα για την περίοδο 2000-24: 30 Νο. 1 επιτυχίες στο Hot R&B/Hip-Hop Songs και 15 Νο. 1 στο Top R&B/Hip-Hop Albums. Όχι μόνο έχει την ισχυρότερη παρουσία των τελευταίων 25 ετών, αλλά και την πρώτη θέση σε όλες τις κατηγορίες στην ιστορία κάθε chart (τα αποτελέσματα έχουν επεκταθεί σε 31 και 16 πρώτες θέσεις στις αντίστοιχες λίστες).

Οι ανασκοπήσεις του Billboard για τους κορυφαίους καλλιτέχνες R&B/Hip-Hop, τα κορυφαία άλμπουμ R&B/Hip-Hop και τα κορυφαία τραγούδια R&B/Hip-Hop του 21ου αιώνα αντικατοπτρίζουν την απόδοση στα εβδομαδιαία charts από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως τις 28 Δεκεμβρίου 2024.

Η κατηγορία των κορυφαίων καλλιτεχνών R&B/Hip-Hop κατατάσσει τους καλλιτέχνες με την καλύτερη απόδοση σε αυτό το διάστημα με βάση τη δραστηριότητά τους στα κορυφαία άλμπουμ R&B/Hip-Hop και τα κορυφαία τραγούδια R&B/Hip-Hop.

(Οι τίτλοι που κυκλοφόρησαν πριν από τα μέσα του 1999 εξαιρούνται, αν και οι συμμετοχές που εμφανίστηκαν στα κορυφαία άλμπουμ R&B/Hip-Hop ή στα κορυφαία τραγούδια R&B/Hip-Hop κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συνυπολογίζονται στον πίνακα των κορυφαίων καλλιτεχνών R&B/Hip-Hop).

Ποιοι συμπληρώνουν την δεκάδα

Η λίστα Top Producers of the 21st Century on the Hot R&B/Hip-Hop Songs Chart περιλαμβάνει τους παραγωγούς με τις περισσότερες πρώτες θέσεις στα εβδομαδιαία charts Hot R&B/Hip-Hop Songs από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως τις 28 Δεκεμβρίου 2024, με ισοβαθμίες να λύνονται με βάση τις περισσότερες θέσεις στο top 10 και τις περισσότερες συνολικές συμμετοχές στα charts.

Σύμφωνα με την ανασκόπηση του Billboard, η Μπιγιονσέ βρίσκεται στην δεύτερη θέση, ο The Weeknd στην τρίτη, ο Chris Brown στην τέταρτη, ο Usher στην πέμπτη, ο  Lil Wayne στην έκτη, ο Jay-Z στην έβδομη, η Rihanna στην όγδοη, ο Eminem στην ένατη, ενώ την δεκάδα κλείνει η Alicia Keys.

* Με πληροφορίες από: Billboard

