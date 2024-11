Το beef συνεχίζεται: Drake εναντίον Spotify και Universal για το «Not Like Us» του Kendrick Lamar

Ακούστε το

Do They Know It’s Christmas 2024: Ο Μπομπ Γκέλντοφ έχει κουραστεί να υπερασπίζεται τη φιλανθρωπία

Το Do They Know It's Christmas που έριξε φως στην επισιτιστική κρίση της Αφρικής και έφερε χρήματα στα ταμεία για την υγεία και την διατροφή εκατομμυρίων έχει επικριθεί πολύ. Ο δημιουργός του Sir Mπομπ Γκέλντοφ απαντάει στους πολεμιστές του πληκτρολογίου