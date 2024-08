Είναι το πιο πολυσυζητημένο γεγονός στην ραπ μουσική σκηνή αυτή τη στιγμή, με τους οπαδούς να το αποκαλούν «το απόλυτο hip-hop beef του 21ου αιώνα».

Ο Drake και ο Λαμάρ θεωρούνται δύο από τους καλύτερους ράπερ αυτή τη στιγμή

Πριν από περίπου 3 μήνες, μόλις σε ένα Σαββατοκύριακο, Κέντρικ Λαμάρ και Drake μετέτρεψαν μια δεκαετία ανταγωνισμού σε ολοένα και πιο προσωπικές επιθέσεις. Mε ένα μπαράζ από diss tracks γεμάτα χλευασμούς, προσβολές, κατηγορίες για κακοποίηση, και απειλές ξεκίνησε η κόντρα των ράπερς.

Η πιο γνωστή κόντρα στη ραπ μουσική σκηνή μέχρι πρότινος ήταν αυτή του Biggie και του Tupac, κατά τη δεκαετία του 90΄. Μία κόντρα που μεγάλωσε μέσα από επιθέσεις του ενός στο στούντιο του άλλου, ξυλοδαρμούς και ένα μεγάλο μυστήριο γύρω από τους θανάτους τους.

Έως σήμερα εικάζεται πως οι δύο θάνατοι των ράπερ συνδέονταν ενώ μάλιστα λεγόταν πως ο Biggie ευθυνόταν για τη δολοφονία του Tupac.

Αυτό που έμεινε από την κόντρα τους όμως, ήταν ένα από τα καλύτερα diss κομμάτια όλων των εποχών, το «Hit ‘Em Up» του Tupac.

Τώρα, έρχεται ο Κέντρικ Λαμάρ να καταρρίψει τον τίτλο του «πιο διάσημου diss track» από τον Tupac καθώς το «Not Like Us» έχει καταρρίψει ήδη όλα τα ρεκόρ από την ημέρα της κυκλοφορίας του.

Μάλιστα, έκανε μέχρι και διάσημους, όπως η Billie Eilish, να διαλέξουν ποιον από τους δύο ράπερ υποστηρίζουν.

Και μεγάλος νικητής είναι ο Κέντρικ Λαμάρ.

Γιατί μιλούν όλοι για αυτή την κόντρα;

Ο 37χρονος Drake, έχει πέντε βραβεία Grammy και 29 βραβεία Billboard στο ενεργητικό του. Είναι ο άνδρας καλλιτέχνης με τις περισσότερες ακροάσεις όλων των εποχών στο Spotify.

Εν τω μεταξύ, ο 36χρονος Λαμάρ, έχει κερδίσει 17 Grammy από 50 υποψηφιότητες και είναι ο μόνος μουσικός εκτός των ειδών της κλασικής και της τζαζ που έχει βραβευτεί με το βραβείο Πούλιτζερ.

Οι δυο τους έχουν χρησιμοποιήσει ταχέως εκτοξευόμενα diss tracks για να ρίξουν λάσπη ο ένας στον άλλον. Ξεκίνησαν με προσβολές, αλλά γρήγορα πήραν μια πιο σκοτεινή τροπή με ισχυρισμούς για σοβαρά εγκλήματα όπως ενδοοικογενειακή κακοποίηση και παιδεραστία. Και οι δύο άνδρες αρνούνται κάθε αδίκημα.

Εκείνες τις ημέρες, ένας φρουρός ασφαλείας πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά έξω από το σπίτι του Drake στο Τορόντο, το οποίο εμφανιζόταν μάλιστα, στο εξώφυλλο του Not Like Us. Ωστόσο, οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει το κίνητρο.

Την επόμενη ημέρα, ένα άτομο συνελήφθη αφού προσπάθησε να αποκτήσει πρόσβαση στο σπίτι του Drake.

Τα diss track και οι κατηγορίες

Στις 13 Απριλίου διέρρευσε το κομμάτι «Push Ups» του Drake. Περιελάμβανε επιθέσεις για το ύψος, το μέγεθος των παπουτσιών και τις επιχειρηματικές συναλλαγές του Λαμάρ. Στο επόμενο τραγούδι, «Taylor Made Freestyle», χλεύασε τον Λαμάρ επειδή φοβάται να κυκλοφορήσει μουσική την ίδια περίοδο με την Τέιλορ Σουίφτ.

Ο Drake χρησιμοποίησε επίσης φίλτρα φωνής AI για να μιμηθεί τον Tupac, κάτι που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Το τραγούδι τελικά αφαιρέθηκε από όλες τις πλατφόρμες αφού η οικογένεια του Tupac απείλησε να τον μηνύσει.

Στα τέλη Απριλίου, ο Λαμάρ χρησιμοποίησε το πρώτο του diss track «Euphoria» για να αποκαλέσει τον Drake χειριστή και ψεύτη. Το τραγούδι επέκρινε επίσης την εμφάνιση, τη φυλετική ταυτότητα και τη θέση του Drake ως πατέρα. Ο Λαμάρ υποστήριξε ότι ήταν η χρήση του ονόματος Whitney, της συντρόφου του, από τον Drake στο «Push Ups» που είχε ξεπεράσει την κόκκινη γραμμή.

Ο Drake κυκλοφόρησε το «Family Matters», στο οποίο κατηγορούσε τον Λαμάρ για ενδοοικογενειακή βία και απιστία.

«Προσέλαβαν μια ομάδα διαχείρισης κρίσεων για να καθαρίσουν το γεγονός ότι χτυπάς τη βασίλισσά σου», ραπάρει.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι ένα από τα παιδιά του Λαμάρ είναι γιος του συνεργάτη του και όχι του ίδιου. Το «Meet the Grahams» του Λαμάρ κυκλοφόρησε μόλις 20 λεπτά αργότερα.

Ο Λαμάρ κατηγόρησε τον Drake ότι είναι «σεξουαλικό αρπακτικό» και είπε ότι αυτός και ο Harvey Weinstein «πρέπει να γ@@@ σε ένα κελί για το υπόλοιπο της ζωής τους».

Λιγότερο από 24 ώρες αργότερα, ακολούθησε το «Not Like Us», διπλασιάζοντας τους ισχυρισμούς του για ανάρμοστες σχέσεις του Drake με ανήλικες. Σε αυτό μάλιστα, τον αποκαλεί «αποικιοκράτη» που εκμεταλλεύεται την κουλτούρα της μαύρης μουσικής.

«Μισώ τον τρόπο που περπατάς, τον τρόπο που μιλάς, μισώ τον τρόπο που ντύνεσαι».

Στις 5 Μαΐου, ο Drake κυκλοφόρησε το «The Heart Part 6», στο οποίο αρνιόταν ότι είχε ποτέ σχέση με κάποια ανήλικη.

«Θα ήσουν ένας άξιος ανταγωνιστής αν ήμουν πραγματικά αρπακτικό. Ξέρεις, τουλάχιστον οι θαυμαστές σου παίρνουν μερικά ραπ από σένα. Χαίρομαι που μπόρεσα να σου δώσω κίνητρο».

Ο νικητής του «beef του αιώνα»

Από την κυκλοφορία του στις 4 Μαΐου, το «Not Like Us» έχει αναλυθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει παιχτεί σε αγώνες μπάσκετ του ΝΒΑ και έχει παίξει σε όλα τα πάρτι από το Λονδίνο μέχρι το Λος Άντζελες.

Και είναι μόνο ένα από τα εννέα τραγούδια που συνθέτουν μια συγκλονιστική, κλιμακούμενη σύγκρουση μεταξύ δύο σύγχρονων τιτάνων της ραπ.

Συνολικά, οι βολές του Λαμάρ «χτυπάνε» πιο δυνατά.

Έκανε ραπ για τη φυλετική ταυτότητα του Drake, τα ελαττώματά του, την έλλειψη εξυπνάδας, τις σκοτεινές παρασκηνιακές τακτικές του, τις συναλλακτικές σχέσεις του στην Ατλάντα, και, το πιο ανησυχητικό, τις υποτιθέμενες εμπλοκές του με ανήλικες κοπέλες.

Επίσης, το «Not Like Us» είναι το τραγούδι με τις περισσότερες αναπαραγωγές στο Spotify αυτή τη στιγμή, με 12 εκατομμύρια αναπαραγωγές την ημέρα.

Όποιος κι αν πιστεύετε ότι βγήκε νικητής, ένα πράγμα είναι σίγουρο. Η κόντρα διασκέδασε ολόκληρο τον κόσμο, ενισχύοντας την «κληρονομιά» των beef στη ραπ μουσική σκηνή για τα επόμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από Billboard & BBC